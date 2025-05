Ikea abre en Gran Canaria su primer hotel en España

Imagina que reservas un hotel boutique en Canarias, te alojas en un antiguo caserón reformado con encanto, disfrutas del desayuno en una terraza tranquila, das un chapuzón en la piscina y caminas en cinco minutos hasta una playa urbana. Ahora imagina que ese lugar pertenece a Ikea. ¿Sorprendido? No eres el único.

Ikea ha abierto su primer hotel en España y casi nadie se ha enterado. El gigante sueco ha optado por el perfil más bajo posible para dar el salto al sector turístico español. El resultado: un hotel acogedor, bien ubicado y lleno de detalles cuidados... pero sin un solo rastro de su imagen corporativa. Nada de logos, ni muebles del catálogo, ni decoración escandinava. De hecho, la mayoría de los huéspedes ni siquiera saben que están durmiendo en un espacio gestionado por la misma marca de los sofás Klippan y las estanterías Billy.

Un secreto bien guardado en Las Palmas de Gran Canaria

El hotel se llama Las Dunas de Santa Catalina Boutique House. Se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, una de las ciudades con mejor clima del mundo y un destino que cada vez gana más fuerza entre los viajeros que buscan experiencias urbanas pero junto al mar.

Las Dunas de Santa Catalina / LP

Este pequeño hotel de dos estrellas está ubicado a pocos pasos de la Playa de Las Alcaravaneras, en una zona tranquila y con fácil acceso a zonas comerciales, culturales y de ocio. Y aunque se trata de un proyecto impulsado por Sarton Canarias (la empresa que representa a Ikea en el archipiélago), el hotel no muestra ninguna conexión visual con la marca. Todo ha sido diseñado para ofrecer una experiencia distinta: más local, más íntima, más... secreta.

¿Cómo es el hotel? Un oasis urbano con encanto isleño

Las Dunas de Santa Catalina no busca llamar la atención. Y sin embargo, lo consigue.

Sus más de veinte habitaciones luminosas, funcionales y confortables. Equipadas con aire acondicionado, cafetera, minibar, televisión de pantalla plana y baño privado completo, ofrecen el descanso que uno espera de un lugar pensado para desconectar. Cada detalle está cuidado, sin caer en lo pretencioso ni en lo excesivo.

Las Dunas de Santa Catalina / LP

La experiencia se completa con una piscina al aire libre, terraza soleada, jardín interior y conexión WiFi gratuita. Todo en un entorno urbano donde el canto de los pájaros se mezcla con el rumor lejano del tráfico y la brisa del mar.

Y lo mejor: desde 130 euros por noche para dos personas, con desayuno continental incluido. Una tarifa más que razonable para la calidad, la ubicación y la atmósfera tranquila que se respira en este lugar.

Lo más sorprendente es que Ikea no ha hecho ningún tipo de promoción sobre este hotel. No hay comunicados oficiales, no hay menciones en su web. Parece que la intención ha sido probar, observar, explorar. ¿Puede Ikea desarrollar una nueva línea hotelera sin arrastrar su identidad de marca tradicional?

Si tomamos como referencia el IKEA Hotell de Älmhult, en Suecia, aquel es todo lo que este hotel no es: un showroom viviente del catálogo sueco, donde cada rincón grita "Ikea". Las Dunas de Santa Catalina, en cambio, opta por un silencio visual que lo hace aún más atractivo. Es un hotel que quiere ser descubierto, no vendido.

¿Una nueva estrategia de Ikea?

Esta no es la primera vez que Ikea muestra interés en sectores distintos al mobiliario. La marca ya ha experimentado con proyectos de viviendas modulares, apartamentos turísticos y coliving en lugares como Palma de Mallorca o incluso el Caribe.

Las Dunas de Santa Catalina / LP

En este caso, todo indica que Ikea está testando un nuevo modelo de hospitalidad urbana: pequeños hoteles con encanto, en ciudades con alto potencial turístico, gestionados de forma externa pero con estándares que garantizan comodidad y buen precio.

Aunque aún no hay confirmación oficial, si Las Dunas de Santa Catalina tiene éxito, podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa de la marca en España. Una en la que Ikea se reinventa como anfitrión.