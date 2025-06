El poeta de los aires canarios

Hace muchos años conocí a Pepe Rivero (1942-2017), era una época en la que coincidíamos en el Museo Canario para obtener información, indagar y anotar cuántos datos nos interesaban por aquel entonces. Supe de su afición al golf, era uno de los más entendidos y sabedores de este juego, introducido en nuestra Ciudad, claro, por la colonia británica y también, Pepe, era una persona que recordaba a cada momento a su abuelo Domingo Rivero, poeta, uno de los precursores del modernismo en Canarias. Desde hacía tiempo, tenía intención Pepe de ofrecer a su abuelo un recuerdo constante a través de la creación de un museo a él dedicado. Y pudo conseguirlo. Memorables tardes, jornadas cordiales, entrañables amigos y personas dedicadas a la Cultura, pasaron por el museo. Me parece que fue en el 2012 cuando se inauguró, de su mano y de la de su esposa Luisa Estévez que tanto le ayudó y, desde luego, de la que fuera encargada del centro, Elisa. Este museo estuvo a la cabeza de las actividades culturales de la Ciudad en los años en los que Pepe pudo atenderlo.

En cierta ocasión me invitó a participar y aproveché la ocasión para explayarme sobre los aires poéticos que Domingo Rivero, su abuelo, proyectó en sus poemas dedicados a la Aviación, a los aviones, a los aviadores… Eran días que dedicábamos a recordar los principios de la Aeronáutica en Canarias y nada mejor, en esta ocasión, que hacerlo basándonos en la pluma de este amigo de los aires, de los cielos; un poeta que captó, de inmediato, la importancia de la Aviación y los beneficios que traería su desarrollo a nuestra ciudad de Las Palmas.

El poeta Domingo Rivero González (Arucas, 1852-Las Palmas, 1929), estudió en el Colegio de San Agustín y Derecho en Sevilla y Madrid. Vivió en Londres y París. Fue Registrador de la Propiedad, Relator de la Audiencia Territorial de Las Palmas y durante diez años su secretario. Tenía vínculos familiares con Tomás Morales y el periodista, gran amigo del árbol, Francisco González Díaz. En 1885 matrimonió con doña Nieves del Castillo-Olivares y Fierro y fruto de este matrimonio fueron siete hijos. En 1924 se jubila. Curiosamente, casi la mayor parte de su obra permaneció sin ser publicada en vida.

La tierra y la gente de Arucas, donde nació el poeta, en esos inicios de la Aviación en Canarias, mostraron un gran interés por las cosas del aire; tanto que llegaron a contratar al as del aire, Garnier, que se encontraba en Las Palmas, para que volara con su Bleriot y Garnier, el 4 de mayo de 1913, voló sobre el cielo de Arucas y la gente, entusiasmada, saludaba al arriesgado piloto y, de seguro, los más viejos del lugar y, por supuesto, Domingo Rivero, recordarían la elevación, el domingo 23 de agosto de 1896, del primigenio vuelo de un globo tripulado por el aerostero Jaime Company (un recuerdo, en piedra de la tierra, de este vuelo, queda en el Parque Municipal de Arucas).

Así era la villa de nuestro poeta… ¿Influyó en él esta vocación de su tierra por las cosas del aire? Lo que sí podemos asegurar es que Domingo Rivero González fue un adelantado a su tiempo y resaltó la importancia que tendría la Aviación en Canarias. Fue testigo de la llegada del Plus Ultra al Puerto de La Luz, aquella tarde del 22 de enero de 1926, y decidió dejar para la posteridad sus impresiones de este vuelo que situó a España junto a los países europeos más avanzados de la Aviación de aquella época. El valor de su pensamiento no solo estriba en el reflejo de su concepto global de la aeronáutica de entonces llevada al futuro, también y sobre todo, por ser de los que, en el principio de nuestra Aviación, creía en ella y en sus posibilidades… Canarias, como hoy, era región desgajada en un Atlántico enorme, separada territorialmente de la España peninsular y lejana, entonces, como perdida y olvidada.

El avión sería elemento imprescindible para conocer y dar al mundo voz continuada de su existencia y fundamento de un necesario progreso y bienestar de su gente. Todo esto lo vislumbraba el adelantado poeta Domingo Rivero.

Gran Canaria ha siso escala, destino y punto de arranque de hazañas aéreas y su población ha vivido con intensidad todas estas gestas. Parte de esto lo experimentó el poeta y vislumbraba lo por llegar.

¿Es extraño pensar que los que aquí vivimos, rodeados como estamos de cielo y mar, de aires infinitos, tengamos la mirada azul, de mirar el horizonte y el pensamiento en el más allá de ese horizonte y de esos aires?

No nos sorprende que los habitantes de esta Isla se apasionaran con el vuelo del Plus Ultra y aclamaran y vitorearan a sus tripulantes.

