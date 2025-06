José Jesús del Rosario Álamo, la excelencia como ejemplo de vida

Nació el 1 de junio de 1932, hijo de Juana Teresa y José Jesús, era originario de Arucas. Con una infancia marcada por la guerra, al fallecer su padre cuando él tenía solo 13 años, comenzó a trabajar a esa edad para sostener a su madre y a sus nueve hermanas mientras seguía estudiando, «se ganaba la vida haciendo recados», comenta su hijo Willy del Rosario.

Llegó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 19 años. «Decía que había muy poco personal y que eran como una gran familia, todos se conocían y siempre trataban de ayudarse. Él se encargaba de llevar documentación de un de un lado a otro y así».

El salario que ganaba lo enviaba a su madre que seguía viviendo en Arucas. «Se quedaba solo con lo justo, era muy austero, incluso pasaba hambre», añade Willy.

Su hijo tiene claro que del ejemplo se aprende y su inquietud personal y empatía le llevaron a desplegar su vocación de atención a los demás. «Tenía un lema: que nadie pase a tu lado y se marche indiferente». Algo que asegura, «intentaba encarnarlo en el día a día».

El fair play hecho virtud

Valiente y socarrón, así lo definen su familia y amigos. «Por las mañanas, en calzoncillos, todos somos iguales», recuerda que decía su padre. Un hombre que hacía de la bondad, virtud. «Lo era tal que hasta jugando al fútbol, como anécdota, cuando disparaba a puerta, en realidad no disparaba nunca, decía que daba pases a la red, como una manera de hacer gala de la excelencia jugando, de un fair play, no solo en el deporte, sino también en la vida. «Lo hacía porque no quería ni romper el balón ni hacer daño al portero».

«Anécdotas que pueden suponer hoy un delito flagrante de amabilidad», subraya su hijo, a la vez que recuerda otra historia curiosa. «Le podía preguntar a un ciudadano que anduviera por los pasillos del Ayuntamiento perdido qué le pasaba y acompañarlo, mesa por mesa, a tramitar su permiso para que tuviera en tiempo récord los papeles para abrir su negocio». Los que lo conocieron aseguran que la típica frase del ‘vuelva usted mañana’ solo lo decía cuando el proceso ya se le escapaba completamente de las manos.

Madrugador, comenzaba sus jornadas casi al alba. «Procuraba ajustarse para asistir a una misa rápida en San Francisco de Asís o en Santo Domingo de Guzmán, en Vegueta». Una vez llegaba al Ayuntamiento, continúa, «aprovechaba esa tranquilidad matinal en las antiguas Casas Consistoriales o en las nuevas instalaciones del Metropole para dar salida a todo lo pendiente y anticipar la tarea», relata su hijo.

Mandamientos de pago o revisiones para que los asientos de las cuentas fueran los correctos, «todo en una época en la que no existían los ordenadores, pero sí aquellas calculadoras con su rollo de papel». Un cambio tecnológico, el de la transición hacia las computadoras que su familia reconoce, le costó.

De carácter incorruptible

De aquellos inicios en el Consistorio «haciendo recados», José Jesús del Rosario accedió a su puesto de cajero a través de una oposición. «La sacó mientras estudiaba en la cocina de su piso del Patronato Francisco Franco en la calle Juan Rodríguez Quegles. Se ponía desde las 3:00 hasta las 06:00 que se iba a trabajar». De él destacan su carácter incorruptible. «Sufrió intentos de soborno, pero su sentido de la honradez y la justicia, junto con sus oraciones para encontrar la opción más inteligente, le aportaron siempre la idea para actuar en consecuencia», subraya Willy.

Esa forma de ser le llevó también a participar de acciones de voluntariado, como en la Casa del Hogar de las Hermanas de la Caridad, en Tafira. Algo que hizo casi hasta el final de sus días. Y no solo ahí, sino también con más organizaciones como Cáritas y Cruz Roja.

Ya jubilado, se dedicó por completo al cuidado de su esposa en lo momentos en que la ceguera temporal de ella lo necesitó; pero no dejaba de ayudar a todos los demás. «Los domingos asesoraba en temas económicos a los agricultores de una empresa de exportación porque la mayoría no tenía formación al respecto, y mis hermanos y yo pasábamos el día jugando entre palets de frutas y verduras».

Entre finca y finca, muchas más anécdotas. «Cada semana iba a repartir excedentes de producción de plátanos de un familiar y los repartía con su coche. El interior quedaba plagado de olor y manchitas de las manos de plátanos, y hasta en una ocasión, del peso que llevaba, nos paró la Guardia Civil». Y para esas tareas sumaba a buenos amigos de toda la vida como Jose Mª Murillo. «Nos llevaba para que lo viéramos y ayudarámos entre todos, como al asilo de ancianos». Su hijo añade que «la ciudad le ofreció una oportunidad de ser; y él a la ciudad, el amor y la dedicación con mayúscula».

Seguramente, y haciendo honor a su propio lema, él tampoco fue indiferente para los demás.