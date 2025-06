La 51 Olimpiada Claret se estrena en un acto de esperanza, deportividad y culturas del mundo

Arranca un año más la Olimpiada deportivo-cultural-solidaria del colegio Claret, ubicado en Tamaraceite, con unas jornadas llenas de competiciones y exhibiciones de gran variedad de deportes hasta el 19 de junio. Este viernes se celebró el acto inaugural de la edición 51 de esta cita que reúne a más de 1.500 participantes poniendo en el centro valores como la deportividad, la fraternidad y la esperanza bajo la temática de culturas del mundo, enlazada con la espiritualidad religiosa.

Después de una mañana llena de actividades destinadas al alumnado del centro, dio comienzo el acto oficial dirigido por tres estudiantes de primero de Bachillerato, que también presentaron los actos en inglés: Patricia Casimiro Soria, Javier Ercilla Casado y Jorge Ramírez Santana. Desde el público estuvieron presentes la concejala de Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Lidia Martín Martín, y la concejala del Área de Deportes y Juventud, Carla Campoamor Abad.

Quienes no pudieron seguir el acto presencialmente tuvieron la oportunidad de disfrutarlo desde sus hogares gracias a la retransmisión en directo a través de las redes sociales del centro. Además, contó con interpretación en lengua de signos.

"Calidad educativa, deportiva y pastoral"

Antes de proceder al izado de banderas, dieron paso a la entrada de estandartes y a una oración dirigida por Carlos Domínguez Damas, alumno de tercero de Educación Infantil. Por su parte, el juramento olímpico corrió a cargo de Gabriel Blazquez Gil y Eloisa Rivero Alonso, otros dos estudiantes.

El director titular del centro, Juan José García Sánchez, destacó durante su intervención que la celebración de este evento, año tras año, va en la senda de "seguir creciendo y soñando en la calidad educativa, deportiva y pastoral". En esa línea, indicó que la práctica del deporte es muy beneficiosa para fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo, la sana competitividad o un estilo de vida saludable, entre otras cuestiones.

Asimismo, aseguró que el deporte es muy importante para el centro, así como la solidaridad y una apuesta por la igualdad de género. Por su parte, aprovechó para felicitar al alumnado recién graduado de bachillerato, la promoción 140, y celebrar sus buenas notas en las recientes pruebas de acceso a la universidad.

Paz, solidaridad e inclusividad

Seguidamente, dio paso a las pregoneras: la exdirectiva del centro Araceli María Díaz Díaz y la vicepresidenta de Proclade, Inmaculada Galván Sánchez. Entonaron un emotivo discurso que giró en torno al esfuerzo, la perseverancia y la deportividad como valores centrales del deporte olímpico, conectados también con la crianza y la corresponsabilidad. Asimismo, hicieron alusión a la importancia de abogar por la paz, la solidaridad, la diversidad y la inclusividad en los tiempos actuales.

El plato fuerte de la jornada inaugural fueron las exhibiciones del alumnado, que mostraron sus números de gimnasia rítmica y deportiva, así como las coreografías en las que han estado trabajando con sus tutores y tutoras. Para cerrar el acto, un grupo de padres delegados y la junta de la asociación del Ampa trajeron la antorcha olímpica para inaugurar oficialmente la edición de este año.

Tal y como cuenta el profesor de Educación Física y organizador de la Olimpiada, Juan Manuel Batista, "lo más importante es la comunidad educativa y la familia, que todo el mundo esté implicado, pero también una transmisión de valores". La vinculación con estos actos es una constante en su vida, puesto que las dirige desde el año 1995 y ha participado en ellas desde que tenía tres años, ya que es exalumno del centro: "No puedo entender la vida sin esto. Siempre he estado vinculado al mundo del deporte y he tenido un arraigo a las olimpiadas".