Asencio defiende su inocencia: «No grabé ni envié vídeos íntimos»

El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, ha roto su silencio tras conocer el auto que da por finalizada la instrucción del ‘caso canteranos’ y que el juez lo procesa, junto a tres de sus compañeros en el equipo filial del Real Madrid, por presunta posesión y difusión de pornografía infantil. «No grabé ni envié a terceros ninguna imagen o vídeo de contenido íntimo con las dos mujeres implicadas», dice Asencio en un comunicado publicado en redes sociales.

Se refiere de esta forma a los hechos que ocurrieron el 15 de junio de 2023 en un club de playa de Amadores, en el sur de Gran Canaria. Asencio y los entonces futbolistas del Real Madrid C Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García conocieron a dos chicas, de 16 y 18 años, y pasaron el día con ellas en el local.

En un momento dado, las dos jóvenes accedieron a irse a una cabaña privada con Ruiz, Rodríguez y García, con los que mantuvieron sexo consentido, mientras que Asencio prefirió quedarse con otra chica en la piscina general.

«El auto judicial, en lo que a mi persona respecta, limita su contenido a la eventual visualización momentánea de unas imágenes por parte de un tercero, sin atribuirme participación en la grabación ni difusión», añade el defensa.

El comunicado lo emitió horas después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana rectificase los delitos de los que lo acusa. En un primer momento, el juez imputaba a los cuatro jugadores los mismos ilícitos: revelación de secretos en la modalidad de grabación de vídeos, revelación de secretos por compartir imágenes íntimas sin consentimiento de las afectadas y pornografía infantil. Ayer, el juez rectificó y desvinculó a Asencio de la grabación, ya que él no participó en ese encuentro sexual y estaba en otro lugar del club de playa, informa Efe. Mantiene, eso sí, los delitos de revelación de secretos y pornografía infantil.

«La imputación tiene carácter provisional. Debe seguir prevaleciendo la presunción de inocencia», pide el jugador del Real Madrid. «En caso de que finalmente se formulen cargos y se abra juicio oral, continuaré ejerciendo mi defensa en los tribunales, reafirmando mi ajenidad a cualquier conducta delictiva», afirma el defensa, y concluye: «Quiero reiterar mi absoluto respeto por los derechos a la libertad sexual y a la intimidad de todas las mujeres».

El abogado del futbolista, Juango Ospina, presentará un recurso contra la resolución para que el juez vuelva a analizar la situación de su cliente. «Raúl no ha grabado, no ha difundido, no ha compartido y la verdad saldrá adelante», asegura el letrado.

El abogado penalista refiere que confía «absolutamente» en la inocencia del jugador, el cual «rechaza cualquier conducta reprobable». Manifiesta, a su vez, que ambos confían en la justicia para evitar que tenga que sentarse en el banquillo por esta causa.

La denuncia contra los cuatro jugadores llegó a los tribunales el 6 de septiembre de 2023, cuando la víctima menor de edad fue informada de que había un vídeo sexual suyo rulando por grupos de WhatsApp del club madridista. Se trataba de una grabación que fue tomada en junio mientras mantenían relaciones sexuales consentidas.

Las afectadas sospechaban que las habían grabado sin su consentimiento, pero les pidieron a los jugadores que borraran las imágenes y así creyeron que había ocurrido. No fue hasta varios meses después cuando terceras personas les refirieron que el vídeo, lejos de desaparecer, estaba siendo difundido. Un testigo aseguró que Asencio estaba con él cuando recibió en su teléfono móvil el vídeo.