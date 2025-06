"Me gusta volver a mi país, pero siento que ya pertenezco aquí, esta es mi casa": historias reales que captan la diversidad de Las Palmas de Gran Canaria

Gloria Morales, bailarina y creadora de Ballet fit

Nacida y criada en la capital grancanaria, Gloria Morales es la creadora de Ballet Fit, un programa dedicado al entrenamiento y la salud. A pesar de haber recibido parte de su formación en el extranjero, es en su propia ciudad donde ha encontrado la calma para trabajar desde el interior que tan importante es para su negocio.

Gloria Morales, bailarina y creadora de Ballet Fit. / José Carlos Guerra / LPR

«Esta ciudad es donde nací y donde crecí. En el plano personal me lo ha dado todo pero, en el plano profesional, si te dedicas al arte, tienes que salir sobre todo por la formación. Estuve fuera una temporada, pero yo iba y venía, por lo que tengo el concepto de que nunca me he marchado. Soy lo que soy a base de la lucha, el compromiso y esas idas y venidas que me han hecho aprender de lo que hay fuera sin abandonar lo que es mi tierra. Cuando somos jóvenes a lo mejor apreciamos más otras cosas o protestamos por lo que no hay aquí, pero cuando vas creciendo y viendo mundo, valoras cada vez más el clima, la gastronomía, las conexiones, la cultura, y que es una ciudad muy completa que tiene de todo. Te da esa calma, ese abrazo, la tranquilidad que inspira el mar y su gente. Ahora hay más sensibilidad y respeto hacia los que nos dedicamos al arte, y es bastante cosmopolita. En este periodo de mi vida estoy más arraigada a la tierra y puedo trabajar desde aquí, donde me gustaría retirarme, porque me inspira calma y salud».

Eduardo Jiménez Aigaje, cocinero y dueño de la cafetería yanuna

Llegó en 1999 procedente de su Ecuador natal. Con 19 años, Eduardo vio en la capital grancanaria el cambio personal y profesional que necesitaba cuando su país atravesaba una crisis económica. Mecánico industrial de formación, se dedicó a la hostelería desde el inicio, descubriendo su verdadera pasión. Hoy tiene su propio negocio de comida.

Eduardo Jiménez, propietario del restaurante Yanuna. / José Carlos Guerra / LPR

«Aunque ya tenía un trabajo, era muy joven cuando vine, pero sentía que quería estar en otro lado. Tenía un tío que ya vivía aquí y me animó. Soy de una ciudad pequeña de la costa, Santo Domingo, y el clima es muy parecido, eso me gustó de aquí. Empecé trabajando en una cocina de la playa de Las Canteras, donde vi por primera vez lo que eran unos fuegos de San Juan, y me gustaron mucho. Después de trabajar en varios restaurantes, en 2022 pude montar mi propio negocio de comida: Yanuna, que en lengua quechua significa ‘cocinando’. Lo puse en homenaje a mis orígenes. Siempre me he sentido muy bien acogido. La ciudad me ha dado la oportunidad de crear mi negocio y de formar mi propia familia. Me gusta volver a mi país, pero siento que ya pertenezco aquí, esta es mi casa. Desde el principio me pareció una ciudad grande y cosmopolita y ahora la veo cada vez más moderna en lo urbano, además de cómoda en cuanto a movilidad; menos en Navidad, que hay mucho tráfico. Algo que me gusta hacer es ir a ver la capital desde el mirador de Cardones.

Cristina Santana Herrera, artista y mánager de Lambada Records Bar

La ilustradora y muralista Cristina Santana Herrera es una de las artífices de Lambada Records, el ‘craft bar’ y tienda de discos que combina vermuts y buena música. Un local que, además de albergar algunas de las obras de Santana en sus paredes, es un punto de encuentro en la ciudad para el ocio y la cultura.

Cristina Santana, fundadora de Lambada Records Bar. / José Carlos Guerra / LPR

«Esta ciudad desborda talento y los artistas siempre abren la veda a nuevas formas autoproducidas de expresarse. Nunca he sentido la famosa claustrofobia insular ni tampoco ganas de irme, quizá porque siempre me he sentido a gusto aquí, quizá porque siempre sentí que mi ciudad me ha dado lo que he necesitado. Esto último, y lo digo con mucha pena, ha cambiado en los últimos años. Si tuviera que pedir un deseo o hacerle un regalo a Las Palmas de Gran Canaria sería devolverle la cultura y que se viera en las calles: más conciertos, más música, más arte, más color, más espacios accesibles para crear esa cultura europea que tanto envidiamos cuando vamos de viaje y que tanto nos cuesta generar aquí. A los artistas les falta apoyo, así como iniciativas prácticas y accesibles que les den una cabida justa y bien remunerada. Como manager de Lambada Records Bar, desde ahí intentamos aportar nuestro humilde granito de arena a esta ciudad para devolverle, en pequeña escala, la cultura que merece».

Pablo Díaz Peñate, fotógrafo de Schamann

Pablo Díaz Peñate continúa con la tradición familiar vinculada a la fotografía. Hijo del popular Pablo Díaz, se crió entre Schamann y Las Chumberas. El primer estudio fotográfico fundado por su padre estaba en la calle Alceste, que se trasladó años después al corazón de la calle Pedro Infinito, donde continúa su hijo a día de hoy.

Pablo Díaz, fotógrafo de Schamann. / José Carlos Guerra / LPR

«Llevamos media vida sacando fotos a todas Las Palmas de Gran Canaria, y fuera de ella. Cuando salía del colegio comía en el estudio de mi padre y ahí me quedaba toda la tarde haciendo deberes. Ya más grande empecé a echar una mano revelando carretes hasta que me fui metiendo en los reportajes de boda. Después, viajé a Madrid a estudiar Imagen y Sonido y cuando volví en 1997 empezamos la transición a lo digital. Me gusta hacer retratos porque ves crecer a las generaciones. Creo que la ciudad en sí es un escenario para la fotografía, desde el tradicional parque Doramas para fotos de boda hasta el Canódromo, para trabajos más urbanos, aunque las torres las evito hasta que las quiten o las terminen, porque no me gustan. Disfruto la ciudad desde que hacían los Carnavales en El Hoyo. La playa de Las Canteras es uno de mis sitios favoritos, no solo para la fotografía, sino también para pasearla. La ciudad ha ido cambiando, pero hay que darle un poco más de mimo, tanto por parte de los ciudadanos como de los políticos».