Una de las empresas del ‘caso Valka’ reclama 42.200 euros al Ayuntamiento en facturas sin pagar

Guerra Patrimonial ha demandado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por no abonar una factura de 42.291 euros por servicios efectuados para el Servicio Municipal de Limpieza durante el paso de la tormenta tropical Hermine en septiembre de 2022, que causó cinco millones de euros en pérdidas en la Isla. Dicha empresa y su director general, Felipe Guerra, están implicados en varias tramas del caso Valka, el presunto caso de corrupción que afecta también a cuatro funcionarios y a la Sociedad Anónima de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa).

El denunciante ha interpuesto un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo tras denegar el Ayuntamiento de la capital grancanaria la reclamación que realizó la entidad el pasado 28 de enero. En el escrito, la empresa señala que hizo la petición del pago el 6 de julio de 2023 por unos servicios en situación de alerta y emergencia efectuados el 24 de septiembre del año anterior.

La denuncia solicita el pago inmediato de la factura pendiente como medida cautelar. Según el escrito, se dan los requisitos que estipula el artículo 199 de la Ley de Contratos del Sector público de 2017, este estipula que los contratistas pueden solicitar el pago de una factura y, si pasado el plazo de un mes, la administración no ha respondido los interesados pueden solicitar un Contencioso-administrativo exigiendo el pago inmediato al entender que se reconoce el vencimiento del plazo.

Factura duplicada

Por su parte, el Ayuntamiento de la capital ha decidido esta semana personarse en la causa mediante un escrito de alcaldía que autoriza acciones judiciales y administrativas contra el recurso presentado por Guerra Patrimonial. El gerente del órgano especial del Servicio Municipal de Limpieza, a través de una resolución del gerente emitida el pasado 3 de junio, rechazó el pago de 42.291 euros afirmando que se trataba de una factura duplicada.

El denunciante entiende que esto podría ser motivo «para no pagarla dos veces, pero no para no pagarla ninguna». Según el escrito, no existe tal duplicidad de recibos. Una afirmación que sustenta en la petición que realizó el Ayuntamiento para anular la primera factura, por lo que «la única que existe» es aquella que están reclamando en los tribunales.

Paso de Hermine

Guerra Patrimonial es una empresa que está habilitada por el Ayuntamiento de la capital para prestar servicios en situación de alerta y emergencia desde 2010. En este caso, tras activarse las alarmas por el paso de Hermine, los trabajos adeudados corresponden con tareas de limpieza, reparación de canalizaciones y transportes, mediante medios mecánicos y humanos de la entidad en diferentes lugares del municipio entre el 25 de septiembre y el 30 de octubre de 2022 a raíz de los destrozos ocasionados por la tormenta.

Este fenómeno meteorológico causó numerosos destrozos por todo el término municipal. Tanto en el barrio marinero de San Cristóbal como en El Confital y en la calle Cantabria de San José fue necesario hacer obras de emergencia para hacer reparaciones de infraestructuras dañadas. Además, hubo daños en el Museo Néstor y pequeñas inundaciones, derrumbes y corrimientos de tierra en diversos puntos del municipio.

Caso Valka

Guerra Patrimonial FGG es una de las implicadas en una de las principales líneas de investigación del caso Valka. Según relató la asociación Rehoyas Avanza en la denuncia presentada ante la fiscalía de medioambiente, la cual dio origen al caso, la empresa hizo una permuta de una parcela derivada de unos terrenos inexistentes a cambio del 82% de la superficie de un terreno municipal.

Un «galimatías de transmisiones», según los denunciantes, en el que estuvo implicado directamente el director de la empresa, Felipe Guerra. Este también aparece en otra de las líneas de investigación de Valka. Concretamente, entre unas adjudicaciones de contratos supuestamente arbitrarias por parte de Parques y Jardines entre 2018 y 2021.