El placer de comer rodeado de moda en Las Palmas de Gran Canaria

Hay giros en la vida que se buscan y surten efecto. Eso le sucedió a Dácil Mireles, una empresaria canaria que durante 30 años se dedicó exclusivamente a la moda hasta que decidió dar «un volantazo» a esa trayectoria.

«Primero surgió el nombre y mucho después el proyecto», explica. Uno de los días que navegaba en internet le salió la palabra ‘Nankurunaisa’. Interesada en conocer un poco más sobre ella vio que se trataba de un mantra japonés que significaba «todo lo que sucede es perfecto» o «todo va a estar bien». Un significado que le llegó en el momento preciso. «Estaba teniendo mucho estrés en mi trabajo y fue para mí una señal».

Pensó que si algún día montaba su propio negocio lo llamaría así ‘Nankurunaisa’. El tiempo se encargó de hacer el resto. «Empecé a trabajar con el centro comercial Las Ramblas para impulsar su reposicionamiento y vi el local vacío».

Mezclar moda y hostelería

El concepto que tenía en mente era una tienda que combinara moda y hostelería. «Aunque la moda es lo que mejor sé hacer, siempre me gustó la cocina. En mi casa era yo quien preparaba la comida de los eventos familiares y de amigos», detalla.

Dácil Mireles, en la parte de cafetería de Nankurunaisa. / La Provincia

Esa actitud le hizo «meterse» en la cocina. «¡Cómo iba a dirigir un equipo si no me metía yo también a hacerlo!». Entre fogones y máquinas de café anduvo el primer año, tareas que no duda en hacer si su equipo lo necesita. Esa cocina le está trayendo dulces satisfacciones. «Es ahora mismo lo más exitoso del negocio».

Parte del menú diario del que los clientes se pueden servir desde la barra. / La Provincia

Una carta pequeña, pero elaborada de forma artesanal con productos cocinados en el momento y café de especialidad tostado en La Palma. Tostadas de salmón con rúcula, sándwich de huevo trufado y un menú casero diario por 12 euros forman parte de las opciones, que los fines de semana se convierten en brunch, tanto en el interior del local como en la terraza.

Parte del catering que ofrece en los eventos organizados en el invernadero del centro comercial Las Ramblas. / La Provincia

El sabor se combina también con el color de la ropa y los complementos que ofrece en la parte central. Artesanía y diseños exclusivos en el que hay desde marcas extranjeras a firmas locales. «Los artistas canarios con los que contamos van desde Juanita K.O. y Famara Beachwear en la moda de baño, a Le Crochet, o incluso Chacho Souvenirs. «En nuestras islas hay mucho arte que no está bien promocionado», comenta.

Mercadillos y eventos

Su espíritu emprendedor no queda ahí. La organización de eventos es otro de sus fuertes. Dácil fue la primera en crear el mercadillo del hotel Santa Catalina hace 12 años. «Empezamos en las habitaciones, cada una se destinaba a una tienda y tras la pandemia se trasladó a los salones».

Ese concepto de mercadillo lo ha traído también a su local. «Dedicamos el espacio a veces a la venta de artículos de segunda mano, el último ha sido de zapatos de firmas de lujo de una herencia familiar cuyo albacea no sabía qué hacer con ellos», destaca.

Otro de los espacios del local en el que también se puede leer mientras se come. / La Provincia

Una dinamizadora de la ciudad, que ahora disfruta de ese sueño que ideó cuando el concepto de Nankurunaisa se cruzó en su camino. «Viene mucha gente a comer gracias al boca a boca y porque nos ha visto en redes sociales. Cuando ya están aquí se animan a llevarse algo para un regalo de cumpleaños o para un evento especial».

Una clientela, en su mayoría usuaria del centro comercial y residente en los alrededores. «No estamos en una zonas tan transitada a pie de calle como Triana o Mesa y López; pero, en cambio, ofrecemos un concepto diferente, como los talleres que también tenemos aquí y hasta un pequeño invernadero».

Aunque ahora Dácil está centrada en consolidar su proyecto no quita el ojo a todo aquello que pueda venir. «Tener siempre el radar puesto era antes mi trabajo». Algo que se ve en cada pequeño rincón.