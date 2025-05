Un rotario escocés que marcó impronta

Hace diez años en la Glorieta del Puerto dedicada a Mr. Jolly hicimos los rotarios una ofrenda floral en su memoria en la plaza inaugurada el 25 de mayo de 1995 por el alcalde de la ciudad y el presidente de la Autoridad Porturia. Organicé este acto, treinta años después, como el presidente de mi club (creado en 1933 y uno de los mas veteranos del mundo y decano de los canarios) junto con los presidentes de las tres anteriores décadas. La suerte fue que en el primer décimo aniversario, en el vigésimo y en el trigésimo realizamos este homenaje merecido a este rotario tan vinculado a la vida de nuestro Puerto de la Luz y de Las Palmas y este año 2025 ,el 25 de mayo, también celebramos el 40 aniversario en honor de Mr. Jolly.

James Stuart Jolly, nació en Escocia y vino a Canarias, trabajando -entre otras compañías- como Inspector de Buques de la Lloyds Register Shipping. Ingeniero Naval, desplegó su actividad profesional en La Luz siendo un gran valedor del mismo y de las cosas de nuestra tierra.

Pronto se dejó querer por sus amigos canarios y la naciente colonia británica (que centraba su actividad profesional en Las Palmas con explotaciones industriales y de comercio internacional). Su carácter laborioso, afable y servicial le hacía no guardar distancias con la gente que le conocía como Mr. Jolly. Incluso se mostraba cercano a clases sociales distintas a la suya -en una sociedad donde las diferencias marcaban a las personas- y cualquier problema que estuviese en su mano resolver lo solucionaba, no importándole la extracción social de su beneficiario. He oído comentar a un amigo suyo que su afán de servicio le llevaba a atender incluso los domingos siniestros o pequeños accidentes de buques que no rehusaba peritar aunque fuese su momento de descanso. Cambiaba su coche para ir a misa los domingos por el de diario y acudía al Puerto para atender cualquier contingencia.

La Armada Española le concedió la Cruz del Mérito Naval. Y también el 25 de mayo de 1995 la iniciativa de la Autoridad Portuaria y el Rotary Club confluyeron para inaugurar una plaza en La Luz, denominada ‘Mr. Jolly’, con un monolito en su memoria. Siendo presidente del Rotary Club de Las Palmas de Gran Canaria Miguel Bitar (fallecido el año pasado), tanto él como el resto de las autoridades (Anastasio Travieso, Emilio Mayoral, entonces alcalde) en sus discursos glosaron su figura de rotario y su vinculación al Puerto.

En una mañana espléndida y soleada, con la nueva Plaza de ‘Mr. Jolly’ engalanada de banderas internacionales estuvieron presentes sus hijos, que vinieron ex profeso de Inglaterra al homenaje. Como dijo en su discurso Miguel Bitar: Nadie mejor que él pudo compaginar sus enormes responsabilidades profesionales como delegado de la Cia aseguradora Lloyd´s con un activismo altruista y desinteresado al servicio de los más débiles. Jamás negó su apoyo a una persona en dificultad. Jamás una injusticia le dejó indiferente. Aparte de ganarse el cielo -continuaba en su discurso Bitar- Mr. Jolly ha ganado este pedazo de obsequio en esta isla tan afortunada. También el Puerto denominó uno de sus barcos (desgraciadamente hundido en un accidente) con su nombre. ¡Si no fuese por la costumbre no escrita de no volver a redenominar barcos hundidos, seguro que denominaría con su nombre otro buque!

Quizá este afán de servicio le vino -aparte de su profundo sentido religioso- de sus vivencias como rotario pues perteneció en su Escocia natal al Rotary Club. Su vida de benefactor de tanta gente y de las actividades del primer Rotary canario, le hizo lograr la máxima distinción rotaria del Paul Harris que se le concedió a petición del Rotary Club de la capital grancanaria, en recuerdo del fundador de Rotary Internacional.

Disciplina y orden

Fue un profundo conocedor de Rotary, pues lo había vivido en su país de nacimiento. Supo transmitir a los nuevos rotarios de la ciudad los valores sobre todo de servicio, como su sentido de la disciplina y el orden. He oído comentar a socios del Club de esa época que quizás valoraban más los vínculos de amistad que viven los rotarios y la informalidad y sentido de naturalidad y flexibilidad en los horarios para realizar las reuniones. Pero siempre Mr. Jolly acababa imponiendo el orden y la puntualidad. Muy propios también de su rigor.

