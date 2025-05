La intervención de calle para personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria crece con un nuevo técnico

El servicio de intervención de calle para las personas sin hogar de Las Palmas de Gran Canaria ha reforzado su personal. La concejala de Bienestar Social señaló este miércoles en la Comisión de Pleno homónima que el personal ha crecido de dos a tres técnicos. No obstante, estos siguen sin salir por las noches -que es cuando se trabaja de manera más efectiva con este colectivo- por el conflicto laboral que los trabajadores mantienen desde 2020 a cuenta del pago de la nocturnidad.

Vargas, cuestionada por la concejala del PP María Amador, indicó que el servicio «no se ha interrumpido nunca» pese a este conflicto laboral, «salen prácticamente a diario». Además, precisó que estos técnicos se encargan de localizar a las personas que están en situación de calle, identificarlas y proceder a la búsqueda de recursos en función de la situación de cada uno con el objetivo de cubrir las necesidades de cada uno.

«Somos el único ayuntamiento de la isla que intervenimos en calle», subrayó Vargas. En este sentido, afirmó que esto supone «un efecto llamada» para personas procedentes de otros municipios grancanarios que están en situación de sinhogarismo y que se desplazan a la capital para poder tener mejores ayudas y servicios. Por ejemplo, «disfrutar» de sus comedores sociales, incidió.

Censo oficial de personas sin hogar

«Cinco años han pasado y no se ha resuelto el conflicto laboral», subrayó María Amador durante su intervención. Los problemas para pagar ese plus de nocturnidad que reclaman los trabajadores han provocado que la ciudad no tenga un censo oficial de las personas que están en situación de sinhogarismo desde 2020. Este debe realizarse por las noches dado que es cuando se obtienen los datos con mayor facilidad y fiabilidad.

De hecho, Amador le preguntó a Vargas por ese censo oficial, sin obtener una respuesta concreta. Eso sí, la concejala del área sí indicó durante su dación de cuenta que el servicio municipal ha trabajado en el último mes con 121 personas en situación de sinhogarismo -en marzo fueron 129-. Actualmente las plazas de todos los recursos alojativos dependientes del Consistorio -que van desde albergues temporales a pisos tutelados- se encuentran cubiertas.

Vargas indicó que este año está previsto incrementar el número de plazas disponibles por parte del Consistorio -50 en la Fábrica de Hielo-; aunque las obras apenas acaban de ser adjudicadas. Además, la idea será llegar a nuevos acuerdos en este ejercicio con entidades del tercer sector con el objetivo de dar una mejor atención a quien esté en esta situación.