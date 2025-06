¿Has oído hablar del club más secreto de Las Palmas de Gran Canaria? Solo puedes entrar con clave

Pasear por la calle General Vives puede parecer rutinario, pero si levantas la vista a la altura del número 52, verás una puerta discreta, sin indicios, sin rótulo, sin estridencias. Nada sugiere lo que se esconde tras ese umbral. Nada, salvo una pequeña cerradura donde solo puedes introducir una clave si alguien te la ha dado.

Y es que entrar en Mizu Club no es tan fácil como pedir mesa o hacer una reserva. Se accede por invitación, por código secreto, por la curiosidad de quienes ya han cruzado esa puerta y quieren compartir el secreto con alguien más.

Dentro, la experiencia no es solo nocturna: es sensorial, sofisticada, japonesa, con ecos de los bares clandestinos de Tokio, Shanghái, París o Berlín. Y este mes, además, está de celebración.

Un 'speakeasy' en pleno corazón de la ciudad

Inspirado en los clubs secretos de la Ley Seca estadounidense, Mizu Club apuesta por la exclusividad y el boca a boca. No hay redes sociales con vídeos virales, ni carteles que anuncien ofertas. Hay música suave, cócteles de autor y una atmósfera cosmopolita, cálida, reservada.

La decoración es elegante, pues cuenta con luces tenues, maderas oscuras y una barra que podría estar en cualquier rincón de Shibuya o Soho. Todo está pensado para que el visitante se sienta en otra ciudad, en otra época, en otra historia.

Cócteles con alma y whisky japonés

Uno de los grandes atractivos del club es su carta de bebidas: una cuidada selección de destilados premium, con una mención especial a los whiskys japoneses, auténticas joyas difíciles de encontrar en la isla. El servicio es personalizado, sin prisas, con tiempo para saborear cada copa y dejarse guiar por las sugerencias del equipo.

La coctelería se inspira en sabores asiáticos, con ingredientes como yuzu o umeboshi o té matcha. Y si vas un viernes o sábado, puede que además te sorprendan con algo más.

La magia de moon

Detrás de este proyecto está Teresa Moon, una mujer que ha recorrido medio mundo antes de reinventar la escena gastronómica en Las Palmas de Gran Canaria. En diciembre de 2020 abrió, junto a su marido, El Bento Japonés en la calle Isla de Cuba. Un local con solo cuatro mesas y un menú Omakase cambiante, basado en producto fresco del día y en la filosofía japonesa de sorprender al comensal.

El restaurante fue un éxito inmediato y todavía hoy se considera uno de los mejores japoneses de la isla. Pero Moon no se detuvo ahí. Su siguiente paso fue el Mizu Club, una prolongación de su visión: íntima, auténtica y profundamente creativa.

Este fin de semana de junio, Mizu celebra su primer aniversario. Y lo hace como mejor sabe con sushi y cócteles, buena música y Teresa Moon tras la barra, sirviendo bocados japoneses con cada bebida que se pida. Será el viernes y sábado por la noche, desde las 20:00 hasta medianoche.

Quienes tengan la suerte de contar con el código de acceso vivirán una experiencia completa en un ambiente que, por unas horas, transforma la capital grancanaria en una postal de Tokio o Berlín.

Mizu no es un sitio de paso. No lo encontrarás por casualidad. No verás fotos por todas partes. Es un club para quienes buscan algo distinto, quienes valoran el silencio, la estética, el trato cercano. Y como todo lo que se transmite de boca en boca, su magia está en el misterio.