El 25 de mayo de 1985, hace ahora 40 años fallecía este singular británico que dejó su impronta en Gran Canaria después de más 40 años de trabajo. Fue una perdida muy sentida por sus amigos, las personas que mantenían relación profesional con él en el Puerto y muchas personas e instituciones objeto de su vida de «profunda y sólida caridad cristiana» que vivió con gran naturalidad y a veces ingenio. Pude conversar hace diez años con uno de sus mecánicos y hombres de confianza que le sigue profesando su admiración y amistad debido a la impronta que le marcó su modélica conducta y trabajo. No me cabe duda de la admiración que hacia él sintió mucha gente y que no es fruto de una nota necrológica amable sino reflejo de una vida ejemplar.

Recuerdo que en 1982, con motivo de un temporal, encalló en las escolleras de la Avenida Marítima -cerca del Teatro Pérez Galdós- una gabarra. Técnicamente no hubo forma de rescatarla de los tetrápodos en que quedó varada y, finalmente, sólo se pudo desguazar. Mr. Jolly pidió permiso para rescatar su combustible de forma que no se derramase en nuestro litoral costero. Organizó el trasvase y su venta por la entonces importante cantidad de once millones doscientos mil pesetas, que destinó a la Ciudad de San Juan de Dios.

Ayudó a muchas instituciones asistenciales y religiosas como a las Hermanas Oblatas de Ciudad Jardín o al Internado de Nuestra Señora de Fátima. El Rotary Club de Las Palmas de Gran Canaria donó también cuatro toneladas de papas a la Ciudad de San Juan de Dios a través de otro rotario, Francisco Llerandy. Ya Mr. Jolly había abierto un fecundo camino de colaboración con la popular obra asistencial de El Lasso que luego tuvo su continuidad en años siguientes. Así por ejemplo uno de nuestros compañeros rotarios del club, el arquitecto José Antonio León, hizo la piscina de rehabilitación del centro así como numerosos trabajos y apoyos a los hermanos, frailes, que trabajan en esta querida institución de Gran Canaria.

Por medio de Mr. Jolly el Rotary Club de Las Palmas realizó también gestiones en varios hospitales y con especialistas en Gran Bretaña, para la colocación de unas prótesis de brazo entero a una joven canaria, huérfana de padres, y acogida en San Juan de Dios. Mr. Jolly consiguió que le fabricasen las prótesis en Inglaterra y traslado a la jovencita a Inglaterra para realizar el entrenamiento y adaptación en su implantación ortopédica. A la joven, como si fuese su hija, y a su acompañante los alojó durante seis meses en su casa de Escocia, pagándole clases de inglés y ocupándose de todas sus necesidades. Leemos un titular del periódico de época de 30 de noviembre de 1983: «Un millón (de pesetas) para ponerle brazos a Beatriz». Debajo de la foto de Mr. Jolly y Beatriz seguimos leyendo: «El Club de Rotarios de Las Palmas prepara dos rifas para conseguir los fondos con los que en Inglaterra le pondrán dos prótesis». Estas dos sintéticas frases resumen la actividad de los rotarios y la gran implicación de Mr. Jolly para conseguir que esta niña mejorase sus condiciones de vida.

Para finalizar estas glosas sobre la personalidad de este miembro del Rotary Club de Las Palmas de Gran Canaria tengo un apunte curioso más sobre James Stuart Jolly. Fue -y mucha gente no lo sabe- el padre de Moby Dick, que John Huston rodó su famosa película en Gran Canaria. Se encargó a una empresa del Puerto de La Luz y de Las Palmas que hicieran una gran maqueta de una ballena. Se confeccionó el esqueleto de madera cubierto de goma. La empresa encargada del trabajo fue la Compañía Carbonera de Las Palmas, perteneciente a la Casa Miller. El taller en el que se fabricó estaba dirigido por James Stuart Jolly.

Hemos dicho que en el décimo aniversario de la muerte de Mr Jolly, siendo Miguel Bitar, presidente del Rotary Club de Las Palmas de Gran Canaria se inauguró la plaza del Puerto que lleva su nombre en un acto solemne. Después de esa fecha inaugural, a los veinte años de la muerte de Mr. Jolly , también en su plaza del recinto portuario, el 25 de mayo de 2005 se realizó una ofrenda floral a Mr Jolly, siendo presidente de Rotary Club de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Vicente Sánchez-Araña. Después, cuando se cumplieron los 30 años del fallecimiento de Mr. Jolly como presidente del Club rotario realicé la ofrenda floral ante su monolito en la plaza del Puerto, con la presencia de numerosos socios del Rotary Club, con la participación del Puerto y Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Toca ahora el homenaje y recuerdo 40 años después con igual esplendor y momento para el recuerdo de personas como este británico forjador de amistades, ayudas solidarias -por medio de nuestro club- y trabajador incansable en nuestro puerto donde dejó una singular huella que merece nuestro recuerdo y celebración.