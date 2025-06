Armario para dos

Hoy, en el Día Internacional del Orgullo LGBT, cuando todo el mundo vuelve la mirada hacia los disturbios de Stonewall de 1969 –hito que marcó el inicio del movimiento moderno por la liberación homosexual– no debemos olvidar cómo era la vida de las minorías sexuales, por aquellas fechas, a este lado del Atlántico.

No me detendré en los avatares de los homosexuales canarios durante el franquismo –tema que ya ha hecho correr ríos de tinta–, sino en los de las lesbianas, a pesar de que sus testimonios son escasos, casi inexistentes. De hecho, en el estudio de la homosexualidad bajo la dictadura, el lesbianismo adquiere un valor especialmente significativo por su invisibilidad: es como si no hubiera existido. ¿Por qué? Porque mientras la homosexualidad masculina fue perseguida, la femenina fue ignorada.

Pero paradójicamente, fue precisamente esa invisibilidad la que permitió a algunas lesbianas mantener relaciones bajo un cierto anonimato, camufladas como un par de solteronas que huyendo de la soledad compartían techo, aunque en una dictadura cuyo ideal femenino era el de la madre numerosa, la soltería resultara reprobable. En realidad, sólo se toleraba si se ejercían profesiones sacrificadas como la docencia, la enfermería o la administración pública, cuya dedicación ofrecía una justificación socialmente aceptada para no casarse. La vida ‘dedicada al trabajo’ funcionaba entonces como coartada para esquivar el matrimonio y, aunque con cautela, vivir sus vínculos afectivos y sexuales con otras mujeres, siempre y cuando se mantuvieran las apariencias.

Dado que muchas mujeres aprovecharon el acceso a empleos públicos como una estrategia para preservar su independencia –y, en algunos casos, sus relaciones amorosas–, existen ejemplos de parejas lésbicas que desarrollaron carreras dentro del propio aparato del régimen. Estas trayectorias no solo les garantizaron autonomía económica y personal, sino también el suficiente poder como para ser respetadas e, incluso, temidas.

Por eso hubo casos de lesbianas que, sin identificarse públicamente como tales, lograron integrarse en estructuras de poder. Algunas ocuparon cargos relevantes en instituciones como la Sección Femenina del partido único.

La naturaleza exclusivamente femenina de dicha organización favoreció la creación de vínculos sáficos bajo la coartada del servicio a la patria, ya que algunas de sus dirigentes, al ser solteras e independientes, transgredían las normas de género franquistas.

Además, su aire marcial –reflejado en el uso de uniforme, la sobriedad del aspecto y el porte resuelto– les confería una apariencia ligeramente andrógina con la que algunas lesbianas se sentían plenamente identificadas. Esta ambigüedad llegó a generar tensiones con los sectores más reaccionarios del nacionalcatolicismo, pues, aunque nadie se atrevía a denunciarlo abiertamente, circulaban rumores sobre ciertos lazos afectivos entre algunas dirigentes de la Sección Femenina que, al amparo del deber patriótico, compartían algo más que la ideología.

En Gran Canaria, el caso más evidente fue el de Blanca Naranjo Hermosilla y María del Carmen González Santana, quienes ocuparon un lugar destacado en la vida pública de la isla, tanto por su labor política como por su implicación en las instituciones.

Blanca fue la primera mujer en ocupar una concejalía en la corporación municipal, ejercer como primera teniente de alcalde e incluso asumir la Alcaldía, al sustituir durante trece días –del sábado 11 al jueves 23 de noviembre de 1967– a José Ramírez Bethencourt, convirtiéndose así en la primera mujer en presidir no solo la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria sino el gobierno de una capital de provincia en todo el país.

Nacida el 11 de febrero de 1921, descubrió su vocación política siendo aún menor de edad al realizar el servicio social obligatorio. Poco después se afilió a la Sección Femenina en cuya secretaría de Las Palmas de Gran Canaria comenzó a colaborar de forma voluntaria en 1940. Al año siguiente accedió al puesto de auxiliar de administración; un año más tarde fue nombrada regidora y, en 1946, asumió el cargo de delegada provincial de la Sección Femenina, responsabilidad que mantendría hasta la disolución del Movimiento Nacional en 1977.

