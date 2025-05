El hotel de Las Palmas de Gran Canaria que nació como fonda

En la esquina donde se cruzan las calles General Bravo y Malteses, el tiempo parece haberse detenido. Dos casas, viejas centinelas de piedra y polvo, se abrazan en un silencio espeso, como si llevaran décadas susurrándose secretos que ya nadie recuerda. Sus fachadas, resquebrajadas y cubiertas de grafitis, son lienzos de olvido donde la ciudad ha ido dejando sus huellas más crudas: carteles rasgados, nombres trazados con furia, colores que intentan ocultar la pátina del abandono.

Sólo los más ancianos recuerdan que, hace mucho tiempo, estas casas latían con vida. Sus ventanas se abrían al bullicio del barrio, sus balcones rebosaban de macetas, y su agitada actividad marcaba el pulso de una época que hoy apenas sobrevive en la memoria. Porque fue aquí, hace siglo y medio, donde abrió sus puertas una de las fondas más célebres de la ciudad: la fonda de Ramón.

Quien dio nombre a aquel establecimiento fue Ramón López Sande, nacido en febrero de 1842 en la feligresía de Campo de Monte, en el municipio de Santa Marta de Ortigueira, en la provincia de La Coruña. Como tantos gallegos, con apenas veintisiete años decidió emigrar a Cuba, pero el barco en el que viajaba hizo escala en Las Palmas, donde quedó cautivado por el paisaje, por las oportunidades comerciales que ofrecía la isla y, sobre todo, por una joven de dieciséis años nacida en la calle Triana llamada María Dolores Álvarez Cárdenes. Una vez establecido aquí, comenzó a trabajar como repostero y su excelente pastelería no tardó en ganarse una sólida reputación. Se casó con María Dolores en 1872, tuvo dos hijos y, tres años después, decidió abrir una fonda cuyo restaurante, además de ofrecer sus célebres pasteles, incluiría otros platos destinados a alcanzar el mismo éxito.

Aprovechando que el número 37 de la calle de San Francisco –hoy General Bravo nº4– había quedado libre, solicitó a su propietario, Melchor Manrique de Lara y del Castillo –hijo de Cristóbal Manrique de Lara y Cabrera, último coronel de Fuerteventura– que se lo alquilase y fundó allí su negocio a finales de 1875.

Al estar situado junto al Gabinete Literario –la institución que constituía el epicentro de la vida literaria, cultural y científica de la ciudad–, el establecimiento, conocido como la fonda de Ramón, no sólo recibía con frecuencia encargos del propio Gabinete, sino que también era honrado con la presencia de sus distinguidos miembros, quienes solían sentarse a sus mesas.

Con el fin de conquistar los paladares de tan selecta clientela, su carta ofrecía una amplia variedad de platos, pero estrella del menú fue uno completamente inédito en Gran Canaria, que por aquel entonces hacía furor en los bistrós y cafés parisinos: el bistec con papas fritas.

Puede parecer increíble que un plato tan sencillo y popular llegara tan tarde a la isla, pero hay razones históricas para ello. La papa, aunque originaria de Sudamérica y llegada a Europa poco después de la conquista, no se popularizó en la cocina europea hasta dos siglos más tarde. Así, el bistec con papas fritas, tal como hoy lo conocemos, no surgió sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando los filetes empezaron a ser más accesibles y a alguien se le ocurrió la brillante idea de acompañarlos no con papas guisadas o al horno –como era habitual–, sino fritas, una innovación cuya autoría aún se disputan franceses y belgas.

Con una carta tan novedosa, no resultó extraño que, apenas un año después de su apertura, y con motivo de unas elecciones en el Gabinete Literario, el candidato con más posibilidades, Juan Rodríguez González, encargara a Ramón un gran banquete para celebrar su más que previsible triunfo. Sin embargo, al perder la votación, el festín quedó en el aire y no tardó en circular por la ciudad un poema burlón que hacía mofa del episodio, convirtiéndose en comentario obligado en tertulias y cafés:

Ya no hay cena ni pastel

-dicen dejando el salón

más amargo que la hiel-

¡Se ha fastidiado Ramón!

