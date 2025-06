Los últimos de Tamaraceite: "Ya no sé ni qué hacer, tomo pastillas para dormir"

Llevan casi dos décadas soñando con un nuevo hogar. Les prometieron viviendas «dignas y de calidad» cuando el Ayuntamiento finalizó el Plan de Reposición de Tamaraceite con la construcción de las últimas 76 viviendas el pasado 28 de octubre. Fue entonces cuando se anunció que su entrega tendría lugar el primer semestre de este año. Una vez realizada la reposición, se demolerían los últimos edificios del Patronato; sin embargo el plazo se vence y las familias empiezan a desesperarse.

Bloques de vivienda sin puertas ni ventanas. Las que las tienen, están tapiadas. Humedades, basura, filtración de aguas fecales, balcones cayéndose a pedazos. Vivir en ellas, y pasear bajo sus balcones, se convierte en un riesgo.

Carolina Saavedra es la única que aún vive en su portal. Se ha quedado sola porque el resto de vecinos se ha marchado, bien porque ya han entrado a sus nuevas casas, bien porque se han ido a vivir con familiares, pero todos han escapado de las pésimas condiciones de habitabilidad de estos edificios.

Recorremos con ella su bloque. Nada más entrar al portal se ven las marcas del abandono. Un fuerte olor a aguas fecales mezclado con la humedad que come las paredes es una bofetada en la cara. «Este es mi día a día», lamenta nada más abrir la puerta.

Los últimos de Tamaraceite / José Carlos Guerra

Al subir las escaleras, Carolina se detiene en la ventana -o en el marco de lo que se supone que era-. «Aquí había una ventana de aluminio, me fui un fin de semana y cuando volví la habían arrancado, seguramente para venderla».

Y es que la inseguridad es otro de los grandes problemas que enfrentan los que aún resisten en sus pisos. «Tenemos que estar cuidándonos de que personas de fuera no se metan aquí», añade.

«Un campo de guerra»

Desde esa ventana de la caja de escalera señala el colegio que hay enfrente. «Estas son las vistas que tienen los niños, como si estuviéramos en un campo de guerra».

Seguimos subiendo. Las puertas del segundo piso son unas placas de acero que bloquean la entrada a las dos casas. «Las puso el Ayuntamiento, pero a la gente que se ha querido meter les da igual, han abierto agujeros hasta por la pared para entrar. Esto es deprimente, así llevo seis años, ya no sé ni qué hacer, tomo pastillas para dormir porque no vivo tranquila», denuncia.

Los últimos de Tamaraceite / José Carlos Guerra / LPR

Su piso es el último. Al llegar al tragaluz abre la ventana -la única que sí tiene- y señala un trozo del muro que está a punto de caerse. «Lo he denunciado ante el Gobierno de Canarias. Si se cae, vamos a ver de quién es la responsabilidad», advierte.

La pared de la escalera que corresponde a su baño está completamente dañada. «De la humedad que había la pared se me caía, tanto por dentro como por fuera». Y ese deterioro continúa, la pared luce completamente verde por la acumulación del moho.

Ya en el interior de su domicilio, Carolina sigue indicando las pésimas condiciones en las que vive. «Ese surco negro, por mucho que lo limpie o que lo pinte, no hay manera de que salga».

En el pasillo, los cables están por fuera. «Los he tenido que sacar porque por dentro están las paredes mojadas y me da miedo de un corte de luz o algo peor», algo que se complica cuando llueve.

Los últimos de Tamaraceite / José Carlos Guerra / LPR

«Me dan ganas de ser una okupa de mi propia casa»

Ya en la azotea, esta vecina exhibe una dura contradicción. A escasos metros de donde está se encuentra lo que hace 17 años le prometieron: su nueva casa. «Cada vez que vengo a tender la ropa se me saltan las lágrimas. Veo mi casita allá enfrente, que lleva construida desde hace dos años y no la puedo disfrutar». Se entristece al recordar que su madre murió sin verla. Y lanza una advertencia: «Me dan ganas de meterme dentro, ser una okupa dentro de mi propia casa».

Enrique Melián es otro vecino del Paseo de los Mártires. Desde la misma azotea añade que detrás de ellas también se ve más obras paradas: «son 74 viviendas de alquiler social asequible, frenadas desde hace tres meses y, al fondo, otras 36 viviendas más detenidas desde hace más de un año».

Desde esa azotea no solo ven los sueños que no se cumplen, también la acumulación de basura. «Hay plagas de ratas, de palomas y cucarachas», comentan los vecinos de Tamaraceite. «Al no haber ventanas, las palomas por ejemplo se meten y esto está lleno de excrementos», denuncian.

Los residuos también tienen que ver con objetos, no solo generados por insectos. Colchones, ropa y muebles forman parte del paisaje del barrio. Desde las calles, a los patios y las canchas de deporte. «Es verdad que hay una parte de incivismo de la gente, pero es que el servicio de Limpieza municipal ni entra aquí». Carolina y Enrique comentan molestos que los operarios les argumentan que, como van a tirar estos bloques «¿para qué vamos a entrar?», les dicen.

Paca es ‘la abuela’ del barrio. A sus 93 años, resiste con la fortaleza que dan los años. Es otra de las últimas vecinas que se ha quedado viviendo sola en su portal. Lleva viviendo en las antiguas casas del Patronato desde hace 60 años. Cansada de esperar, sus escuetas respuestas son tajantes: «nos darán las llaves cuando les de la gana». A pesar de que el resto de sus vecinos se han ido con familiares mientras esperan la entrega definitiva, Paca asegura que «no tiene fe» en que llegue ese día.

«Cuando me vaya de aquí será porque ya podré entrar en la otra, pero me da mucha pena ver a lo que han llegado estas casas», en referencia al abandono y la insalubridad con la que conviven. «Hay un montón de portales en los que vivimos uno o dos vecinos, a lo mucho, en otros literalmente, no hay nadie».

"Me dan crisis de ansiedad"

Los últimos vecinos de este barrio resisten como pueden. Elena Hernández vive en un segundo piso de la calle San Matías con su marido y su hijo, pero «ya no aguantamos más».

Son los únicos residentes que quedan también en su portal. «El resto son okupas», denuncian. «Hemos mandado escritos al Ayuntamiento, pero nos tienen abandonados». El techo del baño de su vivienda se está cayendo por las filtraciones de agua del piso superior. «Cada vez que vuelvo a casa me dan crisis de ansiedad porque no sé lo que me voy a encontrar», comenta.

No se refiere solo a las plagas de ratas y cucarachas que suponen un problema de salud, sino a los altercados con quienes han okupado los pisos. «Muchos tienen problemas de adicciones, hacen sus necesidades en la escalera y te ponen la música a cualquier hora del día y de la noche». A Elena le preocupa, sobre todo, porque tiene un hijo autista. «El niño está todo el día tapándose los oídos, nervioso».

El paseo de los Mártires -como si el nombre ya de por sí les marcara- parece por momentos un barrio fantasma, habitado solo por la indefensión y el abandono que denuncian los que ya son ‘los últimos de Tamaraceite’.