Colectivos sociales de Canarias convocan una manifestación contra la celebración del Día de las Fuerzas Armadas

El comunicado de los colectivos

"Decimos no a la celebración del día de las Fuerzas Armadas, ni en Canarias, ni en ningún lugar.

No celebramos el militarismo, el rearme, los ensayos de guerra, la utilización del archipiélago como plataforma logística de ataque a otros pueblos.

No celebramos el gasto militar, ni la contaminación y la destrucción de nuestro medio ambiente.

Queremos una Canarias, libre de ejércitos, con Estatuto de Neutralidad y plataforma de Paz y solidaridad entre los pueblos.

Por ello, las personas y/o entidades abajo firmantes nos comprometemos a trabajar por una Canarias zona de paz, donde no tienen cabida celebraciones militaristas como el día de las Fuerzas Armadas, que en este 2025, se quiere desarrollar en nuestro archipiélago.

No en nuestra tierra, no en nuestro nombre, no con nuestra complicidad."