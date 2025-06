De la Vega de San José a la Catedral de Canarias: «Es un orgullo que la Virgen venga al barrio»

La Virgen del Pino fue este sábado por primera vez en la historia en procesión del Hospital Insular hasta la Catedral Santa Ana atravesando la Vega de San José, en Las Palmas de Gran Canaria. «Es un orgullo y un privilegio que venga al barrio», destacó Estrella Tacoronte junto a su vecina Francisca Ramírez. Ambas viven en la calle Córdoba desde hace más de 40 años y no dudaron en bajar a ver el cortejo, «por una vez que viene ella hasta aquí», apuntaron ambas.

Minutos antes de que la imagen y su cortejo enfilaran por la calle Córdoba las ventanas de los bloques y las entradas de los portales comenzaban a llenarse de curiosos y devotos. «Llevamos aquí desde las 12, hasta almorzamos aquí», apuntó Josefa Galván.Un despliegue faniliar «para ver a la patrona», puntualizó, «porque la amo, ¡Cómo no vas a amarla!», añadió al ver que la imagen enfilaba la calle. Mucha devoción; es más, de su ventana colgaba el estandarte de la anterior bajada de la imagen a la capital, en 2014.

Entre vivas y guapas, el cortejo se internaba en el barrio, donde hizo una parada en la iglesia de San José de la Vega. La fe mueve montañas y de eso sabe Mari Ángeles Santana, quien llegó con una muleta desde su casa. «Pinito es Pinito y hay que pedirle mucha salud», señaló. A su lado, Dolores Santana, de Jinámar, quien ya vio a la Virgen en Telde el viernes pero no quiso perderse el paso por la Vega de San José junto a su sobrina Jenifer, que ni siquiera había almorzado al volver del trabajo al pensar que pasaría antes.

La Virgen del Pino del Materno a la Catedral / José Carlos Guerra

Por Reyes Católicos

Pero no todo era pedir salud. Isabel, también vecina de la calle Córdoba, apuntó entre bromas que no estaría mal que le tocara la lotería, «y el trabajito que no falte claro». Es más, en su caso, se enteró este mismo sábado que la imagen y su cortejo iban a pasar en peregrinación por su calle. «Me di cuenta cuando llegué del trabajo esta mañana y no me dejaron aparcar, así que aquí estoy, espernado para mover el coche», añadió. Es más, por allí se escuchó que la grúa movió un coche que llevaba un año botado en la calle.

Tras salir de la Vega de San José, el cortejo cruzó Vegueta por la calle Reyes Católicos. A las puertas de la iglesia de la Virgen de los Reyes la parroquia esperaba a la comitiva, y es que a las puertas de este templo, donde todavía se da la misa en latín, un coro le dedicó a la imagen unos cánticos en esta misma lengua litúrgica. Más adelante, lluvieron pétalas de flores y vivas por todas partes, así hasta alcanzar la plaza de Santa Ana, ya abarrotada de público, donde quienes se amontaban allí esperana para ver cómo la talla entraba en la catedral. La Virgen del Pino permanecerá en la basílica mayor hasta el próximo domingo, 15 de junio.