El Puerto de Las Palmas retrasa su respuesta a los afectados por los desahucios en el Muelle Deportivo

La Autoridad Portuaria ha retrasado su decisión sobre los recursos de alzada presentados por ocho de las personas que han recibido órdenes de desahucios del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas, pero continúa en su empeño de retirar de este espacio aquellos barcos que están siendo utilizados como viviendas habituales.

La presidenta de la entidad, Beatriz Calzada, señaló este jueves tras la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria que este órgano inadmitió los ocho recursos de alzada que habían interpuesto los propietarios de los barcos Clea, Acrobat, Bañaderos I, Catiago, Esperance, Mabelle, Nipper y Out of here, «uno de ellos por uno de ellos por extemporáneo, es decir, que se presentó fuera de plazo, y los siete restantes, porque no se puede recurrir el acto que se ha recurrido».

Según explicó, los afectados presentaron «un recurso a un requerimiento del director de la Autoridad Portuaria, que no es un acto recurrible». Contra lo que sí podrían alegar, añade, será «el acuerdo que adopte el Consejo de Administración para iniciar el desahucio».

Sigue adelante

En ese sentido, avanzó que la intención de la institución portuaria es continuar con el procedimiento para retirar de la Dársena de Embarcaciones Menores aquellos barcos que están siendo utilizados como viviendas, que «es el siguiente paso marcado por ley». Ese será el momento en el que los afectados podrán presentar recursos de alzada y llegar a las instancias que deseen, precisó Calzada, que añadió que entiende así lo hagan porque es la forma de garantizar los derechos tanto de las personas como del propio espacio público.

Reunión del Consejo de Administración de laAutoridad Portuaria celebrada este jueves 15 de mayo. / La Provincia

Mientras, el Consejo de Administración tiene previsto inadmitir en la próxima reunión el resto de los recursos presentados por los afectados, que podrían ser otros 22, ya que son 30 las personas a las que, por ahora, se han remitido las órdenes de desahucio, aseguró la presidenta de la Autoridad Portuaria.

«Evidentemente, las diligencias están abiertas, por lo tanto, no se sabe si en el futuro habrá más barcos vivienda afectados», apostilló Beatriz Calzada.

«Acorralados»

Por su parte, los afectados sienten que están siendo «acorralados» por la institución del Puerto con nuevas comunicaciones por parte de su director que, en esta ocasión, les notifica que no pueden aparcar sus vehículos en la marina.

Concretamente, el escrito recoge que desde el 1 de mayo ha quedado «sin efecto su Abono para usuarios con puestos de atraque en la Dársena de Embarcaciones Menores (Tarifa C) para estacionar su vehículo en la Marina, al no contar con Autorización en vigor para la utilización de un puesto de amarre».

Esto está obligando a los residentes a buscar otros lugares donde dejar sus coches, con las dificultades que conlleva para las familias con menores o personas enfermas.

Este problema se une a los ya denunciados anteriormente como los obstáculos que les pone la institución para que puedan abonar las cuotas del atraque —que dejaron de cobrarse a pesar de que estaban domiciliados los pagos— o la cancelación de las tarjetas para acceder a los pantalanes y, por ende, a sus casas.

Obras en el Muelle Santa Catalina

Por otro lado, el Consejo de Administración del Puerto de Las Palmas acordó este jueves la reanudación de las obras en la terminal de cruceros de Santa Catalina, que se habían pausado en noviembre para que los trabajos no interfirieran en la actividad durante la temporada alta, ni la llegada de pasajeros, en su ejecución.

Beatriz Calzada, presidenta de la institución del Puerto, explicó que esta interrupción temporal de esta actuación conlleva un retraso en el final de las obras, cuya fecha tope se fija ahora el 30 de septiembre, coincidiendo también con la finalización de la construcción del edificio que levanta allí Global Ports Canary Islands.

Asimismo, el consejo dio su visto bueno a la propuesta de adjudicación a la empresa Suna 2000 del suministro y plantación de las 136 palmeras cubanas de entre seis y siete metros de altura, que flanquearán esta terminal, por casi medio millón de euros.

Por otro lado, este órgano portuario validó la adjudicación del contrato para la dotación de antenas, radares y software para el centro de control y la lucha contra los vertidos a Navcom Team S.L, por más de 1,5 millones de euros.