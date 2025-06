El Puerto sigue adelante con el desalojo de la marina y tumba ocho nuevas reclamaciones de los afectados

El Puerto de Las Palmas sigue en su empeño de desalojar del Muelle Deportivo a aquellas personas que residen de forma permanente en barcos atracados en los pantalanes y el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria echó atrás este jueves otras ocho reclamaciones de los afectados que se suman a las ocho de mayo. La presidenta de la entidad, Beatriz Calzada, asegura que durante los próximos meses se hará lo mismo con otras 14.

Calzada reitera que no se permitirá que la Dársena de Embarcaciones Menores sea un alojamiento permanente y que la institución portuaria continuará con todos los trámites para que las 30 embarcaciones incluidas en el expediente de desahucio abandonen el lugar, que son las que —por ahora— la institución considera que tiene constatada la residencia fija de personas.

Por su parte, las personas afectadas han aseverado que defenderán su derecho a vivir en esta zona del Puerto de Las Palmas en todas las instancias, dejando la decisión final en la Justicia.

«No es compatible»

La presidenta de la Autoridad Portuaria afirmó este jueves que «desde el sistema portuario español no cabe la vivienda, no cabe residir de forma permanente en una embarcación atracada en la Dársena de Embarcaciones Menores en un puerto de interés estatal y, por lo tanto, eso no es subsanable. La única subsanación es que dejen de residir ahí».

Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas / Juan Carlos Castro

Además, agrega que «el tener personas empadronadas en una embarcación ya está indicando un carácter de residencia permanente y eso es lo que no cabe». Lo que sí ve viable es que haya «personas que puedan estar durante tres meses porque están de tránsito y su forma de vida es ir de puerto a puerto, es navegar».

Vivir en una embarcación atracada en la marina deportiva, continúa, «no es compatible» con el uso previsto de estas instalaciones, reservado a embarcaciones en tránsito.

Calzada detalla que la Dársena de Embarcaciones Menores tiene capacidad para 1.500 atraques que están «siempre totalmente ocupados» y se habilitaron otras 200 plazas más en ciertas zonas de fondeo «para dar cabida a la alta demanda de embarcaciones en el muelle deportivo». Este dato refuerza el argumento institucional de que el espacio debe estar disponible para barcos en circulación, no como residencia fija.

Seis inadmisiones y dos rechazos

A diferencia que en la anterior reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en la que inadmitieron los ocho recursos de alzada contra la orden de desalojo por parte de la dirección del Puerto, al considerar que es un procedimiento no recurrible, en esta ocasión dos de ellos fueron rechazados.

En estos casos, apuntó Calzada, el rechazo estuvo sustentado en la operatividad de las embarcaciones, que, según afirmó, no podían garantizar su navegabilidad. La Autoridad Portuaria concluyó que estos dos barcos —no se precisó cuáles— carecían de los medios necesarios para maniobrar, incumpliendo las exigencias mínimas de seguridad marítima.

Los recursos rechazados son los presentados por los propietarios de los barcos Amakya, Fubar, Gari, Mailoa, Victoria B., Guarimba, Galaxia e Isita.

Aparcamiento

La presidenta de la Autoridad Portuaria aseguró que no se ha procedido al desalojo forzoso de ninguna embarcación y que la institución va a respetar los plazos y las garantías legales. La ejecución de las resoluciones solo podrá llevarse a cabo una vez culminado el procedimiento administrativo y, si es el caso, tras la resolución de posibles recursos judiciales, precisó.

En cuanto a las quejas de los afectados de que se les está privando de la posibilidad de aparcar sus vehículos en el Muelle Deportivo como hasta ahora, Beatriz Calzada asegura que este servicio está ahora en manos de una concesión privada que gestiona sus propios criterios de acceso y tarifas, sin intervención directa del ente público.

Los afectados también han denunciado el bloqueo de las tarjetas que les da el acceso a los pantalanes, dificultando la entrada en sus barcos, o los impedimentos para abonar las tasas por el atraque al Puerto de Las Palmas, entre otras situaciones que consideran anómalas.