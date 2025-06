Gabriel Jiménez Díaz: «El objetivo de los permisos es preparar la vida en libertad»

Lleva ocho años como director de la cárcel El Salto del Negro, como se le conoce coloquialmente. ¿Con qué reto se encontró cuando asumió el cargo? ¿Con cuáles sigue lidiando actualmente?

El primer reto que quise afrontar fue dignificar las instalaciones. Es un centro muy antiguo, de 1982, y a mi juicio, y al de mi equipo directivo, necesitaba una remodelación porque aquí viven mil personas. Tanto las instalaciones para ellos como para los trabajadores estaban muy anticuadas y obsoletas. Durante estos ocho años hicimos una remodelación casi completa de la infraestructura y en esto seguimos ahora. Actualmente continuamos modernizándola. Por ejemplo, en la oficina de personal tenemos un proyecto a nivel nacional denominado Papel cero. Se trabaja desde aplicaciones móviles y la digitalización. En resumen, intentamos llevar la prisión a la era digital. Además, queremos crear sinergias con otras instituciones que quieran colaborar con nosotros.

Para conocer un poco su pasado antes de ser director de la cárcel, ¿cuáles son las funciones de un subinspector de tratamiento?

El puesto de subinspector de tratamiento es, quizá, el más bonito dentro de la prisión. El subinspector es el responsable de toda el área tratamental, de la intervención con los internos. Hay varios puntos importantes de intervención con los presos: el área de programas específicos de tratamiento, el área de la educación y la formación, el área del ocio y tiempo libre y el área del deporte. Ese era el papel que yo desempeñaba, además de la parte administrativa, con la intervención con los internos: los permisos, los grados, las clasificaciones, los traslados y el papel directo de comunicación con las ONG o las instituciones públicas. Es un trabajo muy bonito.

Antes ha dicho que en El Salto del Negro viven mil personas. ¿Podría desglosarnos las cifras según el régimen de internamiento?

Actualmente hay 874 internos en régimen ordinario, viviendo en la prisión. Otros 82 internos que entran y salen en tercer grado y 194 internos que están en su casa con control telemático. Un total de 1150 presos.

¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo cuando una persona ingresa en prisión? ¿Se preparan programas de intervención individualizados?

Sí. Una vez que se entra en prisión, ya sea por una condena corta o una más larga, se realiza una entrevista con un equipo técnico, compuesto por un educador, una jurista, una trabajadora social y un psicólogo que van a detectar las carencias que le han llevado a cometer un delito y, en consecuencia, a prisión. Existen carencias a nivel social, familiar, emocional, personal, psicológico, educativo, formativo, económicas o de adicciones que pueden llevar a la comisión de un delito. Todas esas variables se analizan, se estudian y se establece un programa de tratamiento, un paso a paso, con la finalidad de proporcionarle herramientas y que, una vez en libertad, no vuelva a entrar en prisión.

¿Cuáles son las carencias que más se repiten?

Aquí en Canarias, porque antes estuve en Ávila, las carencias que más se repiten son un nivel de formación educativo muy bajito, escasa formación profesional y problemas de adicciones.

¿Qué programas se llevan a cabo en prisión para atender las necesidades de los internos y favorecer la reinserción social una vez cumplen condena?

Tenemos varias líneas de actuación que se complementan. La línea de actuación principal es la que tiene que ver con problemas psicológicos graves, como pueden ser programas de agresores sexuales o de violencia de género. Luego, contamos con otros programas como el de atención integral a personas con enfermedades mentales y de atención a personas con discapacidad. Esto lo hacemos junto a Plena Inclusión Canarias. También hay de primeros permisos, de alcoholemia y de atención a la drogodependencia. Esas son las líneas básicas y el grueso de la intervención terapéutica en prisión. A todo esto hay que añadir los programas de educación reglada, que van desde la alfabetización (hay gente que entra sin saber leer y escribir) hasta la universidad y la formación profesional.

¿Usted cree en la eficacia de todos estos programas?

En el que más creo es en el de la formación. La mayoría de los internos que entran a cumplir condena por lo general tienen escasa educación y, dándoles la formación para un empleo, las posibilidades de que no vuelvan a cometer un delito son mucho más elevadas. En este centro, en colaboración con la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo, damos todos los años cursos de cocina, fontanería, electricidad, mantenimiento, reparación de edificios, pintura, jardinería, panadería o manipulación de alimentos. Es una formación equivalente a un FP1 en la calle. Yo creo mucho en este tipo de herramientas de manera directa para llevar una vida honrada. De manera complementaria a la formación están las actividades deportivas y de fomento de ocio y tiempo libre saludable.

