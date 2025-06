Leonor Rodríguez Manso: «De mi trayectoria me quedo con los tres Juegos Olímpicos»

Leyenda del baloncesto canario y nacional, Leonor Rodríguez, formada en la cantera del Islas Canarias, dejó la práctica activa a finales del 2024 a los 33 años. Su legado: 130 veces internacional y cuatro medallas (una olímpica, una mundial y dos europeas). Su trayectoria se ve recompensada con el nombramiento de Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Alguna vez se imaginó ser reconocida por su ciudad como hija predilecta?

Me hace muchísima ilusión. No me lo esperaba. Me parece un gran honor, un privilegio el poder ser hija predilecta de tu ciudad, la que me vio crecer, a la que me siento tan unida y a la que quiero tanto. Como es algo que no me esperaba, le otorgo el doble de valor y orgullo.

¿El haber estado tantos años lejos de su tierra por su dilatada carrera profesional como jugadora de baloncesto, hace que esos lazos de unión con sus orígenes se debilitaran o se reforzaran?

Siempre me he sentido muy canaria, incluso cuando estuve jugando en el extranjero; cada vez que alguien me preguntaba por mis orígenes, siempre dejaba claro que era de Gran Canaria, de las Islas Canarias y de España. Siempre me he sentido muy identificada con mi tierra, porque al final son mis orígenes, son mis raíces, es mi familia y lo que me ha hecho siempre tener los pies en el suelo.

De toda su extensa y exitosa etapa deportiva, ¿con qué momentos se queda?

Sin duda alguna con mi participación en tres Juegos Olímpicos –Río, Tokio y París–. Es algo que valoro muchísimo, porque soy consciente de que soy una privilegiada por haber tenido la oportunidad de acudir a unos Juegos en tres etapas diferentes, con diferentes entrenadores y compañeras para representar a tu país. Es el sueño de todo deportista y haber podido hacerlo en tres ocasiones diferentes me llena de orgullo, porque sé lo difícil que es.

¿Qué se le pasaba por la cabeza cuando en una gran cita internacional con la selección española, sonaba el himno?

Es mi momento favorito cuando competía con España, escuchar el himno. Es el momento en el que sabes que el partido ya va a empezar. Me ayudaba a concentrarme y recordar el porqué estaba allí y a quién representaba.

¿Ya ha asimilado la retirada, a no tener que entrenar a diario y jugar el fin de semana?

Ha sido una transición fácil para mí porque estaba preparada para ello. Mentalmente era lo que quería. Todos esos valores que me ha inculcado el deporte los sigo teniendo, como el llevar unos horarios, el mantenerme activa...

A todas esas chicas jóvenes que la tienen como referente, ¿qué consejo les daría para superar los malos momentos que toda deportista encuentra hasta llegar a ser profesional?

Deben de disfrutar del día a día, tienen que jugar porque realmente se divierten, tienen que seguir siendo ellas mismas con sus familias, mantener sus hábitos, sus estudios y poco a poco irán viendo si es lo que realmente quieren hacer, y poner trabajo, pero sobre todo mucha ilusión.

Fue una de las españolas pioneras en dar el salto al baloncesto norteamericano. ¿Cómo ve la situación actual, en la que equipos como el Real Madrid y el Barça se están planteando quitar sus canteras ante la fuga de talento? ¿Hay alguna solución intermedia para que todos ganen?

Es complicado. Allí te ofrecen estar cuatro años y acabas con un título universitario y sabiendo otro idioma. Es una experiencia con la que es complicada competir. Indudablemente, no está pensado para todas las jugadoras, pero es algo con lo que no se puede competir. Simplemente hay que trabajar con ello y ver de qué manera, por ejemplo, a esas jugadoras que no se van a poder cuidarlas y darles oportunidades, porque muchas veces sus equipos no les dan minutos.

¿En ese desarrollo que reclama que le parece la creación de una selección B como paso intermedio al salto a la absoluta?

Estamos en medio de un cambio generacional, ahora mismo gran parte de las jugadoras que hay en la selección son novatas una gran parte. Pero es una buena oportunidad para ellas el coger experiencia, ver cómo se desarrolla el trabajo en la selección, vestir la camiseta de España y en definitiva, son muchos los factores para aprovechar la ocasión.

¿Hay talento canario que asegure el relevo en un futuro en la selección absoluta?

Desde luego que sí. Ahora está Maite Cazorla, que ya es una realidad, pero vendrán más; están Carla Brito y Elena Rodríguez, Elena Buenavida, la cantera canaria siempre termina sacando nuevos talentos, pero hay que apoyarla, darles oportunidades a las jugadoras y que vayan encontrando poco a poco su camino.

¿Se ve en algún proyecto relacionado con el baloncesto?

Por ahora no tengo nada. No cierro ninguna puerta, porque todas las oportunidades son experiencias que te hacen crecer y te ayudan a saber el camino por el que ir. n