Comida de cuchara con sabor a casa: este obrador de Las Palmas de Gran Canaria lo tiene todo

En un rincón de Las Palmas de Gran Canaria, donde el hierro forjado abraza la arquitectura y el sonido del mar se percibe a unos pocos pasos, un aroma a croquetas recién hechas y estofado de ternera detiene a quienes deambulan entre puestos y mostradores.

El Mercado del Puerto, pionero en mezclar abastos con gastronomía, esconde un pequeño tesoro: el Obrador El Roque. Un local donde cada plato se prepara con las verduras más frescas del día, donde la carne viene directa del mostrador contiguo y donde el sabor tiene memoria.

Lo descubrió el creador de contenido y reportero @abiamtok en una visita que resumió en una frase que ya se ha hecho viral: “Me he venido al mercado del puerto porque me han dicho que hay un obrador que está buenísimo”. Y no se equivocaba.

Un obrador que cocina como en casa

Bajo el lema “donde lo fresco y lo casero hacen match”, el Obrador El Roque es una prolongación natural de la mítica Carnicería Roque, un referente local con más de treinta años de historia en el mercado. Aquí no hay trampas, pues cada croqueta, cada albóndiga y cada plato de lentejas se cocina al momento, con ingredientes del propio mercado.

En palabras del propio equipo: “Aquí tenemos todos los días comidas preparadas por nosotros con toda la materia prima de aquí del mercado”. Y la carta lo confirma: croquetas de pollo o de jamón ibérico, albóndigas jugosas, estofado de ternera, tortillas, salpicón de langostinos, lentejas, salmorejo y tartas hechas a mano que coronan la experiencia.

Para Abiam, la experiencia fue clara: “Y sí, todo estaba riquísimo”. Pero más allá del gusto, lo que destaca es el cariño con el que se elabora cada receta. El obrador abre de lunes a sábado de 7:00 a 15:00 horas, lo que lo convierte en una opción ideal para desayunos tardíos, almuerzos rápidos o para llevar algo bueno a casa.

El menú es rotativo y se adapta a lo que trae el mercado: hoy puede haber ensaladilla rusa, mañana carne en salsa o una tortilla con cebolla caramelizada. “Todo 100 % casero”, repiten orgullosos desde el local.

La historia que hay detrás

El alma del obrador es la misma que la de la carnicería Carnicería Roque desde hace décadas, es un nombre respetado entre lugareños y chefs de la isla. Su apuesta creciente por incorporar a su oferta los cortes premium ha reforzado su estatus como proveedor de confianza.

Si hay un lugar donde esta propuesta encaja a la perfección, es el Mercado del Puerto. Considerado el primer mercado de abastos de Canarias en fusionar gastronomía y cultura, aquí se puede encontrar desde productos frescos hasta DJ de vinilos, mercadillos y festivales. Todo bajo un techo de hierro modernista a pasos de Las Canteras.

Se llevan tiempo, tradición, y un pedazo de la historia gastronómica de la ciudad. Como dice el lema: "lo fresco y lo casero hacen match". Y cuando ese match ocurre entre cuchara, memoria y buena materia prima, el resultado es un rincón que da ganas de volver.