¿Podría explicarnos en qué consisten estas últimas?

Traemos a gente de la calle a dar talleres literarios, de música o de ajedrez y se hace partícipe a los internos en salidas culturales de carácter general para enseñarles rincones de la Isla. ¿Sabe que hay gente que nunca ha ido al Roque Nublo? Lo importante es darles una educación en ocio saludable que luego puedan extrapolar a sus familias. Y, por otro lado, es imprescindible el deporte, que lo entendemos desde un plano también general, desde actividades comunes: fútbol, baloncesto, tenis de mesa, gimnasio, hasta atletismo o el taller de vela. El deporte les hace sentir mejor consigo mismos y previene conductas que pueden llevarlos a situaciones límites. Generalmente, cuando haces deporte interiorizas la idea de cuidarte y no consumir drogas.

¿Qué le diría a las personas que consideran que los internos tienen demasiados beneficios en prisión, como los que acaba de describir, que se aleja de la idea de «condena» que se suele tener?

No son beneficios. No nos podemos olvidar de que una persona que entra en prisión sigue siendo parte de la sociedad y, al igual que tú tienes tus derechos en la calle, estas personas han cometido un delito y han sido condenadas por un tribunal y su vida tiene que seguir. Es la institución penitenciaria y el propio Estado el que les va a dar herramientas. Estas herramientas se dan por conducta y se ofrecen como un derecho que tienen para intentar salir mejor de lo que han entrado. A todos aquellos que piensen que en la cárcel se vive muy bien, que tengan en cuenta que aquí hay un punto de vista regimental que pesa día a día y minuto a minuto. Desde que alguien entra en prisión se aleja de su familia, de sus amigos, de la sociedad y se va quedando descolgado de todo porque la vida fuera sigue, pero dentro se detiene el tiempo. Y no podemos permitir que ese descuelgue social se vuelva crónico y perdamos a una persona que puede aportar algo a la sociedad. La pena de prisión es el último remedio que tiene la sociedad contra el delito y es una situación dura tanto para el interno como para su familia.

Atendiendo a lo que dijo antes sobre la formación. ¿Cree que desde la sociedad se está haciendo lo suficiente, ya sea desde Educación, Servicios Sociales, Menores, entre otras instituciones, para prevenir la comisión de delitos?

Yo no puedo hacer una valoración de lo que se hace fuera, porque yo lo único que hago es recibir a condenados a pena de prisión y analizar las carencias. Desconozco los medios que hay en la calle, pero por supuesto que yo puedo hacer mucho más y obligo a mis funcionarios a hacer un trabajo consecuente en la adquisición de objetivos y entiendo que el resto de las administraciones harán lo propio. Todos los esfuerzos son insuficientes, porque al entrar una persona en prisión se han producido una serie de fracasos, se han cruzado unas líneas que no se deberían haber cruzado. Pero para eso está la administración penitenciaria, para intentar trabajar con las condiciones que entran e intentar mejorarlas.

Desde prisión se llevan a cabo varios programas de rehabilitación con el fin de que el interno disminuya las carencias con las que entró. Pero ¿cómo abordan que después vuelva al contexto que quizá le hizo entrar en prisión?

Esa es una muy buena pregunta… Quizá en Canarias el problema lo encontremos en esas zonas de población muy concentradas donde es muy complicado hacer un trabajo, ya sea en la calle o desde aquí para derivar allí. Hay zonas que no nombraré que son muy sensibles a estas circunstancias. Nosotros tenemos detectadas ciertas familias que no son positivas para el interno porque son familias dedicadas a actividades ilícitas, y si el interno mantiene esa relación con la familia, por mucho que haya hecho en prisión un trabajo magnífico, se verá en la calle abocado a conductas delictivas.

¿Y cómo abordan esta problemática? ¿Qué recursos les ofrecen a los internos para poder desvincularse de su núcleo familiar, si puede que sea lo único que tienen fuera?

