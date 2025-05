De vertedero a vergel: así nació un huerto en pleno barrio de Arenales

En Arenales un pequeño solar ha pasado de ser un estercolero a un huerto urbano donde crecen los tomates, pepinos y plátanos. Detrás de esta iniciativa se encuentra David Bernard, un vecino que recuerda que ese terreno siempre ha sido un espacio en el que dejaban basura, escombros, excrementos e incluso jeringuillas. Bernard pasó algunos años fuera del barrio, y ahora que ha vuelto a la casa de su infancia, quiere que su hijo no viva la misma realidad que él hace años.

Bernard se puso manos a la obra y empezó a adecentar el lugar. Tardó dos semanas en poder recoger toda la basura del lugar para empezar a cultivar. «Saqué tres bolsas de 110 litros simplemente de ropa», afirma. «Lo más importante es que no haya mierda y malos olores y eso lo hemos cumplido», destaca. Bernard asegura que este espacio lleva abandonado hace 25 años acumulando basura y trastos. «Es que esto supuestamente se iba a unir esa carretera, pero de eso hace 36 años», refleja. Bernard asegura que los vecinos han pedido en varias ocasiones al Ayuntamiento capitalino la creación de proyectos para este espacio, pero nunca se ha llevado a cabo. «Los vecinos están contentos más que nada porque esto antes era un estercolero», afirma.

Los tomates crecen en el huerto vecinal de Arenales. / José Carlos Guerra

Hasta ahora, los vegetales que ya están listos para consumir son el perejil, el cilantro y la albahaca. «Ya he llevado algunos montones al edificio para que cojan los que quieran y no ha quedado ni uno», cuenta. Junto a Bernard colaboran otros tres vecinos Guillermo, Alejandro y Rafael, que cumplen con los riegos y plantan otras variedades. «No tenemos horario, pero unos traen el agua, otros traen los girasoles, hay otro chico que antes plantó soja», explica. «En el edificio la mayoría son personas mayores, entonces muchos me dicen que les encantaría poder bajar y echar una mano más que sea para regar, pero es que no pueden, y yo lo entiendo», explica.

Experiencia

En total, hay algunas variedades de tomate entre los que se encuentra el canario o el cherry, pimientos de padrón e incluso pimientos carolina reaper, uno de los más picantes que existen. También han plantado cebollas blancas y rojas, pepino holandés, puerros, habichuelas, berenjena, calabacín, calabaza, una decena de plataneras y un níspero. «Varios vecinos me estaban diciendo que ya se veían haciendo el tenderete aquí con un asadero y cogiendo las especies para la carne», comenta entre risas Bernard. «Yo les dije que todo a su tiempo», añade con una sonrisa.

David Bernard observa el huerto vecinal de Arenales. / José Carlos Guerra

Bernard tiene experiencia en el mundo de la agricultura, ya que ha trabajado ocasionalmente en el campo. Por lo que no fue difícil para él disponer de los elementos básicos para armar este huerto urbano. En dos espacios diferenciados hay armados dos composteras con las hojas secas para enriquecer la tierra y abonar con compuestos orgánicos y sin químicos.

Dejadez de la zona

Bernard lamenta la dejadez de esta zona de Arenales: «Somos los apestados del barrio, estamos los más ocultos, los más lejos, entonces por aquí no pasa nadie». El vecino asegura que le han intentado forzar el coche en varias ocasiones, así como las puertas de los edificios. Pero no solo es un problema de seguridad, sino que también abarca la limpieza. Sin ir más lejos, ha llenado el solar de CDs para alejar a las palomas. «Se ponen encima y te cagan los coches o la ropa y es que hay un nido de infección», señala. «Hemos llamado los vecinos no sé ni cuántas veces y nos dicen que vamos a pasar una cuba, pero sigue estando ahí», asevera. En este sentido, Bernard lamenta que la droga sigue siendo uno de los principales problemas de Arenales. «La heroína está como si fuese pan, hay por todos lados», asegura.

El huerto no solo es para productos de alimentación, sino que también pretende embellecer este espacio que ha pasado tantos años descuidado y olvidado por todos. Por ello, hay una zona del huerto que alberga lenguas de suegra, verodes, suculentas y aloe veras. De esta forma, han conseguido aportar verdor y vida a un espacio que siempre fue más un quebradero de cabeza que un punto de conexión vecinal. Un pequeño oasis de verdor en el asfalto de la ciudad, sobre todo en un barrio en el que los parques escasean.