En la Sección Femenina conoció a María del Carmen González Santana, dos años menor que ella, con quien todos los testimonios sugieren que forjó un vínculo que iba más allá de la amistad. Juntas fueron ascendiendo dentro de la organización hasta que, el mismo año en que Blanca asumía la delegación, María del Carmen fue nombrada secretaria provincial y en 1964 ingresó en el Ayuntamiento como concejala del distrito de Vegueta.

Su fidelidad, entrega y méritos les permitieron evitar justamente aquello que la Sección Femenina predicaba como destino natural para toda mujer: ser esposas y madres. Y lo más paradójico es que, en lugar de ser cuestionadas por ello, fueron premiadas con la Y de Oro, el máximo galardón honorífico de la organización. A Blanca se lo concedió en 1965 el jefe provincial y gobernador civil, Antonio Avendaño Porrúa y a María del Carmen, en 1972, el mismísimo Franco.

Pero, por supuesto, Blanca y María del Carmen nunca llegaron a vivir juntas. Blanca residía en un piso del paseo de Tomás Morales nº 75, junto a su familia, hasta que la muerte de su madre y la boda de un hermano acabaron dejándola sola. Fue entonces cuando ella y María del Carmen decidieron dar un paso adelante en su relación comprando dos apartamentos en la quinta planta del edificio Brasil, en la avenida Rafael Cabrera nº 8. Allí vivieron puerta con puerta, separadas apenas por un tabique que les permitía compartir sus vidas al mismo tiempo que salvaban las apariencias.

Poco a poco, la familia de Blanca fue asumiendo lo que, al parecer, resultaba cada vez más evidente: que ella y María del Carmen no solo eran inseparables en el trabajo, sino fuera de él, por lo que en las celebraciones familiares –Navidad, Año Nuevo, cumpleaños– su presencia se volvió tan habitual como la de los propios cuñados.

La primera en abrirle las puertas de su casa fue Pilar, la menor de los Naranjo Hermosilla, quien no solo la recibió con naturalidad, sino que le brindó el honor de considerarla una hermana más. Esa aceptación, discreta pero firme, fue creciendo con los años. Cuando Pilar falleció en 1988, María del Carmen apareció en todas las esquelas como si fuera tan hermana suya como Blanca y once años después, al morir su hija, María Blanca Ruiz Naranjo, volvió a figurar, esta vez entre los tíos de la difunta. Finalmente, tras la muerte de José y Juana –dos de los últimos miembros de la familia Naranjo Hermosilla– en 2004 y 2008, respectivamente, el nombre de María del Carmen reapareció en numerosas esquelas como cuñada de los fallecidos, a pesar de que todo el mundo sabía que ella y Blanca no estaban casadas. De este modo, la familia acabó reconociendo, en lo público y lo privado, la relación que ambas mantuvieron durante tanto tiempo con la máxima discreción.

Para entonces, hacía ya tiempo que se habían retirado de la vida activa. Después de convivir discretamente durante más de cuarenta años, pared con pared, María del Carmen falleció en 2015 a los 92 años y Blanca trece meses más tarde a los 95.

Su historia nos recuerda que, incluso en los contextos más homófobos, el amor que no osa decir su nombre puede vencer a la intolerancia. En una época en la que la diferencia era condenada, estas dos mujeres construyeron una vida en común desde la discreción, la inteligencia y la complicidad. Ambas lograron superar el estigma, encontrando un lugar entre las páginas no escritas de la historia oficial.

Hoy, al conmemorar el Día del Orgullo, su historia nos invita no solo a celebrar los avances logrados, sino también a recordar a todas esas mujeres que, ante las presiones sociales, tuvieron el valor de vivir con autenticidad, aunque fuera compartiendo un armario para dos. n