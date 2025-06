Un festivo marcado por el compromiso ambiental en Las Canteras: "Puede haber llegado la basura al mar"

La playa de Las Canteras se convirtió este martes en el punto de encuentro de familias, amigos y parejas que aprovecharon el día festivo tras la celebración de San Juan para disfrutar del sol y el mar. Bajo un cielo despejado y con un calor que ya demuestra que el verano está aquí, las sombrillas florecieron sobre la arena como si de un campamento improvisado se tratara. Los niños, ya de vacaciones escolares, no salían del agua, y la imagen general era de jolgorio, especialmente entre quienes se reencontraban después de mucho tiempo. Aunque también de conciencia social, ya que algunos bañistas se dedicaron a limpiar el arenal y otros prestaron atención en no dejar nada de basura detrás de ellos.

Humberto Iess se acercó a la costa con un objetivo claro: comprobar si los restos de la noche de San Juan habían llegado al mar. Submarinista habitual en Las Canteras, Iess suele sumergirse para observar la fauna marina, pero esta vez quería documentar el impacto ambiental. «Aquí no suele haber mucha basura en comparación con otras playas de la isla, como Salinetas», explicó. Tras las lluvias torrenciales de Telde se sumergió en esa playa del municipio y encontró dos contenedores de basura hundidos, cuya retirada solicitó a través de sus redes. «Aunque en la arena no veas nada, dentro del mar no se sabe lo que puede haber llegado, quizás hay bolsas o plásticos», advirtió. Por eso decidió grabar su inmersión y compartir lo que encontrara. «Para mí es incongruente que se celebre aquí la fiesta, siendo la playa un símbolo de reserva medioambiental», opinó.

Además de limpiar el fondo marino en cada inmersión, Iess reutiliza parte de los residuos en su marca de diseño sostenible, Yum Design. «Hacemos ropa sin químicos, muebles, palas de playa, colgadores para cámara, toallas y gafas», enumeró. Su próximo destino será La Graciosa y El Hierro, donde espera seguir grabando y recogiendo basura marina. Este martes, incluso antes de entrar al agua, ya estaba sorprendido por la cantidad de colillas sobre la arena, a pesar de que desde 2022 está prohibido fumar en la playa. Por ello, recogió varias para tirarlas al contenedor. «No vengo a San Juan en Las Canteras desde hace cuatro o cinco años porque me pongo malo», confesó.

De Burgos a Canarias

«Unas trajimos la comida de casa y otras la compramos, pero todas vamos a dejar la playa limpia», aseguró María Jesús Alonso. Pasó el día con sus amigas, a quienes conoce desde que llegó a Canarias procedente de Burgos. «Yo misma pedí el traslado porque era joven y quería vivir nuevas experiencias», recordó. A su lado estaba la primera vecina que conoció al llegar, hace ya casi cinco décadas. «Ella me cuidaba y me sigue cuidando a día de hoy», destacó emocionada. «Me quedé aquí porque la gente era muy amable y me sentí acogida», añadió. Las amigas —Isabel, Gemma y Teresa— no solo comparten jornadas de playa, también van juntas al cine o a «cotillear», según Alonso.

«Una playa como esta en plena ciudad no creo que exista en ninguna otra parte de España», afirmó Teresa. A su juicio, no hace falta viajar hasta el Caribe para disfrutar de una playa paradisiaca. «Esto lo tenemos en la puerta de casa», subrayó. «Y no solo porque es lo nuestro, sino también porque son muchas horas de avión hasta allí», añadió. Mientras esperaban a que el sol calentara lo suficiente para entrar al agua, conversaban animadamente. «Yo soy alérgica al agua», bromeó Isabel. «Somos de esta zona, canarias de kilómetro cero», rieron. «Nuestro objetivo es estar tranquilas y pasar un día de descanso, con eso nosotras estamos contentas», concluyeron.

