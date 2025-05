Uno nuevo cada mes, pero este es una locura: el dulce que está conquistando Canarias

Los hay de pistacho, de chocolate blanco, con dulce de leche o con crema de Oreo. Pero este mes, el que ha revolucionado TikTok lleva una fusión inesperada: canela y tres leches. En una calle de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, un pequeño obrador convierte cada mañana la masa en arte y el azúcar en reclamo para cientos de golosos que hacen cola por un cinammon rolls que ni es de aquí ni necesita serlo para conquistar.

El creador de contenido gastronómico Manu Food Hunter (@manufoodhunter) lo define muy bien: “Los mejores rolls de Canarias están aquí. Lo que hace Génesis con su equipo es una locura”. No lo dice cualquiera. Este tiktoker recorre la isla en busca de maravillas comestibles y este mes de mayo ha vuelto a rendirse ante el roll del mes: el “tres leches”.

Una receta que cruza fronteras

Puede que muchos aún crean que los cinnamon rolls son un postre venezolano, pero en realidad su origen está en Suecia. Desde allí dieron el salto a América del Norte, donde se convirtieron en clásicos irresistibles. Lo curioso es que ahora, en Canarias, viven un nuevo auge de la mano de manos artesanas que los preparan desde cero cada mañana en un obrador de barrio.

La pastelera detrás del proyecto, los hornea cada día con la misma precisión y mimo. “Todo lo que hacen es artesanal”, insiste Manu. “Y se nota. Van mejorando la receta y, si siguen así, pronto serán los mejores de toda España”.

El roll del mes

Cada mes, este obrador presenta una nueva creación. Pero el de mayo ha sido especialmente bien recibido por quienes buscan un giro inesperado en sus postres: el cinnamon roll de tres leches. “Es un invento top”, dice Manu. “Cogen un roll clásico, lo dejan toda una noche bañándose en tres leches para que empape bien, y al día siguiente lo sirven con merengue por encima y un toque de canela. Es una maravilla”.

El secreto está en cómo se come. “Si lo rompes y lo mezclas con la leche del fondo, tienes el sabor perfecto”, recomienda. Y no parece exagerar, ya que en el vídeo que ha compartido, el roll aparece cremoso, jugoso, con el merengue ligeramente tostado y esa mezcla de tradición y creatividad que lo convierte en algo más que un simple bollo dulce.

Una variedad que no decepciona

En el pequeño local de la calle Doña Perfecta, número 52, en Las Palmas de Gran Canaria, la fila no para de crecer. Los clientes entran y salen con cajas completas. Porque no hay solo un sabor, sino una gama entera: desde los clásicos de canela hasta versiones con pistacho, kinder bueno o frutas tropicales. “Yo cada vez que vengo me quedo con ganas de llevarme una bandeja entera”, confiesa Manu.

La clave del éxito, según él, está en la constancia. Destaca el proceso creativo, cómo todo lo hacen desde cero, lo hornean cada día, y lo mejoran constantemente. Hay mucho talento aquí y se nota.

El obrador que endulza Schamann

El local es solo una parte del proyecto: el obrador RollStars trabaja codo con codo con la tienda de repostería Arte Azúcar para dar respuesta a una demanda que no para de crecer. Lo que empezó como un reto pastelero se ha convertido en un fenómeno viral. Y no es para menos.

Génesis y su equipo han conseguido algo difícil: elevar el roll de canela al estatus de postre gourmet, sin perder su esencia callejera y cálida. Y gracias a eso, cada mes, los canarios esperan con ansias la nueva versión porque cuando un postre te obliga a cerrar los ojos al probarlo, es que algo se está haciendo muy bien. Puedes encontrar más información en sus redes sociales.