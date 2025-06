"Mi corazón siempre observa los barcos que llegan": historias que reflejan la transformación de Las Palmas de Gran Canaria desde dentro

Saida Reyes Rodríguez, ingeniera y responsable de prevención en un astillero en el puerto

Desde y hacia el Puerto de Las Palmas, así es como mira la responsable de Prevención de Riesgos Laborales del astillero Zamakona a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un lugar «muy alegre»en el que cada fin de semana encuentra planes diferentes para hacer.

Saida Reyes, en los astilleros Zamakona Yards. / José Carlos Guerra / LPR

«Desde La Luz se ve cómo la ciudad ha crecido de forma paralela al puerto, que también se ha desarrollado empujado por las necesidades de la isla»

«Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad muy alegre en la que todos los fines de semana puedo hacer planes diferentes, desde salir por la tarde o por la noche a tomar algo, y disfrutar de las Ramblas de Siete Palmas, donde vivo, o del paseo marítimo de Las Canteras, entre otras múltiples opciones. Mi trabajo como responsable de Prevención de Riesgos Laborales de Zamakona Yards, donde llevo ya once años, me brinda la oportunidad de tener una perspectivamente de esta ciudad. En el Puerto de Las Palmas se mueve todo tipo de culturas y diferentes niveles sociales que conviven de forma armoniosa. Desde La Luz se ve perfectamente cómo la ciudad ha crecido de forma paralela al puerto, que también se ha desarrollado empujado por las necesidades de la isla. Para mí, es parte imprescindible de Las Palmas de Gran Canaria y siempre observo los barcos que llegan y que no solo traen riqueza económica, sino también riqueza cultural a Gran Canaria».

Sergio Álvarez Krutchkoff, profesor de surf de oceanside

Sergio tiene 57 años y ha estado vinculado al mar toda su vida. Desde que era un niño disfrutaba de las olas en la Cícer con sus amigos. Ahora lo sigue haciendo, no solo como parte de su ocio personal, sino como profesor de surf y propietario de Oceanside, su negocio relacionado con el sector y ubicado en Guanarteme.

Sergio Álvarez, surfista. / José Carlos Guerra / LPR

«Yo que he estado haciendo surf en muchos sitios del mundo me quedo con la playa de Las Canteras, es genial, tenemos más de 12 olas de gran calidad»

«Siempre he sido muy playero. Desde los 12 años he estado en la Cícer, aunque en aquellos tiempos no tenía nada que ver con lo que es ahora, solamente estaba la gente del barrio y surferos de la zona. Empecé cogiendo olas a pecho con una tablita, hasta el día de hoy. No solo es mi afición, sino mi forma de vida. Comencé como gerente de una agencia de viajes que llevaba turistas a destinos exóticos como Maldivas e Indonesia, pero desde hace 20 años los traigo a Las Palmas de Gran Canaria con mi propia empresa. Yo que he estado haciendo surf en muchos sitios del mundo me quedo con la playa de Las Canteras, es genial. Tenemos más de 12 olas de gran calidad, desde El Rincón hasta El Confital. Hay, incluso, rompientes detrás de la Barra, además de un clima excepcional y muy buena temperatura en el agua. La zona ha mejorado mucho, sobre todo el paseo, ahora hay que conservarla y ponerle aún más zonas verdes. Esta es una gran ciudad en pequeño. Hay sitios para hacer de todo, desde deporte a actividades culturales.

Belinda Oliva, deportista y entrenadora de be box training

Belinda Oliva es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y dirige el centro Be Box Training. Apasionada del deporte desde siempre, ha practicado múltiples disciplinas a lo largo de su vida. En la actualidad, compite en triatlón, al mismo tiempo que gestiona su centro y acompaña a otras personas en su camino hacia una vida activa.

Belinda Oliva, deportista y empresaria. / José Carlos Guerra / LPR

«Yo compito a nivel nacional e internacional y es maravilloso llevar a Gran Canaria y a la ciudad a cualquier parte del mundo»

«Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad buenísima para hacer deporte, tanto a nivel interior como exterior porque podemos hacer diferentes tipos de actividades, ya sea windsurf, paddle surf, carreras de obstáculos, maratones, o ciclismo. Vivimos en un lugar idóneo por el clima, y las infraestructuras. Para mí ser vecina de esta ciudad es un orgullo, porque compito a nivel nacional e internacional y es maravilloso llevar a Gran Canaria y a la capital en cualquier tipo de competición o a cualquier parte del mundo. Y aunque es cierto que tenemos una infraestructura maravillosa para hacer deporte, sí es verdad que me gustaría que las carreteras estuvieran mejor asfaltadas para circular con la bicicleta y me gustaría que se acondicionaran algunos parques para hacer más ejercicio al aire libre como, por ejemplo, una pista de atletismo. Con el deporte lo que más me gusta es que puedo aportar ese granito de arena para que una persona pueda cambiar su vida o su día».

Jonás Rivero Felipe, camarero del Ca’ jonás

Natural de Telde y residente hoy en la capital, Jonás Rivero Felipe sigue los pasos de su padre al frente del Ca’ Jonás. Fundado en 1986, se ha convertido en un referente en la calle Peregrina del barrio de Triana entre varias generaciones; por sus bocadillos en su día y hoy por la cerveza, el trato cercano y «los chupitos antes de arrancar».

Jonás Rivero, la segunda generación de Ca' Jonás. / José Carlos Guerra / LPR

«Para mí está guapísimo ir de ruta e ir probando los bares nuevos de la ciudad, ver y conocer el ambiente, aunque tengo los míos de confianza»

«El día en un bar comienza montando la barra, después la sacar la terraza, preparar las mesas. Te empieza a llegar gente, tienes entonces que empezar a ir sirviendo. Al final siempre estás haciendo cosas, porque después ya viene la guerra e intentas sacar el curro adelante. Siempre digo que ofrezco un trato informal, no me gusta que el camarero sea súper estricto y formal. Intento ser respetuoso claro, mantengo el equilibrio, que vean que soy el chico que te va a servir pero al mismo tiempo hay buen rollo. Luego cuando estoy por ahí se recompensa porque me saluda muchos clientes, aunque no me gusta mucho que me identifiquen solo como el del Ca’ Jonás. Aún así, es un orgullo pertenecer al bar de mi padre. Para mí está guapísimo ir de ruta e ir probando los bares nuevos de la ciudad, ver y conocer el ambiente. Ahora hay muchos que tiran de influencers y que terminan siendo una moda pasajera. Al final, uno tiene sus bares de confianza para tomarse unas cervezas, como pueden ser La Gamba o La Boheme».