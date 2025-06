"La ciudad me salvó la vida": relatos que revelan cómo Las Palmas de Gran Canaria transforma a quienes la habitan

Auxiliadora Díaz, magistrada de violencia sobre la mujer

Es habitual ver a la magistrada Auxiliadora Díaz con una toga e impartiendo justicia desde su estrado en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2. Pero, más allá de su labor profesional y formativa para combatir los sesgos de género, es una vecina del barrio de Triana a la que le gusta disfrutar del tiempo en familia y del ocio.

Auxiliadora Díaz en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra / LPR

«Me encanta el hecho de vivir en la ciudad, es algo que me enorgullece porque me gusta muchísimo tanto su gente como su clima, acompaña todo. Nací aquí y es verdad que la sociedad actual es mucho más abierta que las anteriores y, en algunos ámbitos, ha dejado de tolerar determinadas conductas, aunque todavía queda bastante camino por recorrer. A día de hoy no somos tan tolerantes en cuanto a la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja, pero lo seguimos siendo con la prostitución, la pornografía y los delitos contra la libertad sexual. A través de la formación llegamos a incidir y a entender que determinadas conductas son reprochables. En el día a día, vengo al juzgado, donde suelo tener un número bastante alto de procedimientos, llego a casa, hago algo de deporte y a dormir, es una vida bastante normalita. Los fines de semana suelo salir con amigos, y con mis hijas cuando están aquí. A Triana le hace falta un poquito más de ocio nocturno, sobre todo para la gente más mayor, pero estoy muy contenta con la ciudad en la que vivo y viviré».

Jesús Arenas Ramírez, secretario de GAMÁ y orientador educativo

En una combinación de activismo y educación, Jesús Arenas ha desarrollado su carrera profesional en la capital grancanaria, una ciudad que considera pionera en la visibilidad del colectivo LGTB. Por ello, invita a la ciudadanía a seguir reivindicando los derechos adquiridos y dar un empujón a los movimientos sociales.

Jesús Arena, secretario del colectivo Gamá, junto al mural dedicado a Isabel Torres. / José Carlos Guerra / LPR

«Sigue siendo una ciudad abierta y acogedora, pero el movimiento social no está en su mejor momento y creo que es necesario que la ciudadanía ocupe las calles»

«Llegué a Las Palmas de Gran Canaria en 2002, en plenas Fiestas Fundacionales. En el avión, a través de la revista Zero, descubrí que la ciudad era referente para la comunidad LGTB y me dio tranquilidad, ya que sentía que me dirigía un lugar amable, seguro y respetuoso. Siento que me salvó la vida. Escuché la canción Sin miedo de Rosana mientras la ensayaba en el parque de Santa Catalina, previa al concierto que daría por la noche, y fue como un mantra para salir adelante. Esta ciudad me dio la oportunidad de tener el trabajo para el que me había formado y la posibilidad de construir una familia, además de conocer el colectivo GAMÁ y acercarme al activismo. La ciudad ha evolucionado en muchos aspectos, y sigue siendo abierta, diversa, divertida y acogedora, pero ha perdido mucho del ambiente LGTB y la vivienda se ha puesto por las nubes. El movimiento social no está en su mejor momento, y creo que es necesario que la ciudadanía ocupe las calles reinvincando espacios que garanticen los derechos adquiridos».

Sandra Pérez, afiliada a la ONCE

Pérez empezó a tener problemas oculares al tener una cetosis diabética por llevar una mala dieta vegetariana. Fue entonces cuando le hicieron un tratamiento de láser y le quemaron la retina. No pudo seguir con la carrera de Turismo, por lo que aprendió braille en la ONCE y fue a Madrid para formarse como telefonista.

Sandra Pérez, afiliada de la ONCE, en Las Canteras. / José Carlos Guerra / LPR

«Hay gente que no lo sabe, pero el 24 de junio es un punto crucial en la historia a lo largo de los siglos y, por eso, también me siento orgullosa porque somos historia»

«Me encanta la ciudad porque lo tengo todo cerca, mi playa de Las Canteras es donde me he criado, desde muy pequeñita siempre he estado en la playa, y como esta no hay ninguna en toda España. Pero como persona con una discapacidad visual tengo mucha dificultad, tengo que que admitir que tiene muchas barreras arquitectónicas que habría que corregir. Por ejemplo, los coches en las aceras, los pasos de peatones sin semáforo, las aceras enormes en las que no se pueden encontrar referencias y no solo para mí, sino también para personas mayores y en silla de ruedas. Me gusta mi ciudad, aunque nada es perfecto, todavía hay muchas cosas que mejorar, pero yo me siento muy orgullosa de de pertenecer aquí y, he estado en otras ciudades, pero como la mía ninguna. Hay gente que no lo sabe, pero el 24 de junio es un punto crucial en la historia a lo largo de los siglos y, por eso, también me siento orgullosa porque somos historia, sobre todo la la ciudad tiene muchísima historia».

Ángel Fernández Campillo, fundador y socio gerente de Talleres Palermo

Ángel Fernández Campillo es uno de los promotores de Talleres Palermo, centro cultural y espacio de ‘coworking’ referente en la ciudad, a la que llegó hace 15 años. Comenzar el día surfeando y compartir espacios naturales con sus seres queridos son algunas de las cualidades de la capital grancanaria que considera un lujo.

Ángel Fernández, fundador de Talleres Palermo. / José Carlos Guerra / LPR

«El entorno de Las Canteras es una maravilla natural que facilita el juntarte con tu gente, y eso hace que se disfrute más la vida en comunidad»

«Vine a Las Palmas de Gran Canaria hace 15 años para bucear con un amigo y conocí a la persona que cambió mi vida. Por ella me asenté aquí, por lo que siempre voy a estar agradecido. Lo que más me gusta es la diversidad que se respira en sus calles y esa sensación de ciudad ni grande ni pequeña que te permite disfrutar de lo mejor de una y otra. Mi lugar favorito es el entorno de la Playa de Las Canteras, una maravilla natural que facilita el juntarte con tu gente, y eso hace que se disfrute más de la vida en comunidad. Disfruto mucho de tener a cinco minutos a pie un espacio natural como el barranco del Guiniguada, es otro de los placeres gratuitos que me regala la ciudad, pero me encantaría ver en el futuro una menor desigualdad entre los barrios y más inversión pública, atención y cariño con los riscos, que son lugares especiales que hay que reivindicar. También sueño con un cambio de rumbo que permita generar más iniciativas culturales privadas que no necesiten un montón de logos institucionales para poder sobrevivir».