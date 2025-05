Salto mortal

Nunca olvidaré aquel mediodía. Eran exactamente las 12:30 del miércoles 16 de mayo de 1979. Yo era un niño que jugaba con unos amigos en la calle de San Bernardo cuando el aire cambió. No sé explicarlo. Fue como si el cielo contuviera el aliento por un instante, justo antes de que sucediera.

Entonces lo vi.

Un cuerpo cayendo desde lo alto de un edificio. No gritó. No se agitó. Simplemente cayó, como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. El golpe fue seco, brutal, definitivo. El murmullo de la calle se convirtió en un grito colectivo. Alguien llamó a la Policía. En cuestión de minutos, una patrulla del 091 llegó y recogió aquel cuerpo malherido. Se lo llevaron a la Clínica Nuestra Señora del Pino, pero ya era demasiado tarde. Ingresó cadáver.

Poco después, supe su nombre. José Perera Valido, uno de los grandes escultores de Canarias. Tenía 58 años y vivía allá arriba, en una habitación de la azotea de ese edificio, apenas un cubículo, que le servía como vivienda y estudio donde esculpía y dormía, probablemente en ese orden. Por entonces trabajaba en la escultura del Doctoral de Canarias y antiguo rector del seminario, Tomás Ventura Santana, fallecido cinco meses antes.

Con el tiempo, fue despertando en mí un interés cada vez mayor por conocer más sobre aquel personaje, nacido el 11 de noviembre de 1920 en La Solana, Telde, a quien aquel día vi sumarse a la larga lista de artistas suicidas. Hijo de labradores, comenzó a modelar figuras sin saber siquiera que estaba haciendo arte. «No sé cuándo comencé a hacer esculturas, animalitos, machangos y otros objetos, pero desde luego que no sabía que estaba haciendo esculturas», decía él.

Pero algo dentro de él se quebró siendo muy joven. Cuando estalló la Guerra Civil, fue movilizado con apenas dieciocho años y enviado al frente. Allí, el horror del conflicto lo marcó profundamente, hasta el punto de que tuvo que ser devuelto a Gran Canaria. A partir de entonces, comenzó su calvario. Un diagnóstico arrojó la palabra maldita: esquizofrenia, y durante años el psiquiátrico se convirtió en su nuevo hogar.

Tras acabar el servicio militar en Fuerteventura, volvió a Gran Canaria, solo para hundirse en el abismo de la depresión. Ingresado de nuevo, tuvo la enorme suerte de tener como médico al doctor Rafael O’Shanahan, quien descubrió en él un artista en potencia cuando en el patio del Psiquiátrico Provincial lo vio moldeando figuras a partir de la tierra que humedecía con su orina. Fue allí donde nació el escultor. En una habitación del pabellón de Laborterapia, creado por O’Shanahan para brindarle un taller donde crear, dio forma a sus primeras figuras. Comenzó con el barro, siguió con el yeso, y más tarde esculpió la piedra y la madera. La soledad del proceso creativo, el contacto físico y casi ritual con el material, y la urgencia de transformar el dolor en forma, convirtieron la escultura en su única vía de escape. Desde el inicio, su obra fue profundamente expresionista, herida, un grito esculpido que daba forma a un mundo interior al borde del desborde.

Sus esculturas eran retratos de otros pacientes que casi parecían gritar de agonía. Cuerpos convulsos, retorcidos por el sufrimiento, rostros desfigurados por la locura. Alegorías del manicomio, las llamaban. Blancas figuras que contrastaban brutalmente con la oscuridad que contenían. Y sin embargo, había belleza en esa deformidad: una belleza cruda, profundamente humana y doliente.

Para Perera, O’Shanahan fue mucho más que un médico, fue un segundo padre. Gracias a él ingresó en la Escuela Municipal, donde, bajo la tutela de Abraham Cárdenes, comenzó desde cero, con la humildad del aprendiz y el fervor del verdadero apasionado.

