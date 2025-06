Las concentraciones en Las Palmas de Gran Canaria refuerzan la unión de los barrios

Los ayuntamientos son la administración pública más cercana a la ciudadanía. Sin embargo, en Las Palmas de Gran Canaria, muchos vecinos sienten que esta premisa no se cumple. Tras muchos intentos solicitando reuniones con concejales y enviando peticiones sin obtener respuesta, el hartazgo se ha hecho evidente. La frustración y la búsqueda de formar parte de las decisiones políticas ha sido el detonante para que varias zonas de la capital grancanaria hayan salido a la calle durante la última semana.

Estas concentraciones no han tenido lugar de la noche a la mañana, sino que vienen a raíz de constantes intentos de acercarse a la administración municipal sin éxito. Por ello, los vecinos han llegado a un punto de "hartazgo" en el que han buscado la unión vecinal para responder a lo que ellos consideran, "una dejadez generalizada de la ciudad". Este lunes varios colectivos vecinales de toda la capital se han reunido para elaborar un manifiesto conjunto que aglomera el sentir de los residentes de los barrios.

Las movilizaciones comenzaron el miércoles en el barrio de La Feria, donde el desencadenante fue el deterioro de tres edificios de protección oficial. Los vecinos denuncian que es habitual la caída de cornisas y cascotes desde las fachadas, lo que supone un riesgo para los viandantes. Reclaman que se active el programa del Área de Renovación y Rehabilitación Urbana (ARRU), ya que durante años el Gobierno autonómico no ejecutó mejoras y, ahora que la mayoría de los inquilinos son propietarios, no pueden asumir el coste de una reforma de tal magnitud. "Después de ocho años de mandato han dejado vencer contratos como el de limpieza, porque no han hecho su trabajo, y la ciudad está abandonada", critica el presidente vecinal Miguel Pérez las razones por las que tantos barrios han salido a la calle.

Protesta en La Feria por la rehabilitación de tres edificios de protección oficial. / LP/DLP

Un plan que expropia viviendas

Un día después, la protesta se trasladó al barrio de Las Torres. Allí, los vecinos rechazan la modificación del Plan General de Ordenación que prevé la creación de la llamada Nueva Ciudad Alta. Una de sus consecuencias sería la expropiación de 127 viviendas sin que se haya contado con la participación de los afectados. "Este plan se ha hecho a espaldas del vecindario", lamenta Juan Angulo, presidente de la asociación vecinal, quien asegura que muchos vecinos -en su mayoría personas mayores- se enteraron por el boca a boca y se sienten indefensos. Angulo defiende la unión vecinal como forma de presión: "Cada uno lucha por su barrio, pero muchos compartimos un mismo problema".

La semana de movilizaciones culminó el viernes en San José, donde los residentes organizaron una protesta simbólica para denunciar el creciente sentimiento de inseguridad en el barrio. "Se agotó la paciencia. No hay voluntad institucional de buscar soluciones, solo dejadez", denuncia Chano Cruz, representante vecinal. Durante la reunión posterior a la concentración, Cruz mostró un dosier con 170 escritos dirigidos al Ayuntamiento. Solo 35, asegura, han sido aprobadas, aunque no ejecutadas.

La Provincia

La Isleta sigue en los plenos

El movimiento vecinal también encuentra referentes en La Isleta. Los isleteros obstaculizaron el tráfico durante varios meses para devolver la doble vía a la calle Doctor José Guerra. Uno de los líderes del Foro por La Isleta, Félix Alonso cuenta que ahora las concentraciones las han trasladado a los plenos. "No hemos dejado de manifestarnos, solo hemos cambiado de método", detalla. "Lo cual no significa que no vayamos a volver", añade.

Los vecinos de estos barrios han expresado su motivación para continuar con las movilizaciones con el objetivo de que el Ayuntamiento capitalino tome en cuenta sus peticiones. Así como, un grito para formar parte de las decisiones políticas que incumben a sus hogares y barrios.