Tres jóvenes aseguran haber sufrido abusos por parte de su tío en Las Palmas de Gran Canaria

Tres jóvenes de la misma familia han contado que sufrieron abusos sexuales infantiles por parte de su tío político en una vivienda del barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, entre 2008 y 2009. Dos de ellas decidieron denunciar los hechos y el acusado, David R. G., se enfrenta ahora a una pena de hasta 12 años de cárcel. Este, en cambio, ha negado los hechos durante el juicio celebrado este miércoles en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y ha achacado la denuncia a una venganza por poner límites a las menores y porque su pareja se negó a venderles una botella de vodka.

La primera denunciante, identificada con el nombre ficticio de Rebeca, veía al encausado desde muy pequeña porque convivía en el mismo domicilio que sus abuelos, con los que ella se quedaba los fines de semana alternos y algunas veces entre semana. El episodio que mejor recuerda supuestamente tuvo lugar en el salón: "Me puse a ver la televisión, apareció él y me besó". Desde los seis hasta los ocho años, según su relato, hubo otras situaciones de tocamientos y comentarios fuera de lugar, como llamarla "morenaza" o darle "golpes en el culo".

No fue hasta 2020 cuando decidió contárselo a su prima, Marta, de su misma edad. "Le dije: voy a contarte algo que puede que rompa la familia. Y ella respondió: si me vas a decir algo de David, sí, porque a mí también me pasó", aseguró. Esta última contó que, en distintos episodios sobre las mismas fechas, el acusado le metió la mano por dentro de la camisa y le tocó los pechos, se restregó contra ella y, al untarle una crema en la zona genital, decidió introducirle un dedo en la vagina.

Otros testimonios

Ambas decidieron hablar con una tercera prima porque sospechaban que había pasado por una situación similar, lo que ella admitió en un primer momento pero después recusó porque dijo que se había sentido coaccionada. Quien sí mantuvo en el juicio haber sufrido hechos similares es la hermana de Marta, que refirió que cuando tenía cerca de 14 años estaba quedándose dormida en la habitación de su abuela y el encausado se tumbó a su lado para frotarse contra ella hasta eyacular.

"La relación era de tío-sobrina, ni más ni menos. Me decían de jugar, pero nada más", aseguró el acusado por su parte. Según su versión, mantenían un trato cercano hasta que empezó el confinamiento y "nunca" notó que le "tuvieran miedo". Para él, las menores denunciaron como una forma de venganza porque su mujer les "llamaba la atención" y se negó a venderles alcohol en el supermercado en el que trabajaba. "Esa botella te va a salir cara", asegura que le amenazaron tras ese episodio.

Tras los informes de las partes, en los que se le ha aplicado una atenuante de reparación parcial del daño por abonar 20.000 euros de responsabilidad civil, el juicio ha quedado visto para sentencia.