Mismos visitantes, pero más basura en San Juan A pesar de que el arenal en San Juan recibió el mismo número de visitantes que el año pasado -60.000-, el Servicio de Limpieza registró más residuos. En total, este año se ha saldado con la recogida de 11.125 kilos de residuos, 6.675 kilos más que el año anterior. De forma detallada, 200 kilos correspondieron a vidrio, 400 a envases ligeros, 75 a papel y cartón, y 50 a materia orgánica, recogida en los contenedores marrones que se instalaron por segundo año consecutivo durante estas fiestas. El operativo nocturno de limpieza, con motivo de la noche central de las Fiestas Fundacionales, se inició a las 16:00 horas con un despliegue que se mantuvo de forma continua retirando residuos tanto de la arena como del Paseo de Las Canteras, además de vaciar papeleras y contenedores. En cuanto a la seguridad, más de 60.000 personas se congregaron anoche en la playa de Las Canteras y sus inmediaciones en una jornada que se desarrolló sin incidentes destacables. Los conciertos concluyeron alrededor de las 2.30 horas en una jornada que se desarrolló con normalidad.

Cristina Flores y Daniel Parejo aterrizaron desde Barcelona para visitar a sus amigos. Mientras se aplicaban protector solar, comparaban Las Canteras con las playas de la capital catalana: «Allí está todo muy masificado, prácticamente no puedes estar, y también está más sucio». Cristo Gómez, uno de los anfitriones, se convirtió en guía improvisado y planeó una ruta por algunos de los lugares más emblemáticos de la isla. «Vamos a enseñarles los sitios más conocidos. Tenemos pensado ir a Maspalomas, Guayadeque y, por último, ellos van a ir al Roque Nublo por su cuenta», explicó. El joven aprovechó el festivo para relajarse en la playa, ya que durante la noche de San Juan tuvo que trabajar: «Lo sentí bastante el hecho de no poder ir; lo escuchaba desde el trabajo e incluso llegó el olor a pólvora».

Fuegos en La Cícer

Este año, los fuegos artificiales iluminaron el cielo desde La Cícer por segunda vez consecutiva, en lugar del habitual espectáculo en La Puntilla. «Me gustaba más en el otro lado, ahora me parece muy lejos», opinó Sergio Jiménez, que acudió con su esposa e hijos. La familia, originaria de Paraguay, lleva más de veinte años en Canarias y vive cerca de la playa. «Es el parque más cercano que tenemos y el mejor», señaló. En su nevera de playa descansaba un maté aún por tomar. «Esto no se puede cambiar, es nuestra tradición», dijo con orgullo. Aunque antes solían viajar con frecuencia a Paraguay, ahora esperan la visita de los abuelos debido al elevado coste de los billetes para una familia de cinco. «Mi suegro llega dentro de un mes», compartió. La playa es uno de sus lugares predilectos, sobre todo porque Paraguay carece de salida al mar. «Aunque antes sí la tenía, pero tras dos guerras se perdió el acceso», recordó. «Los paraguayos somos una población muy sufrida, pero seguimos adelante», añadió.

Ambiente en Las Canteras por la Noche de San Juan / José Carlos Guerra

Ramón y su madre, Varela, también son vecinos de la zona. «Lo crié en la playa», comentó ella. «Ella nació en Galicia y mira lo morena que está», puntualizó su hijo. En esta ocasión decidieron almorzar frente al mar con un menú poco habitual: un tupper de Nasi Goreng, un plato indonesio a base de arroz, pollo, verduras y huevo. «Está buenísimo, lo compramos en Casa Ari y es muy auténtico», recomendaron. Varela aseguró que, al finalizar el día, dejarían todo en perfecto estado. «Esto es un tesoro, pero hay que cuidarlo», afirmó. «Antes, los que éramos de la playa de verdad no dejábamos nada detrás», añadió con nostalgia.

En este sentido, Las Canteras, una vez más, demostró ser mucho más que una playa, porque para los bañistas también es un espacio de encuentro, memoria y pertenencia, donde cada ola arrastra historias de quienes la disfrutan, la cuidan y la sienten como parte de su hogar. Por ello, la preocupación de su cuidado y acicale no solo para disfrutar de más días de playa en el ‘tesoro’ de la ciudad, sino también para preservar su infinita biodiversidad.