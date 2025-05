Mecánicos, farmacéuticos y guías turísticos: las anteriores profesiones de los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria

Más de 1.600 taxis hacen ruta a diario por las calles de Las Palmas de Gran Canaria para atender la demanda de transporte de los visitantes y residentes de la ciudad. Algunos se reúnen en las 42 paradas de las que dispone la capital grancanaria a la espera de clientes, mientras que otros circulan por las calles hasta que alguien levanta la mano para solicitar sus servicios. Se trata de un oficio con gran flexibilidad horaria que, al mismo tiempo, garantiza la estabilidad económica de quienes lo ejercen, y eso es lo que seduce a muchos profesionales de otros sectores que acaban dando el paso de adquirir una licencia de taxista, posponiendo o apartando definitivamente sus ocupaciones anteriores.

Camareros, representantes comerciales, mecánicos o publicistas son solo algunos de los trabajos que meciona el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de la Provincia de Las Palmas (ATAT), Jean Charles Chabot, cuando asegura que hay taxistas que han ejercido en "prácticamente todo, en todos los trabajos que uno se pueda imaginar".

Una jornada laboral flexible

Tal y como cuenta Chabot, "el taxi siempre ha sido un escape" para gente que pierde su empleo por un motivo o por otro, así como quienes buscan un cambio en su jornada laboral, a menudo para poder autorregularse los horarios en base a sus necesidades personales. En esa lógica también se integran aquellas personas que necesitan trabajar unas horas de más en algún momento determinado para ganar un dinero extra, o quienes, por el contrario, necesitan recortar la jornada de manera puntual para atender a sus familiares.

Jean Charles Chabot, presidente de la ATAT / Andrés Cruz

El propio Chabot cuenta que en el pasado fue representante de una imprenta, reponedor en un supermercado, asegurador e incluso camionero, oficio con el que pudo recorrerse toda Europa al volante antes de pasarse al taxi.

En su caso, como ya había trabajado conduciendo, el cambio no fue tan radical. No obstante, hay otros taxistas de la ciudad que han dado un giro de 180 grados, como es el caso de Fernando. A sus 72 años, después de décadas como farmacéutico, decidió coger el taxi porque quiere seguir activo y, además, disfruta charlando con algunos de sus clientes. "Si me jubilan me dicen lo que tengo que hacer", bromea.

Conciliación familiar

Para Mónica Arencibia, su principal motivación para dar el cambio fue la conciliación familiar. Hace años que estudió Enfermería y estuvo un tiempo trabajando en un hospital, pero decidió dejarlo por el puesto de encargada en una tienda debido a que el salario era más alto. "En aquella época el hospital estaba muy mal pagado, trabajabas mucho, cobrabas poco y encima tenían unos turnos horribles", relata.

Mónica Arencibia, taxista de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

Su vida volvió a tomar otro giro cuando fue madre en el año 2004 y se dio cuenta de que tenía muy poca disponibilidad para pasar tiempo con su hijo debido a la rigidez de los horarios. Su marido, que en aquel entonces ya era taxista, tenía más libertad para estar con él, por lo que Arencibia decidió dar el paso en 2006 y sacarse la licencia. A partir de ese momento, combinó su jornada laboral con las horas en que su hijo estaba en la guardería y, posteriormente, en el colegio.

Después de casi 20 años dedicándose a este sector, asegura que "ya no cambiaría" a otro tipo de empleo debido a la calidad de vida que ha ganado. "El taxi te da la oportunidad de trabajar el tiempo que tú puedas o desees y ocuparte, como es mi caso, de mi hijo o de mi madre", explica.

Arencibia señala que una parte de sus compañeros ha heredado el taxi de sus padres, pero que el grueso de ellos proviene de otras ocupaciones atraídos por la flexibilidad y la comodidad. Por otro lado, aunque es cierto que en ocasiones se encuentran con ciertas situaciones desagradables, como ocurre en muchas profesiones de cara al público, asegura que la mayor parte del tiempo no suele encontrar problemas ni conflictos. "Hay de todo pero, por lo general, el usuario del taxi es bastante compresivo", añade.

Estudiar y trabajar

Para Tomás Servando Rodríguez Domínguez, ser taxista empezó siendo un apoyo para pagar sus estudios de turismo. Siguiendo los pasos de su padre, puso las manos al volante en una ocupación que le permitía gestionar su propio tiempo en función de las horas que tenía que pasar en la universidad o hincando los codos. Un tiempo después, con el diploma bajo el brazo y listo para ejercer la que considera su vocación, fue a Fuerteventura en la temporada de verano, que es cuando más trabajo hay en el sector, guardándose el taxi como un comodín.

Tomás Rodríguez, taxista de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

No tardó mucho en darse cuenta de lo difícil que es subir escalones en el sector turístico, y es que, tal y como cuenta, una parte de las promociones laborales se hacen a dedo. "Me gusta mucho el mundo de los hoteles, pero lo que yo he estudiado no te da la garantía de estar fijo", aclara. Por eso, actualmente trabaja combinando ambas profesiones.

Rodríguez ha dejado temporalmente el taxi en algunas ocasiones, cuando ha habido mayor afluencia turística, para dedicarse íntegramente al sector hotelero. De regreso al coche, aprovechando su posición de autónomo, organiza excursiones en determinadas fechas con precios cerrados para enseñar ciertas partes de la Isla a grupos pequeños. De este modo, no ejerce solo como taxista, sino también como guía turístico.

En cualquier caso, tiene claro que dejaría el taxi si le surgiera alguna oportunidad de lo suyo, siempre teniendo el comodín de poder regresar en caso de que el turismo no le diese la estabilidad que necesita.

Conocer rincones de la Isla

Marco Cruz, uno de sus compañeros, tiene una visión diferente: "Yo me jubilaría aquí". Él estuvo trabajando durante seis años y medio como asistente en carretera, un oficio al que debía dedicar "12 horas al día por 1.100 euros" sacando coches accidentados y averiados. Actualmente lleva tres años como taxista, y considera que es un "trabajo bonito" que permite conocer a personas y rincones de la capital y de la Isla.

Marco Cruz, taxista de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

Destaca que le gustaría que hubiese mayor protección y agentes de Policía pero, en cualquier caso, insiste en la calidad de vida y la libertad que ha ganado desde que decidió tomar la licencia y recorrer Las Palmas de Gran Canaria llevando a la gente hasta su destino.