Los barcos pueden enchufarse ya en el Muelle Grande, pero el Puerto pierde dos millones de euros para avanzar en su electrificación

Los barcos que atraquen a partir de ahora en el Muelle Grande del Puerto de Las Palmas podrán conectarse a una de las ocho tomas de corriente eléctrica habilitadas, lo que les permitirá apagar sus motores auxiliares y así reducir emisiones contaminantes y ruido durante su estancia en puerto.

Esta medida, aprobada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, supone un nuevo avance en la electrificación portuaria, sumándose al ya operativo muelle pesquero. Cada una de las tomas ofrece una potencia de 150 kilovatios, contribuyendo a la Estrategia Marítima de España 2025-2050, que busca impulsar la descarbonización del transporte marítimo.

No obstante, el plan de electrificación total del puerto ha sufrido un revés. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, anunció que el Puerto de Las Palmas perderá dos millones de euros procedentes de fondos europeos FEDER, debido a un recorte generalizado aplicado por la Comisión Europea para financiar proyectos estratégicos como la seguridad y la Dana de Valencia, entre otros.

Pese a esta pérdida, el Puerto dispone aún de una partida de 18 millones de euros que permitirá continuar con las fases prioritarias del proyecto. El objetivo es electrificar los cinco puertos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, aunque el coste total se estima en 109 millones, cifra que, según Calzada, es inasumible sin apoyo externo.

Detalle de una de las tomas, concretamente del Muelle Pesquero, que se están instalando en La Luz / José Carlos Guerra

Debido al ajuste presupuestario, se ha decidido priorizar el tráfico interinsular y las terminales de contenedores, por ser zonas de mayor impacto medioambiental y con necesidades de potencia más asequibles.

La próxima fase

La próxima fase de electrificación portuaria se llevará a cabo entre 2025 y 2026 en los puertos de las tres islas, con una inversión de 9 millones de euros el primer año y casi 8 millones en el segundo. La estrategia incluye la adaptación de infraestructuras como canalizaciones y subestaciones, necesarias para hacer operativa la conexión OPS (Onshore Power Supply).

Beatriz Calzada dejó claro que, aunque los puertos canarios están exentos por su condición de región ultraperiférica, no se puede permitir que lleguen buques preparados para conexión eléctrica y no haya capacidad técnica para recibirlos: «No podemos permitirnos recibir barcos equipados con sistemas OPS y no tener capacidad para conectarlos».

Nuevos contratos y mejoras ambientales

Además, el Consejo aprobó la apertura del procedimiento para contratar el suministro, instalación y mantenimiento de equipamiento automatizado para el control fronterizo y los servicios de información a pasajeros, con un presupuesto base de 1,5 millones de euros.

Este nuevo sistema permitirá al Puerto cumplir con los requisitos del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), completando el actual equipamiento manual en los puestos fronterizos.

Asimismo, se firmará un convenio de buenas prácticas ambientales con Minerva Combustible Las Palmas S.A., con el objetivo de aplicar bonificaciones en la tasa de actividad como incentivo a la mejora ambiental de los operadores.

Prórroga para las obras del dique Reina Sofía

Finalmente, el Consejo de Administración también acordó prorrogar el plazo de ejecución de la ampliación sur del dique Reina Sofía, cuyas obras debían concluir a finales de junio. Las condiciones del mar abierto han provocado retrasos, y la nueva fecha de finalización se fija en el 31 de octubre.