No tardó en llegar el momento en que la creciente afluencia de huéspedes y comensales reclamó la expansión de la fonda, necesidad que halló cauce tras el fallecimiento de su arrendador, Melchor Manrique de Lara, quien habitaba la vivienda contigua. Al quedar libre aquella casa –el nº39, que se alza en la esquina con Malteses– Ramón entabló negociaciones con la hermana y heredera del difunto, esposa del general Pedro Bravo de Laguna y Joven de Salas.

Una vez fusionadas ambas casas, el negocio experimentó una notable expansión y comenzó a adquirir un marcado carácter hotelero. Este crecimiento impulsó al repostero, ya transformado en fondista e introductor en la isla del bistec con papas fritas, a dar un paso más e implantar otra novedad hasta entonces desconocida en Gran Canaria: un establecimiento de categoría superior a la fonda, el hotel.

Mientras Ramón buscaba un emplazamiento idóneo para dar el siguiente paso en la evolución de su negocio, se dio una curiosa coincidencia: Pedro Bravo de Laguna –quien vivía cómodamente en su mansión de la calle de los Balcones, donde hoy se encuentra el CAAM– fue nombrado presidente del Gabinete Literario, institución situada justo enfrente de la fonda.

Deseando ahorrarse el engorro de tener que cruzar diariamente el barranco del Guiniguada para regresar a su domicilio –a menudo de madrugada y con alguna copa de más, lo cual resultaba especialmente peligroso en aquellas calles tan mal iluminadas–, el nuevo presidente decidió instalarse en la casa de su difunto cuñado Melchor, frente al Gabinete. Así, para sorpresa de Ramón, Pedro le propuso alquilarle su residencia de la calle de los Balcones, mientras él se trasladaba a la de San Francisco. En consecuencia, en 1880, Ramón cerró la fonda y abrió el primer hotel de la isla, el Europa, en la calle de los Balcones.

Pero aquella nueva ubicación tampoco sería la definitiva. Nueve años después, Ramón se trasladó otra vez más, en esta ocasión a la casa de Falcón, en la calle de los Remedios. Después de haber ascendido de repostero a fondista y, finalmente, a hotelero en apenas una década, empezó a perder el ánimo. Los inconvenientes se acumulaban: su esposa sufría de hiperestesia; había perdido a tres de sus diez hijos, y Ángela, la mayor, estaba tan gravemente enferma que todo hacía presagiar que pronto se uniría a sus hermanos. Su primogénito, Francisco, era abogado; Antonio había emigrado a La Habana y el resto eran aún demasiado jóvenes para ayudarle. En ese contexto, un amigo y rival en el sector hotelero le propuso hacerse cargo del negocio. Así, en 1894, el Hotel Europa cambió de dueño y dio paso al Hotel Catalán.

Tras quedar viudo, el gallego que revolucionó la hostelería grancanaria murió de neumonía en su domicilio de la calle Triana, el 8 de septiembre de 1927, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Pino. Tenía ochenta y cinco años y apenas cuatro semanas antes había perdido al quinto de sus hijos, con tan sólo 48 años, a causa de un infarto.

¿Y qué ocurrió con el 37 y 39 de la calle de San Francisco? Tras la muerte de Pedro Bravo de Laguna –quien acabaría dando su nombre actual, General Bravo, a la vía–, pasaron a manos de sus descendientes, quienes alquilaron los pisos superiores a distintos inquilinos y los bajos a diversos comercios. Los últimos fueron una relojería, una barbería, una tabaquería y una tienda de juguetes, hasta que el miércoles 22 de mayo de 1947, un aparatoso incendio destruyó por completo ambos inmuebles, reduciendo su interior a un montón de escombros y dejando en pie únicamente sus dos fachadas.

Y así permanecen, con los postigos cerrados como párpados vencidos por el sueño, como si aguardaran algo –o a alguien con el empuje de Ramón– que venga, por fin, a despertarlas de su largo letargo.