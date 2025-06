Jaleo en Las Alcaravaneras: "Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa"

Zafarrancho de combate en Las Alcaravaneras. Decenas de operarios de parques y jardines, mantenimiento de playas, militares de distintos destacamentos, agentes de policía nacional y portuaria, entre otros, están trabajando a destajo para dejar todo listo de cara a la exhibición dinámica que tiene lugar este viernes con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria. "Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa", señala José Dávila, asiduo diario de este arenal de la capital.

Las Alcaravaneras será protagonista de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. A partir de las cuatro de la tarde arrancará la exhibición dinámica con demostraciones de la Armada, Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Los actos, que estarán presididos por el rey Felipe VI, tendrá lugar al concluir la revista naval que tendrá lugar en la bahía capitalina a la altura de la catedral con una serie de embarcaciones de la Armada.

"Llevan toda la semana pintando todos los muros y el paseo", apuntan Dávila y Emilio García mientras comentan entre ellos el ir y venir de la maquinaria. Durante toda la mañana los cuerpos y servicios implicados se afanaron en dejar todo listo. El arenal permanecerá cerrado este jueves y este viernes, por lo que este miércoles fue el último día en el que bañistas y soldados convivieron en una estampa inusual. Con señoras mayores tumbadas sobre la arena durmiendo la siesta y a sus espaldas militares montando carpas de camuflaje.

Carritos de supermercado

"Están hasta limpiando los cristales del balneario", añade Dávila. "Esto es una playa familiar y la tienen abandonada, no como Las Canteras que es la joya de la corona", resalta García, quien perteneciera a la asociación de vecinos de la playa años atrás. Estos bañistas asiduos a Las Alcaravaneras denuncian la dejadez que perciben, "hasta carritos de supermercado he visto en los parterres tirados". Pero, esta semana, toda esa suciedad y desperfectos han prácticamente desaparecido.

Tampoco había rastro de las personas que normalmente acampan junto a las canchas -ahora usadas por las unidades móviles de RTVE- ni en la zona de las barquillas que hay en el otro extremo de la playa. "Normalmente me pongo en el muro más cercano al Náutico, pero hoy ya no se podía", señala Bernardino, extendiendo su toalla junto al límite con el Muelle Deportivo. "Vengo aquí todos los días, me hago mis 16 kilómetros caminando y luego aquí a pasar el rato", cuenta a sus 78 años, "lástima que no esté muy cuidada".

Los últimos bañistas convivieron con la poda de palmeras y los preparativos. / LP/DLP

Las Alcaravaneras tiene su público

Y es que Las Alcaravaneras tiene su público. Chelo y Tito han venido desde Galicia a pasar una semana en su casa de la capital grancanaria, "nos gusta siempre venir a esta playa, la tenemos al lado", pero fue llegar y encontrarse con todo el jaleo. "Nos iremos a Las Canteras estos días, por lo menos la están limpiando, es una pena porque es una playa preciosa y la suciedad se nota mucho", puntualiza ella.

Si Bernardino se gozó el martes un ensayo del desembarco, este miércoles los pocos bañistas que llegaron a Las Alcaravaneras observaron el jaleo y comprobaron cómo la pintura relucía y los operarios de parques y jardines se afanaban en podar cada una de las palmeras. "Me resultó todo esto muy raro, aquí nunca hacen nada", señaló Laura, quien estaba dando por inaugurado el verano.

Los actos consistirán en una demostración de capacidades de los medios navales, aéreos, de infantería de marina y de desembarco. También habrá una reconocimiento en la playa por parte del ejército de Tierra, con toma de muestras y descontaminación; habrá una exhibición de un caza C-16 de la Patrulla Águila; un simulacro de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico con medios aéreos, marítimos y detención final en la playa; y la llegada de dos embarcaciones de la UME para rescatar a personas sepultadas.