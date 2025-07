Burger Fest Canarias Las Palmas aúna la mejor selección de DJs con gastronomía

La Plaza de Canarias acogerá los días 11, 12 y 13 de julio la tercera edición del Burger Fest Canarias Las Palmas, que una vez más fusionará música y gastronomía con la participación de los mejores restaurantes de hamburguesas del Archipiélago y una selección de DJs y actuaciones musicales en directo.

Burger Fest Canarias Las Palmas, con entrada gratuita, regresa a la capital con la intención de repetir el notable éxito de ediciones anteriores, donde llegó a congregar a casi 20.000 personas en sus tres días de celebración.

El horario de esta edición será desde las 14:00 hasta las 00:00 horas del viernes 11, desde las 14:00 hasta las 00:00 horas del sábado 12, y desde las 14:00 hasta las 22:00 horas del domingo 14, con entrada gratuita para todos los asistentes.

En la jornada del viernes, la música correrá a cargo de Tan Fx, Estro y Sanfry, además de la actuación en directo de Alive, tributo a Pearl Jam; el sábado será el turno de MCR & Eva Olvido, Tana Sandoval, Fano y el concierto de Serial Killerz. El domingo contará con las sesiones de Beat Creator y Fano.

Los puestos de hamburguesas y food trucks presentes serán una selección de los mejores de las Islas, con la participación de School Burger, Leos Burger, Ficus, Oh Qué Bueno, Mostazza, Espuma, Buen Rollito, Escobar, La Jefa, Estarico, La Chula, Holy, Dedos, Malditas Smash Burgers, Madre Mía, La Quicara, 200 Gr, All or Nothing, Fusion Burger, Kaleta Street Burgers y Smash Hub. Y como hamburguesería invitada, Briochef, desde Madrid. Además, contará con puestos sin gluten, vegano y una especial zona dulce.