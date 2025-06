Jimena Delgado sobre el proyecto ganador del Guiniguada: "Es un fraude y un capricho de Carolina Darias"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, cuestionó este miércoles la propuesta ganadora del concurso de ideas del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias -AWA-, convocatoria que calificó como "un fraude en toda regla" para los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria y, añadió, que se trata de un "capricho personal" de la alcaldesa Carolina Darias "que ha continuado con el proyecto a pesar de tener a toda la sociedad civil en contra", resaltó.

Una denuncia que hizo, precisamente, en la explanada donde se ubica el monumento de Benito Pérez Galdós, frente al Teatro y en la desembocadura del barranco del Guiniguada, cuya transformación también contempla la propuesta elegida.

Acompañada por el viceportavoz popular, Ignacio de la Torre y el concejal Gustavo Sánchez, criticó que el proyecto "es un engaño" para los ciudadanos "porque han votado sobre unas infografías espectaculares, pero irreales; la mayoría, irrealizables", subrayó.

Entre ellos, resaltó "la lámina de agua, que quedaría justo detrás del monumento de Benito Pérez Galdós donde estamos; o el soterramiento de la Avenida Marítima, es decir, la conexión al mar, algo que siempre han deseado los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y que queda fuera del ámbito de actuación", indicó.

"Vamos a tener una especie de Mesa y López"

Delgado enumeró como "otro de los engaños", el referido a la recuperación del Puente de Palo y el Puente de Piedra. "¿Cómo se van a recuperar si precisamente las bases planteaban, y el proyecto ganador así lo plantea, que no se toque la losa de hormigón?", cuestionó, por lo que pidió una explicación al grupo de Gobierno.

"Si esto llega a su término lo que vamos a tener es un bulevar, es decir árboles sobre la losa de hormigón, unas cuantas esculturas, una bóveda y una pérgola gigante, es decir, una especie de Mesa y López". Y eso, subrayó, "no es lo que los ciudadanos estamos deseando, sobre todo porque se ha hablado de transformación y renaturalización y no sabemos dónde queda todo eso".

Denunció también su elevado costo. "De momento ya sabemos que se han gastado 272.000 euros solo en la puesta en escena, 20.000 euros a cada uno de los cinco proyectos que se presentaron y no sabemos cuánto se gastó en el performance para que toda la ciudad votara". Una elección en la que "solo participaron 1.400 vecinos de los 380.000 que somos". A ese presupuesto se añade 1,5 millones para el proyecto ganador, y "si al final se acomete serían alrededor de 22 millones de euros".

La portavoz del PP en el Consistorio recordó que la actuación tiene lugar en una vía que no es titularidad municipal, sino de competencia regional, "con quienes no se ha contado en ningún momento", señaló. "De hecho, no se ha constituido una comisión técnica bilateral con el Gobierno de Canarias, administración que "ha sido un convidado de piedra", concluyó.

"No tiene sustento legal"

La edila destacó que el proyecto "puede ser bloqueado por el Gobierno de Canarias, e incluso por el Cabildo insular", aunque descartó que su partido acuda a los juzgados a intentar paralizar su ejecución. "Lo que le pedimos a Carolina Darias es que reflexione, aún está a tiempo".

El proyecto, dijo, "no tiene el sustento legal" ya que los 20.000 metros cuadrados de la zona de actuación se circunscriben en el Sistema General-51. "Un sistema general necesita que previamente se apruebe un Plan Especial para su desarrollo, y eso se ha querido evitar", concluyó.