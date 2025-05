Una nueva tanda de abogados se abre camino: "El reto es mantenerte y no tener que ir a una oposición"

Una nueva tanda de abogados se abre camino en Canarias, una tierra donde si hay algo que abunda por las esquinas son los pleitos. Su principal reto es establecer una cartera propia de clientes que les permita mantenerse en la profesión y no tener que hacer frente a una oposición. "El funcionariado no lo veo posible en ninguno de los casos, creo que es la muerte de los sueños", apuntan tres letrados recién colegiados de Las Palmas.

Ian Callejo, Anabel Lombardo y Katherine Sención se vistieron la toga hace tan solo una semana para jurar desempeñar bien y fielmente su trabajo ante el decano del Ilustre Colegio de Abogados. Junto a ellos, otra veintena de jóvenes con las ideas muy claras pese a que son minoría en un entorno en el que la mayor parte de los letrados se sitúa entre los 46 y los 60 años. Y en el que, de los 4.353 abogados que hay en la provincia, un 37% no ejerce.

"Al final es una profesión dura, pero muy gratificante", asegura Katherine Sención, de 27 años de edad. Empezó a cursar un doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho antes de decantarse por lo segundo con el propósito de ayudar a las personas que sufren un problema y tienen que recurrir a los tribunales. En el despacho donde ejerce, se dedica al derecho civil y a las reclamaciones bancarias. "Es una rama que, aunque obviamente nunca se puede decir que lo vayas a ganar al 100%, tienes unas altas probabilidades y al final eso repercute en que el cliente va a estar muy contento de recibir su dinero", señala.

Reclamaciones al banco

Esos mismos pleitos son los que más disfruta Anabel Lombardo, de 26 años, que trabaja junto a un abogado independiente: "Me apasiona reclamar al banco. Una cosa que me encanta es verles la cara y decir: me tienes que pagar". En su caso, siempre ha tenido claro que la abogacía era su terreno. "Desde la secundaria yo veía las cosas y me gustaba defender a mis compañeros, con los profesores o la junta del instituto. Y, a medida que iba pasando el tiempo, cada vez lo tenía más claro", explica.

A Ian Callejo Roda, de 35 años, lo que le atrajo en un primer momento del derecho fue el "amor por la política", que le llevó después "a un desengaño y desencanto total". "Siempre tuve claro, en mi caso, la rama del derecho penal, motivado por distintas razones a lo largo de mi vida y, una vez encontré esta profesión, me di cuenta de que esa especialidad era la mía", aclara el letrado, que ha decidido dar el salto y ejercer por cuenta propia.

"Es más complejo y duro, pero estoy ilusionado y la verdad es que el comienzo ha sido muy bueno", afirma sobre ejercer la profesión sin el abrigo de un gran despacho detrás. Dentro de la rama penal, le toca bailar con la más fea. "Siempre estamos en asuntos complicados, lo peor de la sociedad y ya no es tanto la dificultad de hacerse con clientes ya que, por suerte, lo que menos se cometen son delitos", asegura.

"Cada día hay algo diferente que tienes que tener en cuenta y que si no te puede dar problemas"

Para Lombardo, lo más duro son los inicios, pero "siempre, si estás en un despacho y tienes un compañero que te ayuda, todo se hace más llevadero porque tienes a alguien que te apoya y tiene la experiencia que a tí te falta". Su objetivo a largo plazo, especifica, es alcanzar la medalla de oro por los 50 años de ejercicio profesional, como ya ha visto lograrlo a otro compañero.

Sención ve el futuro de la abogacía "un poco convulso" por los cambios constantes en la legislación y en los requisitos previos para poner una demanda que antes no eran necesarios. "Se trata de adaptarte a los tiempos nuevos y a los cambios porque nosotros sí, somos abogados, hemos terminado nuestra carrera, no hemos terminado nuestro máster, pero tenemos que seguir estudiando y además todos los días porque no te puedes despistar ni un poquito. Cada día hay una cosa diferente que tienes que tener en cuenta y que si no te puede conllevar algún problema, una inadmisión o algo que se te vaya a ir de plazo", concluye.