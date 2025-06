Una concejala del PP, a Vox: "Estoy enamorada de una mujer, no lo voy a esconder para que ustedes se sientan cómodos"

"Quiero decirle a Vox que estoy enamorada de una mujer, que me ha enseñado el amor verdadero y no pienso dejar de amar libremente, no voy a esconder a quien amo para que ustedes se sientan cómodos". Con estas palabras, la concejala del PP María Amador se manifestó este viernes ante el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante el debate por el acuerdo declarativo con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

"Dicen que no hace falta el orgullo, ni una bandera colorinchi. Dicen que todos somos iguales pero la realidad es tozuda. Cada día gente del colectivo sigue recibiendo insultos, tienen miedo de decir a quién quieren. Las personas trans ven cuestionadas su identidad", resaltó Amador, al tiempo que sentenció: "ni un batallón como ustedes me van a callar".

Felicitaciones del equipo de gobierno

La alcaldesa Carolina Darias le dio la enhorabuena "por su valentía". Y es que la intervención culminó entre los aplausos de todos los concejales, excepto los de la formación de extrema derecha. Los cuatro ediles de Vox fueron los únicos que no apoyaron la iniciativa argumentando "adoctrinamiento".

La concejala de Igualdad, Betsaida González, quien también felicitó a Amador, le respondió a Vox y resaltó que "a lo que llama adoctrinamiento, nosotros lo llamamos educación para prevenir la discriminación y el odio".

La concejala de Podemos, Gemma Martínez, también señaló que participará en los actos con motivo del Orgullo "como lesbiana totalmente orgullosa. Somos una ciudad abierta, respetuosa y orgullosa".