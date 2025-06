Juan José Toledo Benítez: «Desde muy joven he sido un competidor nato, pero me quedo con la docencia»

Juan José Toledo, pionero del hapkido en la Isla, es el único maestro canario que forma parte del ‘Gran libro de oro de las artes marciales de Europa, Asia y América 2025’. Con destacados reconocimientos a nivel profesional en su amplio y exitoso currículo, el que le otorga el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como Hijo Adoptivo es «el más importante».

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria le reconoce como Hijo Adoptivo. ¿Que supone para usted esta distinción?

Es un honor. Me llevé una sorpresa inmensa y me quedé sin palabras. Supone una gran alegría, todavía no me lo creo.

Para alguien con tantos reconocimientos en las artes marciales, ¿qué lugar ocupa este que le otorga el Ayuntamiento?

Tengo que ser muy sincero. No nací aquí, pero llevo a Gran Canaria en el corazón y voy a todos lados con la bandera. Mi familia es de aquí y cuando me dicen esto, por mucho premio nacional e internacional que tenga, es lo que más me ha llenado, porque también llena a mi familia.

Usted es el único canario octavo Dan y el único maestro entrenador nacional de hapkido. ¿Hay relevo generacional?

Sí, hay relevo. Existe una cantera muy importante a nivel de competición, tanto en taekwondo como hapkido. En cuanto al Dojo Kumite, el club que fundé, también hay relevo, destacando a mi hijo, que empezó conmigo cuando solo tenía cuatro años. Y como mi hijo, hay otros muchos.

¿En qué momento se encuentran estas dos artes marciales, el hapkido y el taekwondo, en Gran Canaria?

Ahora mismo el taekwondo está teniendo más auge. Está saliendo una cantera importante y se está consiguiendo un buen medallero a nivel nacional e incluso internacional. En hapkido un poco menos, porque hay menos licencias y los que lo practicamos somos los que llevamos toda la vida con el taekwondo.

¿Cuántas licencias federativas hay y cuáles son las previsiones a largo plazo?

Hay unas 2.000 en Canarias de taekwondo y hapkido. Se va notando que esta cifra aumenta, que aumentan las clases en distintos colegios y eso es importante.

¿Por qué recomendaría la práctica del hapkido o el taekwondo ?

Se pueden practicar a cualquier edad. Cada uno se entrenará para poder llegar hasta donde pueda, y cuando se empieza existe una psicología. Son las artes marciales más completas que existen: se trabaja todo el cuerpo y la mente, la respiración, la concentración o las armas naturales. En estas artes marciales controlamos mucho la salud, y los que llevamos muchos años también la medicina oriental.

¿Qué aplicaciones prácticas pueden tener en el día a día?

Primero que nada, se trata de una preparación física importante para encontrarse bien por dentro y por fuera. No hay que pensar en peleas en la calle para empezar a practicar artes marciales. Vas a tener una preparación para trabajar con tus armas naturales y conocerás puntos vitales donde puedes hacer daño, por lo que se inculca que estas artes marciales son para vivirlas con las prácticas que se aprenden y sentirlas, pero no presumir de lo que no se debe.

¿Con cuántos alumnos cuenta su club, el CD Dojo Kumite?

Ahora mismo no llega a la treintena de niños, a partir de los cuatro años. La otra clase se imparte por la tarde-noche y está dirigida a adultos, y el número de personas va dependiendo. He llegado a tener 137 alumnos en el club, pero hoy en día no hay tantos porque existe mucha competencia.

Es usted competidor, maestro y árbitro. ¿Con cuál de las tres facetas se queda y cuál requiere una mayor preparación?

Desde muy joven he sido un competidor nato pero hay algo muy importante: la docencia. Es lo que más me llena, el ayudar a las personas a que se formen en lo que más quieren. También es la que requiere más formación. Un maestro de taekwondo nacional no solo tiene que saber dar puñetazos, hay metodología, medicina deportiva, primeros auxilios... La docencia es importantísima en todo en la vida.

Es el responsable a nivel nacional del hapkido tradicional. ¿Qué diferencias existen?

Hay un hapkido que es el que se está intentando que se vea más, que es el de las competiciones. En ese hapkido hay una exhibición de agilidad, de velocidad, dominio y control. Ahí impera sobre todo la preparación física. En el tradicional, no solo es que seas capaz de todo eso que comentaba anteriormente, sino también lo que tiene que ver con disciplina, honor, perseverancia, familia, ayudar, aprender y también nos regimos por lo natural.

Noticias relacionadas Juan José Toledo Benítez, premio nacional de la Federación Española

¿Cuáles son sus aspiraciones a nivel profesional y personal?

A nivel personal he tenido la suerte de ser pionero en Canarias en las artes marciales y he llegado a lo máximo: maestro nacional. Me siento tan lleno que cuando te dan un reconocimiento como éste te das cuenta de que no puedes pedir más. Este último premio me ha dejado tan lleno que no me atrevo a pedir nada más. n