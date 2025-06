Una de las casas más antiguas de Las Palmas de Gran Canaria: ocupada y sin rehabilitación prevista

La ventana rota que en la planta baja del número 27 de la calle Mendizábal no da lugar a dudas. La vivienda, una de las más antiguas de Las Palmas de Gran Canaria, languidece sin uso tras adquirirla el Ayuntamiento de la capital hace un año. Actualmente, varias personas sin hogar pernactan en su interior desde hace meses, según denuncian los vecinos. Todo pese a que cuenta con un alto nivel de protección al ser una de las pocas fachadas del siglo XVI que siguen en pie en el casco histórico.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adquirió este inmueble en julio del año pasado mediante una expropiación de mutuo acuerdo por 368.082 euros. La vivienda era propiedad de la empresa Resdev So Reoco 2, con sede en Madrid y dedicada a la gestión inmobiliaria. No obstante, tras su compra el Consistorio no indicó la finalidad de esta operación, aunque ya en 2016 el entonces concejal de Urbanismo, Javier Doreste, apuntó que la idea sería hacer allí un centro de información sobre Vegueta.

Según los comerciantes y vecinos de esta céntrica calle, repleta de negocios de restauración y por la que pasan miles de turistas al año, en el inmueble pernoctan desde hace casi un año varias personas sin hogar. "Entran por la noche y salen por la mañana", indican. Lo hacen a través de la ventana de la planta baja, que permanece rota y que cubren con un tablón cada vez que estas personas entran y salen. Eso sí, aclaran que no son personas conflictivas y que aparentemente mantienen el lugar.

Uso cultural

Este periódico se ha puesto en contacto con el Consistorio para conocer si tienen constancia de estas personas que pernoctan en el inmueble y si existe ya un plan definido de restauración y uso, sin obtener respuesta. La parcela está reservada en el Plan General de Ordenación (PGO) como de uso cultural. El plan especial de protección de Vegueta-Triana estipula que se permite la remodelación del interior, aunque se deben mantener las proporciones del edificio actual.

Edificio en el número 27 de la calle Mendizábal de Las Palmas de Gran Canaria. / JUAN CASTRO

El inmueble cuenta con un grado de protección parcial, por lo que se protege la fachada, la primera crujía y la planta de la edificación, que incluye un pequeño patio hacia la calle Alcalde Díaz Saavedra. La fachada de Mendizábal cuenta con una interesante portada de cantería, según resalta el catálogo de Patrimonio arquitectónico, con un arco conopial en la ventana superior propio de las edificaciones de la capital construidas hasta principios del siglo XVII. Y es que se trata de un edificio "de interés por la edad y su singularidad".

El inmueble ha sufrido numerosas vicisitudes en los últimos años. La casa ha permanecido en pie a diferencia de otras edificaciones antiguas de esta misma calle que fueron derribadas en las últimas décadas. En 2016 sufrió al menos un incendio, destruyendo buena parte de la techumbre, por lo que hoy la cubierta es de planchas. Además, dos años antes unos ladrones abrieron un butrón en la pared y desvalijaron el interior.