Una vez rehabilitado, aunque nunca por completo, Perera abandonó el hospital decidido a ganarse la vida con sus obras. Pero pronto comprendió que nadie quería en sus salones los bustos de enfermos mentales, con rostros deformados por la locura y el dolor. Su arte, tan sincero como desgarrador, resultaba desagradable para el gusto de la época. Se vio obligado entonces a dejar atrás su senda expresionista y adentrarse en un terreno más comercial, el retrato escultórico. Fue eso lo que, apenas, le permitió sobrevivir sin lograr salir de la pobreza, pues en más de una ocasión modeló a cambio de poco más que un plato de comida.

A menudo, encontraba en la muerte de celebridades isleñas la excusa perfecta para ofrecer su arte: bustos conmemorativos que servían tanto de homenaje como de sustento. Pero un día, quizá cansado de luchar contra la incomprensión, Perera partió rumbo a París, decidido a lanzarse a la aventura.

Allí, en la Place du Tertre, en el corazón palpitante de Montmartre –uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad de la luz, vestigio vivo de aquel París decimonónico finisecular, cuna del Impresionismo, y refugio de genios como Picasso–, buscó su lugar entre la bohemia. Rodeado de caballetes y del constante ir y venir de turistas, se ganaba el día con dibujos hechos al vuelo, confiando en la precisión de su trazo rápido, certero, casi instintivo. Si la suerte le sonreía, podía permitirse dormir en un pequeño hotel de la zona. Pero cuando el dinero no alcanzaba –lo cual ocurría con frecuencia–, hallaba refugio en el estudio de otro escultor canario, Ángel Pérez, que había triunfado en la capital francesa y que, en más de una ocasión, le salvó de caer en la miseria.

Finalmente, Perera volvió a España convertido en maestro del retrato escultórico y tras pasar tres años en Madrid, donde trabajó como ayudante de un escultor, ya de vuelta en la isla, trabajó sin descanso como retratista. Hacer una lista de sus retratos sería interminable. Él mismo afirmó haber perdido la cuenta de cuántos había realizado, pero como ejemplo baste señalar que modeló a todo tipo de personalidades de los sesenta y setenta, desde futbolistas como Juan Guedes a artistas de la talla de Alfredo Kraus.

Por eso, algunas de sus creaciones más notables permanecen olvidadas en viviendas particulares de la isla, mientras que otras se exhiben en espacios públicos, como el busto de José Comas Quesada en la Alameda de Colón o el de Rafael O’Shanahan en la plaza que lleva su nombre.

Pero a pesar de todos los esfuerzos de aquel doctor con nombre de arcángel, Perera jamás logró curarse del todo. Se contaba que una vez, en su taller, mientras modelaba un rostro, se detuvo, miró fijamente la escultura y le ordenó: «¿No te dije que te callaras?», y luego desfiguró el barro con rabia. Hablaba con sus obras como si fuesen reales. Tal vez al menos para él, lo eran.

Por eso todo fue a peor cuando aquel hombre tan frágil, necesitado de amparo, fue quedándose cada vez más solo a medida que, uno a uno, sus protectores iban desapareciendo. El primero fue O’Shanahan, cuya muerte en 1966 lo dejó devastado. Luego, en 1977, partió Antonio Izquierdo. Y apenas seis días antes de su propia despedida, perdió al último que le quedaba: su querido amigo Federico Sarmiento. Todos se fueron, dejándolo solo ante la vida y el abismo.

Y así fue como un día decidió unirse a sus amigos. Desamparado, rechazado, olvidado por las autoridades, por la sociedad, que no comprendieron su genio ni su dolor, se fue sin decir adiós. Cayó desde lo alto como vivió: en silencio.

Aun lo recuerdo, como testigo de su vuelo final. Pero estoy seguro de que Perera no saltó a causa de su enfermedad, lo empujó la incomprensión.

Descansa en paz, José. Te fuiste como viviste: solo, atormentado, esculpiendo en el aire tu última obra.