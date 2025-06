La Audiencia Provincial de Las Palmas rechaza anular la investigación del crimen de Juana Ramos

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha rechazado anular la investigación por la desaparición hace una década de la vecina de La Paterna Juana Ramos, centrada en su expareja Miguel Ramos, con el que se vio el 20 de agosto de 2016, último día en que se tuvo noticias sobre su paradero, para resolver un conflicto económico. La abogada defensora pidió que se declarara nulo el procedimiento desde la incoación del tribunal del jurado, un paso clave para ir a juicio, porque decía que no le habían facilitado el acceso a toda la documentación. Sin embargo, el tribunal considera que sí ha tenido la posibilidad de consultar los archivos en el juzgado y que los problemas señalados se deben más a un desorden, con saltos en la paginación, que a una falta de acceso a la información.

La representación legal del único investigado, que ejerce la abogada María Teresa Macías, presentó un recurso contra el auto que acordaba practicar las testificales de los familiares del encausado, que fueron solicitadas a comienzos de este año por la propia defensa. Mostraba su desacuerdo con aspectos jurídicos de la decisión que aceptaba su petición y alegaba otras cuestiones ajenas a la misma.

No obstante, la Audiencia Provincial ha respaldado la actuación del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que lleva la instrucción. La pretensión de anular la causa por una infracción de las garantías procesales requiere que se le haya causado una situación de verdadera "indefensión", pero en este caso no se dan las circunstancias, según resuelve el auto emitido esta semana.

"Una instrucción desordenada no es causa de nulidad de actuaciones", apunta la Sala

El tribunal se hace eco de los argumentos de la Fiscalía y de la magistrada instructora en cuanto a que todo el procedimiento se puede consultar por las partes en la oficina del juzgado sin que haya "motivos para creer que no es así". Puede existir un "desorden de las resoluciones y diligencias practicadas" en los tomos por una falta de foliado en algunas partes, pero la Sala señala que esto solo puede suponer alguna traba en la consulta sin implicar de ninguna forma "que se le estén ocultando diligencias o actuaciones que sí están a disposición de las otras partes".

En definitiva, apunta a que "una instrucción desordenada no es causa de nulidad de actuaciones, por más que signifique un aumento en la dedicación de las partes". Tampoco les consta a los magistrados que haya existido una denegación expresa para acceder a la instrucción negando la entrega de una clave y, si hubiera sido así, el motivo de ello.

Petición "inconcreta"

Por último, señala que debe ser la letrada de la defensa la que tendría que pedir acceso a las actuaciones que no hayan sido puestas a su disposición y, si le fuese denegado, recurrir sobre dicha resolución para poder analizarlo, pero el tribunal indica que no puede acordar la nulidad frente a una petición "inconcreta", como es el caso. La acusación particular, que ejerce el abogado Alberto Hawach en representación de los hijos de la víctima, pedirá un nuevo auto aclaratorio porque en el razonamiento se imponen las costas procesales a la defensa y en el fallo final se declaran de oficio.

Se trata de un caso complejo que ha entrañado casi una década de pesquisas debido a que no se ha podido localizar el cadáver de Juana Ramos a pesar de las intensivas búsquedas por tierra, mar y aire entre los municipios de Arucas y Firgas, pues la última geolocalización de su teléfono móvil la situaba durante la madrugada de su desaparición al norte de la Isla junto a su expareja. Por tanto, no se ha podido practicar un informe médico para averiguar las circunstancias del crimen y la causa de la muerte.

La resolución apoya la actuación del juzgado que instruye la causa y la acerca a juicio, que apunta al próximo año

Hasta 2021, cinco años después de la desaparición, se prolongaron las batidas para intentar dar con el paradero de la mujer desaparecida. Más de 200 efectivos, un equipo de drones, escaladores y perros guías se desplegaron por las zonas donde se sospechaba que podía encontrarse: los límites rurales entre los dos municipios, el litoral aruquense, pozos o la zona del barranco de Moya, entre otros. Sin embargo, no hubo resultado.

A pesar de ello, la mayor parte de la prueba solicitada por las partes ya ha sido practicada y fuentes cercanas al caso estiman que el juicio podrá celebrarse en 2026. Miguel Ramos se reunió con su expareja el día de su desaparición para poner fin a un conflicto por la deuda contraída en la pizzería que regentaba y que se quedó pagando Juana tras la separación. La mujer se quedó pagando un crédito del banco que después le abonaba el investigado y nunca pudieron romper del todo los lazos porque supuestamente le amenazaba con dejar de asumir la cuota.