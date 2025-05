Protesta por la muerte de Abdoulie Bah: "Las personas negras con problemas de salud mental sufren una brutalidad policial desmedida"

"Justicia, reparación y transparencia en la investigación": esas son algunas de las reivindicaciones que se escucharon este jueves en la Plaza de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se convocó una concentración que reunió a cientos de personas con motivo de la muerte de Abdoulie Bah, cuya familia vino a la Isla y estuvo presente en el acto. El joven gambiano de 19 años perdió la vida el sábado 17 de marzo tras una actuación policial en la que recibió cinco disparos, uno de ellos en el cuello, en el aeropuerto de Gran Canaria. Llevaba semanas mostrando síntomas de trastorno mental y había amenazado a un taxista con un cuchillo antes de que intervinieran cinco de agentes para contenerlo.

Concentración por la muerte de Abdoulie Bah en la plaza de La Feria / José Carlos Guerra

La Federación de Asociaciones Africanas en Canarias y la Asociación Mujeres Africanas y Afrodescendientes en Canarias, convocantes de la protesta, cuestionan que se respetase el "derecho humano a la vida y el principio de proporcionalidad" en la intervención. "¿Por qué no se aplicaron otras medidas de contención no letales?" o "¿por qué no se garantizó la detención del joven sin poner en riesgo su vida?" son algunas de las preguntas que plantearon en la lectura del manifiesto, que tuvo traducción simultánea a mandinga, wólof, francés e inglés.

La investigación, al Congreso

El presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, Kingsley Odiase, apunta que "ha fallado el protocolo" con Abdoulie, "un chico que trabajaba y estaba enfermo, no era un terrorista". Por ello, exigen que "se llegue hasta el final de la investigación" de la causa, que el grupo parlamentario Sumar ya ha anunciado que trasladará al Congreso.

"No estamos contra la Policía, no es nuestro enemigo", recalca Odiase, si bien apunta que este caso no es aislado, recordando la agresión reciente a una familia afrocolombiana en Valencia. "Hay policías que nos paran en la calle y nos tratan mal", añade.

"Normalización de la violencia y deshumanización"

La vocal de la Asociación Mujeres Africanas y Afrodescendientes en Canarias, Melinda Gladys Decker Pajunen, reflexiona que "hay una normalización de la violencia" dirigida a las personas negras, y destaca especialmente la situación de "un territorio como Canarias", en cuyas costas se producen muchas muertes. Tal y como explica, esto incurre en una "deshumanización" que perpetúa relatos poco compasivos en la narración de los hechos que, en este caso, conciernen a Abdoulie.

"Las personas negras con problemas de salud mental, diagnosticadas o no, sufren una brutalidad policial desmedida. ¿Tienen derecho a atravesar una crisis de salud mental sin que eso les cueste la vida? Las vidas negras importan", incide.

La Asociación de Inmigrantes y Refugiados ‘Países’ ha manifestado que emprenderá acciones legales contra la Policía Nacional.