Un alquiler asequible de 298 euros en Ciudad del Campo: "Me ha cambiado la vida"

Un nuevo convenio entre Provivienda, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Vivienda pretende incidir sobre la crisis de vivienda en el Archipiélago, que afecta especialmente a ciudades como Las Palmas de Gran Canaria. Este plan ha procedido a la adquisición de 48 casas en Gran Canaria y Tenerife para destinarlas a alquileres asequibles para familias vulnerables, 15 de las cuales ya están habitadas, y se comprarán otras 28. Once de esas viviendas se encuentran en Ciudad del Campo por 298 euros al mes —5 euros el metro cuadrado útil—, lo cual reduce hasta un 70% las cifras actuales del mercado libre, cuyo precio medio en Canarias se sitúa en los 14,90 euros por metro cuadrado construido.

Una de las beneficiarias de este proyecto es Inmaculada Montesdeoca, una mujer de 66 años que se dedica al cuidado de su hijo, que tiene un 76% de discapacidad. Su casa todavía huele a nueva, ya que apenas ha dormido en ella siete noches. Pero eso ya ha sido tiempo más que suficiente para darse cuenta de la tranquilidad que siente al tener su propia casa después de haber residido en más de 23 sitios diferentes.

Lágrimas de alegría

"Fui mujer maltratada, mi marido estuvo 30 años maltratándome, y me vi bloqueada. Gracias a dios he salido del pozo. No pensaba que iba a salir de ahí, y cuando me enteré fueron las lágrimas de alegría. No hay explicación de verme cómo me vi a ahora esta vivienda, estoy supercontenta. Es una tranquilidad, no se oyen ni los pájaros y los vecinos son buenísimos. A mi hijo lo veo más relajado. Me ha cambiado la vida", relata Inmaculada.

Se trata de una vivienda con dos dormitorios, salón-comedor, cocina, baño y solana. Una de las cosas que le sorprendió al entrar a vivir fue encontrarse con que la cocina ya estaba amueblada y equipada, además de la gran tranquilidad del edificio, dado que no conocía esta zona de la ciudad. Tampoco estaba familiarizada María Angélica Rozas, otra de las beneficiarias del convenio, pero asegura que está encantada con la ubicación y que le ha costado muy poco adaptarse.

Acceder a una vivienda digna

Su vivienda tiene las mismas características que la de Inmaculada, y vive en Ciudad del Campo junto a su hija desde diciembre de 2024. Angélica, de 53 años, trabaja en una empresa de limpieza, pero asegura que su sueldo no le alcanzaba para pagar una vivienda digna acorde con sus necesidades en el mercado libre. "Si pago el alquiler, no como", lamenta.

De hecho, cuenta que su hermana la acogió en su casa durante seis meses, y su madre después de ella, mientras buscaba un alquiler dentro de sus posibilidades. Sin embargo, todo eran impedimentos porque, según rememora, o le pedían un avalista o un sueldo superior al suyo.

Por eso está "contentísima" con su casa actual, que para ella ha supuesto "una maravilla, una nueva vida, un comienzo, felicidad plena". Asegura, incluso, que es la mejor casa que ha tenido. Además, destaca la tranquilidad de la zona, la cercanía con un bar-cafetería y con el supermercado, así como las buenas conexiones: "Antes tardaba más de una hora en llegar al trabajo y ahora tardo unos 15 minutos".