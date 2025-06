¿Café de especialidad?: En esta cafetería de Las Palmas de Gran Canaria puedes probar de cinco países diferentes

La cafetería La Minilla Coffe Roaster nació hace unos días para ser el nuevo rincón dedicado al café de especialidad de Las Palmas de Gran Canaria. El propietario José María Álamo es tostador y apasionado del café con más de siete años de experiencia y una historia que comenzó hace una década en un viaje a Londres. Álamo se adentró en el mundo gastronómico del café casi por casualidad al entrar en una cafetería en la que había un tostador que desprendía un aroma delicioso. Fue entonces cuando supo que su futuro estaría ligado a ese oro marrón. Desde ese momento, no ha dejado de formarse y de transmitir lo que ha aprendido a lo largo de los años.

Antes del café, la vida de Álamo giraba en torno al negocio familiar: una tienda de muebles y decoración en la que estuvo presente durante tres décadas. Cerró sus puertas en mayo, aunque no ha desaparecido del todo porque ha decorado el espacio cafetero con mesas y sillas de su antigua profesión. Aunque se ha dedicado durante años al sector de los muebles y la decoración, también ha tenido experiencia en el sector de la hostelería, ya que tuvo una primera cafetería en Luis Doreste Silva, que cerró después de la pandemia.

Café internacional

El local no es solo cafetería: también es tienda y tostador. Vende café de especialidad —proveniente de países como Brasil, Honduras, Ruanda, Colombia o El Salvador— tanto al por menor como a otras cafeterías. Y, además, ofrece formaciones por las tardes y algunos fines de semana: cursos de barista, métodos de elaboración o iniciación al tueste. Todo, en la misma barra donde se sirve un filtrado suave o un espresso intenso.

Tostador de café de La Minilla Coffe Roaster. / José Carlos Guerra

El tueste es el corazón del negocio. Se realiza en una máquina instalada en el propio local, aunque a puerta cerrada, porque requiere concentración y control absoluto de la temperatura. «No todos los granos se tuestan igual. Cada origen, cada cosecha, necesita un perfil específico», cuenta. El objetivo es realzar las notas naturales del grano, que pueden ir desde frutos rojos hasta toques florales o almendrados en dependencia del origen del grano, la humedad o la densidad, entre otros factores. «Esto es como el vino. Una vez pruebas uno bueno, ya no hay vuelta atrás», defiende Álamo.

El experto en café destaca que para servir un buen producto al cliente tiene que haber una minuciosa cadena, en la que si falla algo todo el trabajo se echa a perder. «Es un proceso desde el agricultor, al transporte, luego el tostador y el barista, y la cadena no puede romperse porque es así de delicado», refleja.

Capacidad de crear comunidad

En este sentido, su lema es claro: el poder del café. «El buen café hace comunidad», afirma convencido. No es raro que un cliente entre, pruebe y vuelva. Y así, poco a poco, La Minilla Coffee Roaster va ganando fieles que descubren el sabor de un café de especialidad. La carta es amplia y cuenta con los cafés más clásicos a algunas peculiaridades. Es el caso de los cafés de filtro, que en países como Estados Unidos es muy común. «Son cafés con menos cuerpo, más suave de sabor, pero tiene más notas, aunque no a todo el mundo le gustan», apunta. Es el caso del Batch Brew o el Cold Brew, este último se infusiona en frío y después se mete en la nevera durante 12 horas.

Existe una controversia sobre si el café de especialidad debe tomarse con o sin azúcar. Ante esta disyuntiva Álamo defiende que no necesita azúcar cuando es de calidad, pero no por ello impone: «Si alguien quiere ponerle, ¿quién soy yo para decirle que no?». «Si el cliente me pide una galleta y le quiere poner encima ketchup, ¿quién soy yo para decirle que no se lo ponga?», añade. «Nos han enseñado a tomar cafés tan malos a lo largo de tantos años que al cliente le cuesta mucho pensar que a un café ya no hace falta azúcar porque un café tiene que ser siempre dulce», explica.

La pasión por el café de especialidad comenzó en Australia y Estados Unidos y viajó a España, primero a las ciudades más grandes como Madrid o Barcelona, y luego llegó a Canarias. «Esto va con un efecto multiplicador, ahora hay dos consumidores, mañana habrá cuatro, y dentro de tres días habrá ocho», opina Álamo. «En Canarias fui la segunda o tercera persona que empezó a tostar café de especialidad y ya hay unos cuantos», añade.

A medio plazo, el plan es ampliar la oferta de desayunos y lanzar brunches los fines de semana. De momento, abre de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Y por las tardes, la barra se transforma en aula. Álamo lo resume con sencillez: «El café tiene un poder que no todo el mundo capta».