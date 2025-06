"Desde que tuvo puerto fue cosmopolita": historias reales que reflejan la esencia de Las Palmas de Gran Canaria

Jyoti Barahani, empresaria y escritora

Esta escritora y empresaria nació en Poona, en India, y siendo apenas una niña se trasladó con su familia a vivir a Canarias, aunque no fijó su residencia en la capital grancanaria hasta que se casó. Ahora forma parte activa de la sociedad y la cultura de la ciudad, convencida de que todos deben aportar su grano de arena.

Jyoti Baharani, escritora y empresaria. / José Carlos Guerra / LPR

«Nací en Poona (India) y llevo más de 45 años viviendo en Las Palmas de Gran Canaria. Siento una gratitud profunda hacia esta ciudad y su gente que me abrió no solo sus puertas, sino también el alma. Las Palmas de Gran Canaria es una capital cosmopolita y solidaria, donde uno se siente en casa. Me encanta su compromiso con la cultura y el turismo, y deseo que todos contribuyamos a mantenerla sana y limpia, tanto para residentes como visitantes. Disfruto sentarme en las terrazas de Vegueta, leer el periódico mientras saboreo un buen café. Pasear por la Plaza Santa Ana, con su historia y la majestuosa Catedral, me conecta con mi espiritualidad, un lugar místico que me inspira a seguir creando. También adoro el Muelle Deportivo, donde el horizonte abierto invita a soñar y escuchar historias de grandes viajes. Aunque mi alma es hindú, mi corazón es canario. Las Palmas forma parte de mis relatos porque me gusta enaltecer los lugares que me han hecho mujer».

Borja Casillas Toledo, Drag Sethlas

Vecino del barrio de Las Torres de nacimiento y ahora de Los Giles, Borja Casillas Toledo, más conocido por su ‘alter ego’, Drag Sethlas, se ha convertido en todo un emblema del Carnaval de la capital grancanaria. Este joven siempre ha sabido disfrutar de la fiesta y le gustaría que esa vibra no muriera en la ciudad.

Borja Casillas (drag sethlas) | 13/06/2025 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

«Intento acudir a todo lo que puedo y disfrutarlo, más ahora que por fin hemos recuperado el Carnaval de Calle, aunque siempre hay que estar luchando»

«Mi pasión por el Carnaval comenzó viéndolo por la tele; en 2013 empecé en el mundo drag como bailarín con Drag Vulcano y ya en 2015 me presenté como Sethlas a la gala Drag de la capital, porque antes ya había participado en otros carnavales. Ya 2017 fue el trampolín, no pensé que fuera a ser tan fuerte la repercusión, pero fue un show que no dejó indiferente a nadie. Incluso, el año pasado hice bolos en Latinoamérica y me dijeron que me conocían por la Gala Drag. Intento acudir a todo lo que puedo y disfrutar, siempre he sido de hacerme mis disfraces, más ahora que por fin hemos recuperado el Carnaval de calle, siempre hay que estar luchando con eso, incluso las restricciones afectan a las galas. Pero bueno, al final, me preguntan que por qué no me voy a vivir a la Península, ¿para qué? Me gusta estar aquí, con mi familia y mi playa. Intento ir a todas las fiestas, El Pilar, San Lorenzo...; aunque noto que a la ciudad le falta algo, como un Orgullo LGTBIQ+ en el que se tire la casa por la ventana».

Nicole Tavarez, coordinadora en un centro de menores

Nicole Tavarez llegó a la ciudad hace 31 años y desde entonces ha ejercido como intérprete y cocinera, además de haber sido propietaria de una empresa de catering. La cercanía de la gente, el buen clima y la tranquilidad de estar a dos horas de Senegal, su país de origen, han hecho de la capital grancanaria su hogar.

Nicole Tavarez, coordinadora en un centro de menores. / José Carlos Guerra / LPR

«Esta ciudad es el sitio donde he trabajado, he construido mi vida y he crecido como persona; me ha dado estabilidad, oportunidades y afecto»

«Esta ciudad es para mí mucho más que el lugar donde vivo. Es el sitio donde he construido mi vida, donde he crecido como persona y como madre y donde he desempeñado distintos trabajos como intérprete, cocinera y autónoma con mi propia empresa de catering, una etapa que recuerdo con mucho orgullo. Es mi segunda casa. Llegué aquí siendo muy joven, embarazada de mi primer hijo, fruto de mi matrimonio con un hombre canario, ya fallecido. Di a luz aquí y ocho meses después regresé a Senegal. Sin embargo, me costó adaptarme por la soledad y la falta de apoyo familiar. A los dos años decidí volver y con el tiempo entendí que fue la mejor decisión que pude tomar. Me ha dado estabilidad, oportunidades y afecto. La calidez de la gente, el clima, la cercanía con mi país y la vida que he podido construir aquí hacen que esta ciudad sea, sin duda, mi hogar. Además, pude traer a dos de mis hermanos a vivir aquí, y ver cómo han crecido, estudiado y se han hecho independientes me llena de orgullo».

Vicente Díaz, arquitecto

Vicente Díaz es doctor arquitecto por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con especialización en cooperación al desarrollo, y profesor de la ULPGC. Díaz tiene una implicación especial con la capital al haber desarrollado proyectos participativos en La Isleta y fomentar la movilidad sostenible.

Vicente Díaz, arquitecto. / José Carlos Guerra / LPR

«Creo que la ciudad desde sus inicios ha sido y sigue siendo un experimento de integración que ha salido muy bien»

«Uno de los puntos fuertes de la ciudad es, sin duda, la multiculturalidad. Precisamente convertirnos en Capital Europea de la Cultura en 2031 podría suponer un revulsivo para creernos de verdad nuestro potencial como mezcla de culturas. Creo que desde sus inicios ha sido y sigue siendo un experimento de integración que ha salido muy bien. Pasear por la ciudad es como visitar la sede de Naciones Unidas. Y la arquitectura es un reflejo de esa mezcla. Aun así, tenemos que mejorar nuestra relación con el pasado. Impedir que se siga deteriorando el patrimonio. De igual manera, vivir en Las Palmas es un lujo. Y no me refiero solo a lo que ya conocemos: amaneceres y atardeceres de ensueño, playas, miradores, buen clima, multiculturalidad, buena gente y oferta cultural. Incluso lo que no está tan bien, como el tráfico, el ruido, la ausencia de espacios adecuados para el Carnaval y otros eventos, el problema de la vivienda o la falta de espacios verdes, para mí son una invitación a trabajar para mejorar las cosas».