De ahí que yo crea mucho en la formación. Si tú estás llevando tu programa de tratamiento de manera positiva, la primera consecuencia a nivel penitenciario que vas a tener es que vas a poder salir de permiso. El objetivo de los permisos es preparar la vida en libertad. En ese momento, la trabajadora social, el psicólogo y el educador le van a ir dando nociones y pequeñas tareas. Por ejemplo, los primeros permisos van a ser para renovar el DNI, o para tramitar el paro o el carné de conducir. Cuando esa evolución es favorable puedes acceder al tercer grado, que es ese espacio en el que todavía sigues sometido al control de la administración, pero en un régimen de semilibertad. En ese periodo es donde se les orienta y ayuda a encontrar un trabajo.

¿Y qué pasa cuando esta misma situación de familia como origen y causa del problema se da en personas con una enfermedad mental o una discapacidad intelectual? ¿Qué recursos se les ofrece fuera?

Seguimos enredando el puzle. Pero esto se da muy, muy a menudo. Tenemos una población bastante elevada con problemas de salud mental. La enfermedad mental, quizá, es el primer gran problema que nos hemos encontrado en el siglo XXI en prisiones. Por tanto, trabajamos con la red de salud mental para hacer esas derivaciones. Una persona con un problema de salud mental fuera de esta red es una persona perdida. Entonces, nosotros, desde el área de salud y el área de trabajo social intentamos que todas esas personas formen parte de esa red y, de esta forma, cuando salen en tercer grado se les busca cita en la unidad de salud mental de su municipio y se les deriva. Se habla con esa unidad porque entendemos que son casos prioritarios, ya que es una persona que sale de un recinto cerrado y en la calle se puede perder.

¿Y con la discapacidad intelectual?

Hay mucha discapacidad intelectual en prisión. Por suerte, hay un programa nacional que se llama Plena Inclusión Canarias que hace un trabajo que yo calificaría de excelente, y gracias a ellos tenemos un control de la población, tanto interno como externo. Los trabajadores sociales de Plena Inclusión Canarias trabajan codo a codo con la unidad de salud de la prisión y tutorizan a estos internos, por lo que, cuando salen de permiso, el tutor les enseña a hacer la compra, a gestionar el dinero, a organizar su casa. Hay internos con discapacidad intelectual que, una vez en libertad, han servido de ejemplo para centros de menores y para centros educativos.

¿Trabajan desde la prisión con los colegios?

Sí, damos una charla de prevención en colegios, que se llama La conducta y sus consecuencias, para prevenir posibles o futuras conductas delictivas. De hecho, alguna vez hemos llevado a internos con discapacidad intelectual para enseñarles que ellos han llevado una vida alocada o que se han aprovechado de ellos para cometer delitos y han acabado en prisión pero se han reinsertado en la sociedad. A veces hay finales felices.

¿Cómo se dividen los módulos en prisión teniendo en cuenta que hay personas con enfermedades mentales, con discapacidad intelectual o adicciones?

Los módulos se dividen por conductas. Digamos que hay una escalera imaginaria de conductas a través de las cuales los internos, una vez analizadas las carencias de las que ya hemos hablado y la actitud que tienen frente a la condena, la suben o la bajan. A partir de ahí se hace una separación inicial y se les deriva a un módulo concreto. Hay siete módulos de carácter tratamental y tres de carácter regimental. Hay módulos que permiten más libertad, pero en el que se les exigen comportamientos prosociales, como los de máximo respeto, y otros módulos más regimentales, que son aquellos en los que están los internos con conductas más negativas y poco colaborativas, en los que tienen menos libertades y hay más funcionarios.

¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante que ha tenido durante estos ocho años como director de un centro penitenciario?

A ver, yo soy jurista, estudié Derecho, vengo de un barrio muy humilde de Madrid y he visto muy de cerca el delito y cómo funcionan las zonas conflictivas, por lo que yo era muy restrictivo. Entré con una visión de la prisión muy exigente y con un prejuicio muy grande. Quizá por estar doce años trabajando directamente con temas de reinserción y por haber tenido la oportunidad de hablar con muchos internos y de verlos evolucionar, la idea me ha cambiado. Esta institución es muy válida y hace cosas increíbles. Además, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Para un jurista, decir esta frase es difícil. Quizá los juristas de la calle se me echen encima, pero todo el mundo merece una segunda oportunidad con las herramientas adecuadas.