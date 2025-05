AWA: esta es la propuesta que transformará el Guiniguada en un paseo arbolado para unir Vegueta y Triana

La propuesta denominada ‘AWA’ ha resultado seleccionada para la transformación de la desembocadura del barranco Guiniguada en el paseo de las Artes y la Cultura Canaria. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, anunció este martes el fallo del jurado profesional que durante el fin de semana analizó los proyectos finalistas y ha acabado decantándose por esta iniciativa que aboga por integrar el espacio urbano y el paisajístico a través de distintas intervenciones que, además, permitirán pacificar el tráfico rodado en el entorno.

Durante la presentación, la alcaldesa destacó "que el jurado destaca la calidad arquitectónica, paisajística, funcional y medioambiental de la propuesta AWA, así como su sensibilidad contextual, histórica, identitaria y cívica a partir de la cultura del agua, la iconografía como valor monumental y el sugerente planteamiento de un renovado ecosistema urbano".

El proyecto AWA, que también resultó vencedor en la consulta ciudadana puesta en marcha por el Ayuntamiento, plantea la distribución del espacio entre la canalización del barranco y su desembocadura en distintas áreas que fomenten las actividades peatonales, lúdicas y culturales. Habrá una zona denominada 'bosque', otra concebida como unos 'jardines', un paseo que conecte los emplazamientos históricos que rodean el barranco y una gran plaza entre el teatro Pérez Galdós y el mercado de Vegueta que servirá como símbolo de la unión entre los barrios de Vegueta y Triana.

Eventos al aire libre

Este espacio 'tapizará' los 1.940 metros cuadrados que separan el coliseo cultural y la plaza de abastos como un nuevo espacio concebido como un ágora popular en el que tendrán lugar eventos culturales al aire libre. En un comunicado, el Ayuntamiento destaca que reforzará "el papel del Paseo Guiniguada como un centro cultural abierto".

La zona del antiguo Puente de Piedra, de acuerdo con el proyecto AWA. / LP/DLP

El paseo central ganará zonas de sombra gracias a la plantación estratégica de árboles. Por su configuración, también servirá como emplazamiento para exposiciones temporales. Entre las propuestas más singulares recogidas en el proyecto AWA también se encuentra la puesta en valor de las cuatro esculturas que antaño coronaban el Puente de Piedra entre las calles Muro y Obispo Codina. La transformación plantea conservar un carril en cada sentido de la circulación —obligatorios para mantener la conexión con la antigua carretera de Tafira— aunque los lleva a los laterales del barranco y con prioridad para el transporte público.

Sin soterrar la autovía

El equipo al cargo del proyecto tendrá ahora que asumir la redacción del proyecto de ejecución, que no podrá ser exactamente como están planteados en la iniciativa ganadora. El soterramiento de la GC-1, por ejemplo, "no es viable a día de hoy", en palabras de la coordinadora general de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Nieves Martín. La autovía queda, además, fuera del ámbito de actuación. Los responsables de AWA también se encargarán de la dirección de las obras, que abarcan en total un espacio de 40.000 metros cuadrados. El presupuesto máximo para los trabajos no podrá superar el millón y medio de euros.

El jurado hizo mención especial a la propuesta 'Aguas arriba, aguas abajo' por su calidad ambiental y ambición en la zona de influencia más allá del ámbito de actuación, en el entorno de Barranco Seco entre los riscos. Darías dijo que "nos permite pensar en el mañana" cuando fue preguntada por los medios si recogerían el 'guante' de este otro proyecto, dejando entrever que el consistorio se plantea una intervención similar en el tramo urbano del barranco más alejado de la desembocadura.