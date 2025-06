Todo lo que necesitas saber de la panza de burro, fiel compañera de Las Palmas de Gran Canaria en verano

Si algo caracteríza los veranos en Las Palmas de Gran Canaria y en el norte de las Islas Canarias es esa capa de nubes sempiterna, grisacea, ondulada, que en ocasiones provoca bochorno y en otras tantas aporta frescor. La panza de burro es una amiga insuperable de los capitalinos cada año. Juan Rejón y el resto de conquistadores que llegaron desde Castilla fundaron la ciudad un 24 de junio de hace ahora 547 años. ¿Estaba el cielo nublado aquel día? Por estadística, lo más probable es que sí.

Decía el cantante Quevedo en un verso de su tema 'Dónde quiero estar': «crecí donde el mar está a la altura de las nubes». Y es que la panza de burro, ese mar de nubes inmenso visto desde las alturas, es algo tan propio de las Islas y de la capital grancanaria en particular, como la mismísima playa de Las Canteras -a pesar de que habitualmente impide a más de uno darse un baño en el arenal más extenso y popular de la ciudad-.

La panza de burro es como popularmente se conoce a un fenómeno directamente ligado a los vientos alisios, predominantes el 90% de los días durante los meses de verano con una componente del noreste. Coordenadas en las que justamente está ubicada la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que se encuentra totalmente expuesta a este fenómeno, a diferencia de Santa Cruz de Tenerife, que al estar orientada al sureste disfruta de más días soleados en verano.

Masa de aire cargada de humedad

«La presencia del anticiclón de las Azores genera un flujo del nordeste de moderado a intenso, que genera una interacción de esta masa de aire con el océano», señala el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez, «esto hace que se cargue la masa de aire de humedad y cuando llega a las Islas se forma esa nubosidad que queda retenida». Eso sí, no es nubosidad de desarrollo vertical, si no que se extiende a modo de manto.

«En la baja atmósfera se produce la inversión de temperatura, por lo que aumenta con la altura, cuando lo normal es al revés, que descienda con la altura», indica Suárez. Esto impide que la nubosidad crezca dejando una situación de estabilidad en el cielo. Esta falta de desarrollo es la que hace que, aunque el cielo luzca oscuro, no llueva bajo esa capa grisacea.

Julio es el mes en el que más intenso sopla el alisio en Canarias. Esto es algo que influye directamente en la formación de la panza de burro. «En función de la intensidad del viento y y también de la estabilidad que haya por encima, la capa puede ser más densa y que no haya apertura de claros», resalta Suárez. Eso sí, también puede ocurrir al contrario, como en estos días de junio, en los que el calentamiento diurno favorece que el cielo se despeje parcialmente a partir de mediodía, para cerrarse de nuevo al caer el sol.

Panza de burro para todos los gustos

Eso sí, hay panza de burro para todos los gustos. «Como persona del Norte, no me causa ningún trauma cuando voy a trabajar a la capital», apunta Christian Alexis, «está ahí, lo asumo, lo acepto y lo obvio». En cambio, Nira Rodríguez es totalmente detractora y la define como «una porquería»; esta vecina de la zona Triana reconoce le pone «triste, no sabes si salir con zapato abierto o botas, engaña mucho, es horrible».

En cualquier caso, es algo ya interiorizado por los capitalinos. «Lo tengo aceptado como parte del verano», indica María Cabrera, vecina del Puerto, mientras acude al trabajo bajo una capa de nubes este martes por la mañana. Al fin y al cabo, agradece que estas nubes ayuden a que estos meses «no sean tan caluroso» y señala que «si apetece sol, siempre hay opciones relativamente cerca».

Panza de burro, nubes y calor, sobre Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

También hay quienes viven en el reinado de los vientos alisios -el Sureste grancanario- que cuando vienen a la capital a trabajar agradecen esta capa. «En estos días de junio en los que ni siquiera ha empezado el verano, ayuda a mitigar el calor y la humedad contribuye a que el campo se seque menos», apunta Cristo González, de Vecindario, «el calor me agobia».

Tendencia cálida

Todo apunta a que este será un verano ligeramente cálido. El delegado de la Aemet en Canarias aclara que esto no significa que la panza de burro vaya a tener más o menos vigencia. El alisio lleva soplando desde finales de mayo y así seguirá en los próximos días. Como viene siendo habitual en esta época. Y es que, lo normal es que esté instalada en los cielos de la capital de principios de junio hasta el mes de agosto, cuando septiembre da paso a las calmas y los días despejados.

¿El futuro? A largo plazo, los modelos barajan que el cambio climático podría desplazar el anticiclón de las Azores al este de su posición actual, al noroeste de la Península Ibérica, por lo que el viento tendría menor recorrido marítimo, haciéndolo más seco, pero eso hoy es un futurible.