"Me fui 14 años y regresar no fue difícil": un relato de Las Palmas de Gran Canaria contado por las personas que la habitan

Este es el segundo curso en el que Blanca Mejías Melo da clases en el CEIP Pintor Manolo Millares, en el barrio de Pedro Hidalgo. Esta joven apuesta por el pensamiento crítico y la innovación; de hecho, ha dado clases de robótica. Tras cuatro años en aulas de Fuerteventura, vuelve ahora a disfrutar de su ciudad.

«De adolescente me gustaba la parte más lúdica de tratar con niños, el ambientillo de los campamentos de verano, las excursiones. Eso me llevó a estudiar magisterio y empecé a darme cuenta que no quería ser como muchos de los profes que tuve de pequeña y sabía que eso tenía que cambiarlo. Dar más espacio al pensamiento crítico, no ser tan reglados e incitarles a investigar. En mis clases intento que los alumnos sean más autónomos, competentes y críticos. Si te lo pasas bien con ellos y con lo que tú estás haciendo es divertido, les motivas más. Ahora estoy dando clases en el Pintor Manolo Millares de Pedro Hidalgo después de unos años en Fuerteventura. La isla me encantaba, pero esta es mi ciudad. Me gusta trabajar aquí, es una ciudad muy viva, que te da muchas cosas y muchas opciones. Ya puede ser un teatro, un festival, un cine, una comida; puedes estar en una zona súper urbana como Mesa y López o bien irte al Confital. Ahora que doy clases en Pedro Hidalgo aprovecho muchos días para escaparme a La Laja.

Nacido y criado en la ciudad, Guillermo Marrero Negrín se marchó para estudiar, pero regresó tras 14 años y no se arrepiente: en el ámbito profesional, este médico del Hospital Materno Infantil reconoce los mismos estándares que en cualquier otro lugar y al volver se encontró una urbe más amable con el peatón y con una relevante oferta cultural.

«Soy de aquí, pero me fui a estudiar Medicina a Barcelona y al final pasé allí 14 años. Volví hace siete y no me ha supuesto un gran cambio. En el ámbito sanitario, que es en el que yo me muevo, las islas pueden no parecer un destino atractivo, pero lo cierto es que hay el mismo trabajo que en cualquier otro lado y el funcionamiento de un hospital es igual. Además, Las Palmas de Gran Canaria no deja de ser una ciudad grande: tiene vida y mucha más oferta cultural de la que puede parecer desde fuera. En asuntos como la movilidad, también es un lugar bastante diferente del que dejé cuando me fui. Hay calles como Mesa y López o Ruiz de Alda, por ejemplo, por donde antes pasaban los coches y ahora parece increíble que algún día pudiera ser así... Eso sí, no deja de sorprenderme cómo en tan cortas distancias pueden formarse tantos atascos. Ah, hay otro detalle positivo que puede sonar típico, pero que no es menor y resulta muy importante: hay muy pocas ciudades con tanto acceso fácil a un mar de calidad».

María del Rosario Padrón es la propietaria de la mercería Sarito, un referente en el comercio local de la capital grancanaria. Fue su madre, Rosario Rodríguez, la fundadora del negocio en 1965, pero que empezó haciendo arreglos desde que era una niña. Padrón es la segunda generación y continúa entre telas y alfileres.

«La forma de vida ha cambiado considerablemente. Hoy en día, las compras se realizan de manera más impersonal, a través de páginas web, a diferencia de antaño, cuando predominaba la confección a medida. En el pasado, los vecinos eran más cercanos entre sí y todos se conocían. En mi caso, se trata de un comercio de barrio con una trayectoria de 60 años, por lo que contamos con una clientela mayoritariamente habitual, y uno de los aspectos que más valoran es el trato humano. Existía la figura de la modista y los lunes eran días especiales, ya que se realizaba la venta de todo lo que las modistas habían trabajado durante la semana. Lo que más me gusta de la ciudad es su clima privilegiado, que nos permite disfrutar de actividades al aire libre durante todo el año y también el ambiente multicultural y la buena calidad de vida que nos ofrece. Sin embargo, lo que menos me agrada es la desigualdad socioeconómica que se percibe en algunos barrios, así como el notable incremento en el coste de la vivienda».

Natural de Guía, Martín Quintana González llegó a Almatriche Bajo a principios de los 70, cuando solo había un puñado de viviendas de autoconstrucción. Hoy a sus 71 años compagina la presidencia de la asociación de vecinos del barrio con su vida de jubilado en una zona que ha dado un cambio bestial en las últimas décadas.

«Fui uno de los fundadores de la asociación de vecinos hace casi 40 años, estuve un tiempo fuera de ella y me he vuelto a incorporar como presidente, siempre colaborando por el bien del barrio. Me llevó a participar en ella la cantidad de problemas y necesidades que habían en ese momento en el barrio. Yo nací en Montaña Alta de Guía, tenía 17 para 18 años cuando me vine a vivir con una hermana a Almatriche Bajo. Las calles no estaban asfaltadas, ni había alcantarillado. Hoy tenemos buenos servicios, aunque seguimos con algunas carencias. La ciudad ha mejorado mucho. Estando en el barrio diariamente salgo a caminar, a veces bajo hasta el Negrín, incluso me paso a veces por el tanatorio por si hay algún conocido en las pantallas. También voy a la asociación y juego a la baraja y voy a pilates. Hay que pensar más actividades para las personas mayores, dotar a los locales de las asociaciones, habría que aprovechar más las mañanas, hay montón de cosas posibles para que tengan la mente ocupada».