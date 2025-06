Los vecinos de San José se movilizan contra la inseguridad: "La situación es insostenible"

Los vecinos del barrio de San José se reunieron este viernes en el local social de la Casa Amarilla con el objetivo de organizar movilizaciones ante la creciente sensación de inseguridad. Los residentes participaron en una protesta simbólica, cortando el tráfico durante varios minutos en el paso de peatones del Paseo de San José. Portaban pancartas y coreaban consignas como: «El barrio unido jamás será vencido». «Este es solo el comienzo. A partir de ahora, vienen curvas», advirtió Chano Cruz, presidente de la asociación vecinal.

Cruz reconoció que la inseguridad ha sido un problema latente durante años, pero afirmó que en los últimos meses la situación se ha agravado. «Antes podíamos salir a cualquier hora, pero ahora mucha gente tiene miedo de hacerlo. Si salen, lo hacen acompañados, y ya nadie pasea con niños después de las siete u ocho de la tarde», explicó.

Según la asociación, una de las principales causas del aumento de la inseguridad es la okupación ilegal de viviendas vacías. «Si fueran familias necesitadas, sería comprensible, pero se trata de personas que utilizan los inmuebles para traficar con drogas o cometer delitos», denunció Cruz.

La asociación de vecinos reúne a los residentes para plantear manifestaciones. / José Carlos Guerra

Sin respuesta policial

La falta de respuesta policial es otro de los reclamos de los vecinos. «Llamamos a la policía y no viene, no hay unidades disponibles», señaló el líder vecinal. Esta situación se agrava con la escasa iluminación en muchas calles del barrio: «Los servicios mínimos tampoco se atienden. Si al menos hubiera luz, podríamos pasear sin sentirnos inseguros», añadió.

El robo de vehículos es otro de los problemas que más preocupan a los residentes. «La situación es insostenible. Ya no sabemos qué hacer», afirmó Cruz.

Abandono generalizado

Ante este panorama, los vecinos han solicitado una mayor presencia policial. «Hemos llegado al punto de pedir, casi como una limosna, que al menos una vez al mes patrullen un par de agentes durante dos horas», destacó.

Aunque la inseguridad es la queja principal, los residentes también denuncian un abandono generalizado de los servicios públicos. Entre las preocupaciones más frecuentes están la falta de limpieza y el deterioro de parques y jardines. La asociación vecinal ha presentado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria unos 170 escritos relacionados con problemas de servicios municipales. Sin embargo, Cruz asegura que la mayoría de las solicitudes no han recibido respuesta. Algunas han sido denegadas y, de las 35 aprobadas, todavía no se ha ejecutado ninguna. «Nuestro barrio no tiene un proyecto de futuro, y por eso estamos luchando. Ya estamos cansados», concluyó.

Esta es la tercera movilización vecinal en esta semana en Las Palmas de Gran Canaria. El miércoles se manifestaron los vecinos de La Feria para exigir la rehabilitación de tres bloques de edificios de protección oficial a través de un ARRU. El jueves salieron a la calle en Las Torres para exigir la paralización de la modificación del Plan General de Ordenación a través del proyecto Nueva Ciudad Alta. Desde el barrio denuncian que pretende expropiar 127 viviendas para convertir los terrenos en usos públicos. Por último, ha sido el turno de San José este viernes que ha demandado medidas para atajar sus problemas de seguridad.