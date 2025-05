¿Qué es Creativo Art Studio? El espacio donde todos pueden ser artistas en Las Palmas de Gran Canaria

Hay quienes aseguran que no son creativos, que no se les da bien o no nacieron con ese don. Pero, ¿qué pasaría si solo hace falta un cuadro en blanco? En Creativo Art Studio tienen como norma que cualquier persona puede ser creativa si tiene las herramientas adecuadas y consigue divertirse en el proceso. Este espacio ofrece la posibilidad de que tanto niños como mayores exploren el arte a través de un cuadro en blanco que se ofrece a cada cliente, unos chubasqueros para evitar dañar la ropa y lo más importante: la posibilidad de volverse loco. A través de varias técnicas como explotar un globo lleno de pintura o con una mesa giradora es posible crear obras de arte abstractas y sorprendentes.

El fundador del comercio, Daniel Kopdra, viajó a Gran Canaria desde Eslovania para reunirse con su hermano. Durante su estancia en la Isla, el emprendedor se dio cuenta de que no había espacios creativos en la Isla. «Quería traer algo nuevo a la Isla porque cuando buscaba planes atractivos me costaba encontrarlos», cuenta.

Las técnicas

Los clientes pueden escoger diferentes técnicas para crear su lienzo. Se puede utilizar un globo lleno de pintura y estallarlo, dibujar a brochazos, hacerlo con una mesa giradora, con pistolas de agua o derramando pintura desde arriba. Aunque también se puede pintar de la forma tradicional o, incluso, combinar las técnicas no convencionales con las clásicas. «No hay reglas, la idea es que cada uno pueda venir aquí a liberar el artista que lleva dentro», cuenta la trabajadora Sofía Méndez. Es tal la libertad que hasta las paredes acaban pintadas con los nombres de los clientes, corazones o cualquier tipo de dibujo que hacen en un momento de inspiración.

Cuando crearon las técnica convencionales pensaron en cómo pintar un cuadro que alguien quisiera exponer en su casa , pero sin la formación necesaria para ello. «Estas técnicas son muy simples para niños y personas que no saben pintar, si escoges los colores adecuados puedes hacer algo muy bonito», señala. «Siempre puede pasar que hacen algo que no les gusta, pero siempre pueden volver a probar», comenta Kopdra.

La experiencia dura una hora, por lo que suele pasar que la idea original del cuadro acaba distorsionándose a lo largo de capas de prueba y error. «Cuando vienen en familia primero empiezan a probar y tal vez les queda perfecto y lo quieren así, pero luego les queda mucho tiempo, entonces, al final pierden la primera versión, pero luego encuentran otra», opina Méndez. «Y eso también es muy bonito», añade.

Sala ultravioleta

Para obtener un resultado aun más diferente se puede utilizar la sala de luz ultravioleta. En este espacio apartado del taller principal pueden dejar volar su imaginación con la intensidad de los colores que ofrece este tipo de luz. Después de que la pieza se quede 24 horas secando en la tienda, los clientes pueden recoger su obra de arte.

Además de despertar la creatividad, la pintura puede ayudar a relajar la mente y olvidarse de los problemas de la estresante rutina. «Tiene un punto terapéutico porque salen muy relajados, muchas personas nos dicen que han liberado todo lo que tenían dentro como, por ejemplo, el estrés de la semana», apunta Méndez. Explorar el lado artístico no solo conlleva un momento de paz sino que está demostrado que promueve la concentración y es una buena manera de desarrollar la motricidad de las manos y dedos, entre otros beneficios. Aunque las personas llegan a Creativo Art Studio con el objetivo de divertirse, que también es uno de los principales beneficios de la pintura.

Combatir la rutina

«La idea es que luego se lo pasan genial, que pierdan el miedo que traen al principio porque luego salen completamente distintos en cierto sentido», comenta Méndez. La rutina agotadora o la falta de un espacio para poder desarrollar tareas creativas provoca que muchos tengan que buscar espacios donde poder soltarse y experimentar con nuevas habilidades o simplemente desmelenarse en el proceso.

Koprda se define a sí mismo como una persona creativa, pero no por ello artista. «No puedo pintar perfectamente, pero me gusta que la gente pueda disfrutar de un concepto diferente», destaca. En el mundo del arte, el esloveno se siente más un «admirador» que un creador. «Estaba pensando en cómo me gusta la expresión del arte con el color, y creo que esta experiencia es una excelente manera de canalizar esos sentimientos», apunta.