Un rincón moderno para saborear las raíces en Gran Canaria: así es el guachinche donde la cocina canaria revive en cada plato

“¿Te gusta la comida canaria? ¿Disfrutas descubriendo guachinches modernos con auténtica comida tradicional? Entonces quédate, que esto te interesa”, anuncian con entusiasmo los creadores de contenido @hungries_grancanaria.

Y es que su última Hungries Alert nos transporta a un lugar que, como pocos, sabe rendir homenaje a la cocina de siempre desde un espacio contemporáneo y acogedor, Va Por Ti Mamá, un guachinche en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria que hace honor a su nombre.

Cuando el plato habla de casa

Entrar en este guachinche es como abrir la puerta a una casa familiar, donde los aromas que salen de la cocina despiertan recuerdos y emociones. En su mesa brillan los clásicos que nos acompañan desde siempre: papas arrugadas con mojo rojo, ropa vieja, pulpo frito, costillas con piña y papas. Pero aquí no se trata solo de repetir recetas, se trata de hacerlo bien, con ingredientes locales, cuidando cada detalle y sirviendo raciones generosas que invitan a compartir.

Los tomates aliñados con aguacate son, para los creadores de contenido, “un entrante de diez”, gracias a un aliño especial que les da frescura y carácter. La ropa vieja, por su parte, es descrita como “supersabrosa”, mientras que el pulpo frito servido completo, no solo en patitas es uno de esos descubrimientos que marcan la visita. Y si hay un plato que resume todo lo que es este lugar, ese es el de piñas, costillas y papas: tierno, casero, un verdadero “gustazo” que sabe a hogar.

Un día de canarias para celebrar lo nuestro

Cada 30 de mayo, el Día de Canarias nos recuerda de dónde venimos. Y no hay mejor manera de celebrar de celebrar es que sentándonos a una mesa donde cada bocado hable de identidad, memoria y tierra. Va Por Ti Mamá es uno de esos sitios donde los platos no son solo comida son pequeños homenajes al recetario canario, a las sobremesas largas, al compartir entre amigos y familia. Aquí, la carta se pasea por todos los sabores canarios: gofio escaldado, queso asado, pimientos de padrón, churros de pescado, bichillo, salpicón de mariscos. Y, para el cierre, postres caseros como mousse de gofio, polvito uruguayo o huevos mole.

Un espacio que combina lo rústico y lo moderno

Ubicado en la calle del General Mas de Gaminde número 5, Va Por Ti Mamá es un guachinche moderno, amplio y lleno de detalles que lo hacen especial. Su ambiente mezcla lo rústico con lo contemporáneo, creando un espacio cálido y familiar donde es fácil sentirse a gusto. Cuenta incluso con una pequeña terraza exterior con mesas bajo sombrillas, perfecta para quienes quieran disfrutar del aire libre o compartir la experiencia con su mascota.

Eso sí, no dispone de parking privado, por lo que es recomendable ir con algo de paciencia para encontrar aparcamiento en las calles cercanas. El local abre de miércoles a jueves de 12:00 a 23:00, viernes y sábado hasta las 23:30, y domingos de 12:00 a 17:00. Los precios son ajustados, las raciones abundantes y, según las reseñas, el trato del personal es “muy amable y cercano”, lo que suma aún más puntos a la experiencia.

Noticias relacionadas Temeridad en Gran Canaria: adelanta por la derecha para saltarse las colas de tráfico

“Si no les has hecho una visita, no pierdas la oportunidad de probar su comida casera”, recomiendan desde la cuenta de TikTok. Y es que Va Por Ti Mamá es un lugar para recordar que la cocina canaria tiene un alma poderosa que sobrevive al paso del tiempo. Así que si este Día de Canarias buscas un plan que combine sabor, tradición y calidez, ya sabes dónde tienes un guachinche que te espera, listo para conquistarte plato a plato.