Como tampoco resulta extraño que Domingo Rivero, el poeta de los aires, cantara y se emocionara con este hidroavión cuya significación va más allá de su recorrido aéreo. En cierta ocasión escribía así sobre este memorable vuelo:

No se puede olvidar un matiz, en su expresión espiritual, que habría definido el vuelo en su significación sentimental, me refiero al sentido de hermanamiento entre las dos orillas, al sentido del no olvido, a la evocación de la presencia española en el continente que se llamó Nuevo. En definitiva, el Plus Ultra asumió la misión de los grandes exploradores, la del estudio de una nueva ruta, la aérea, y a estos objetivos habría que añadir significados profundos que su estela dejó marcados para la historia.

Fue también el vuelo romántico, el que se hace con el corazón; el vuelo deportivo, el que se concibe sin esperar nada a cambio; el vuelo militar, el que se origina por un deber patriótico y el vuelo de la disciplina, el que se emprende con el cerebro y la voluntad. Todo ello se podría sintetizar en una frase: un sentimiento profundo; esto era el vuelo del Atlántico-Sur en los albores de la Aviación.

Estudiando la poesía de Rivero, la que dedica a los aires, a esos proyectos espectaculares en los que los aviones son los protagonistas, a través de las acciones humanas; podemos afirmar que, con una clara visión, percibía el futuro o lo adivinaba… solo con la observación de aquellos primeros vuelos que por nuestros cielos navegaron y en nuestras aguas amararon y, de seguro, también entraría en su pensamiento esos significados profundos que el Plus Ultra llevó s América y lo que significaría para los días venideros ese vuelo grande de España… Y Canarias, Gran Canaria, fue protagonista, una vez más y, como tantas otras, fue proyección al futuro y lanzadera al Más Allá.

El poeta Domingo Rivero lleva su corazón, a través de su pensamiento y de su mente, a las esferas altas, a esos aires por donde discurren las primeras aeronaves que ya van siendo elementos de importante significación en la interrelación humana, en la correspondencia de los pueblos… Y nos habla del Plus Ultra y titula una de sus poesías, simplemente: El Hidroavión, en donde plasma la impronta de esas ideas futuribles y la razón de España como nación exploradora y emprendedora…

EL HIDROAVIÓN

Como el ave que un instante,

para descansar, se posa,

y luego vuela, animosa,

hacia otra tierra distante,

partió de aquí el hidroavión

y en su viaje le acompaña,

por su suerte y la de España,

nuestra trémula emoción.

El riesgo hacer más pequeño

mañana será el problema.

Lo de hoy es el poema:

el peligro y el ensueño.

Es renovar en el viento

de Colón la empresa homérica,

buscando el alma de América

con nueva fe y nuevo aliento.

Es el ímpetu romántico,

que el egoísmo no empaña:

¡es tu gloria, madre España,

que vuela sobre el Atlántico!

(Domingo Rivero, 05 de febrero de 1926, a los diez días de que el Plus Ultra emprendiera vuelo desde la bahía de Gando en su ruta a Buenos Aires)

Cinco días más tarde, el poeta quiso dejar constancia, a través de una décima, de la significación histórica de este vuelo que, precisamente, llegaría a Buenos Aires en la misma fecha en la que firmara este poético sentimiento y titula su empeño, simplemente, nada más y nada menos, como España.

ESPAÑA

España: en este momento

Que eterno será tu Historia,

Como un eco de tu gloria

Que llegas en alas del viento,

Sube por ti al firmamento

Azul, un clamor mundial;

y el mismo sol que triunfal

brilló ayer en tu armadura,

proyecta en tu noche oscura

el Alba del Ideal.

(Domingo Rivero, 10 de febrero de 1926)

Ciertamente, el vuelo del Plus Ultra significó para España, también para su Aeronáutica y para sus aviadores, un enorme prestigio y se puede decir que nuestra nación se puso, al menos, a la par de las más adelantadas de la aviación de la época.

Dos años más tarde de dar luz a la décima sobre la España que vuela, el ínclito poeta grancanario quiere dejar para la posteridad una dedicatoria a los aviadores, a los que hicieron posible el desarrollo de nuestra Aviación en los caminos del aire… Así tituló su poema: A un aviador, que es como decir, a todos ellos, a los que vuelan con el viento y en las nubes descansan, a los que miran al cielo desde el mismo cielo, a los que en las alturas se encuentran…

A UN AVIADOR

Nuevo símbolo en el mundo

Eres tú del pensamiento

Audaz aviador que subes

hacia el sol, y entre el profundo

mar y el alto firmamento,

sólo un rebaño de nubes

pastoreas en el viento.

(Domingo Rivero, 25 de febrero de 1928)

Tras este recuerdo, y desde luego elogio al poeta, termino recordando al amigo que fue Pepe Rivero y a su familia, Luisa e hijos Domingo y Ana… El recuerdo es un despertar y a nuestros deudos los hacemos inmortales.