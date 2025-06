La ONCE se muda de sede temporalmente en Las Palmas de Gran Canaria

La sede de la ONCE en Las Palmas de Gran Canaria tendrá una lavado integral en los próximos meses. La puesta a punto del edificio, situado en la avenida Primero de Mayo, obligará a los trabajadores de estas instalaciones y a los usuarios a mudarse, por lo que se moverán de manera provisional a partir del verano al edificio Mapfre del Puerto. El objetivo de estos trabajos será reparar un inmueble diseñado por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre en los años 50 y dotar de accesibilidad universal a las instalaciones con los últimos avances.

Los trabajos comenzarán después del verano, tras hacerse efectiva la mudanza a la que será su sede temporal en el Puerto. "Queremos evitar a quienes trabajan aquí que estén incómodos y nos limite nuestras actividades", señala el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López Marmol. El traslado se hará de manera paulatina en los próximos meses, aprovechando el bajón de actividad que normalmente se produce durante el periodo estival. La idea es que sea temporal y que las obras en el edificio de Primero de Mayo duren un año.

"El edificio se mantiene bien, pero necesita una puesta a punto", resalta López Marmol. El inmueble, aunque originalmente construido en los años 50 del siglo pasado, fue profundamente remodelado en los años 80. Estos trabajos, efectuados hace más de tres décadas, permitieron mejorar la accesibilidad de un inmueble frecuentado por usuarios con distintos grados de discapacidad; pero, el avance legislativo y tecnológico, hace necesario y posible alcanzar un nivel de adaptación prácticamente universal.

Nuevas tecnologías

"Queremos mejorar su accesibilidad en su conjunto", señala el delegado de la ONCE en el Archipiélago. La incorporación de nuevas tecnologías permitirán a la institución hacer un salto adelante. Por ejemplo, bandas magnéticas que capaces de quitar el ruido y concentrar el sonido de tal manera que las personas con discapacidad auditiva puedan escuchar. El edificio también incorporará un segundo ascensor.

La reforma de las instalaciones también afectará al exterior del inmueble. Concretamente, el proyecto incluye la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta para dar energía a las oficinas. También se mejorará la impermeabilización y se repararán los pretiles y cornisas. De hecho, en el último mes se han producido pequeños desprendimientos de cascotes hacia la calzada en el lado de la calle San Francisco, lo que ha obligado a mallar la fachada hasta que se produzca la reforma por motivos de seguridad.

¿Cómo jugar al Cupón de la ONCE? / LP/DLP

Servicios, programas y actividades

En el edificio Mapfre adaptarán sus oficinas en varias plantas del inmueble, situado en la calle Poeta Agustín Millares Sall, y donde convivirán con varias emisoras de radio y la propia aseguradora. La ONCE actualmente ofrece multitud de servicios, programas y actividades destinados a personas con ceguera, sordoceguera o algún tipo de discapacidad visual. De hecho, en la sede de la capital tienen un salón de actos.

Esta corporación de derecho público y sin ánimo de lucro, con presencia en las Islas desde los años 50, cuenta a diciembre del año pasado con un total de 3.470 afiliados en el Archipiélago -Canarias es la séptima comunidad autónoma con más personas asociadas a la ONCE-, de los que 1.700 son hombres y 1.770 mujeres.

El Grupo Social ONCE crece cada año en el número de empleados. El año pasado contaba con un total de 3.791 trabajadores, 716 más que un año antes. No obstante, esta cifra incluye además de la entidad propiamente dicha, a la Fundación ONCE y a Ilunion, empresa con tiendas en estaciones, hospitales, además de otros servicios varios vinculados con otros tipos de actividades repartidas en cualquier caso por el Archipiélago canario.